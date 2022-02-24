Фотограф превращает лесных обитателей в профессиональных моделей, от которых глаз не оторвать

Дикие животные финского леса.
Йоахим Мюнтер – фотограф и художник из Хельсинки. Его снимки – это настоящее сказочное путешествие в финские леса, где можно увидеть самую разнообразную живность. Кажется, что на фотографиях прирученные и дрессированные животные, но на самом деле это самые настоящие дикие животные. Похоже, Йоахим Мюнтер знает какой-то секрет, что животные чувствуют себя перед объективом так спокойно.
1. «Улыбчивая белка»
Фотограф из Финляндии Йоахим Мюнтер специализируется на съемке животных.
2. «Долгожданная встреча»
Финский фотограф создает захватывающие снимки животных в естественной среде обитания.
3. «Угощение для мышки-малышки»
Йоахим Мюнтер начал серьезно заниматься фотографией около 10-ти месяцев назад.
4. «Любопытная лисица»
Большую часть своих снимков фотограф делает в обширных финских лесах.
5. «Взмах крыльев»
Ради красивых снимков Йоахиму приходится выжидать и наблюдать за животными.
6. «Орешек для синички»
Правильный ракурс и терпение – два главных качества хорошего фотографа.
7. «Надоедливые снежинки»
Иногда у Йоахима Мюнтера проходят целые недели без удачных снимков.
8. «В лесных дебрях»
На фотографиях дикие животные как будто специально позируют для съемки.
9. «М-м-м, как вкусно!»
Фотограф видит красоту диких животных, создавая поистине волшебные портреты.
10. «Зимний портрет»
С помощью снимков фотограф стремится показать людям красоту дикой природы.
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