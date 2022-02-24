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Фотограф превращает лесных обитателей в профессиональных моделей, от которых глаз не оторвать


Дикие животные финского леса.

Дикие животные финского леса.

Йоахим Мюнтер – фотограф и художник из Хельсинки. Его снимки – это настоящее сказочное путешествие в финские леса, где можно увидеть самую разнообразную живность. Кажется, что на фотографиях прирученные и дрессированные животные, но на самом деле это самые настоящие дикие животные. Похоже, Йоахим Мюнтер знает какой-то секрет, что животные чувствуют себя перед объективом так спокойно.

1. «Улыбчивая белка»


Фотограф из Финляндии Йоахим Мюнтер специализируется на съемке животных.

Фотограф из Финляндии Йоахим Мюнтер специализируется на съемке животных.

 

2. «Долгожданная встреча»


Финский фотограф создает захватывающие снимки животных в естественной среде обитания.

Финский фотограф создает захватывающие снимки животных в естественной среде обитания.

 

3. «Угощение для мышки-малышки»


Йоахим Мюнтер начал серьезно заниматься фотографией около 10-ти месяцев назад.

Йоахим Мюнтер начал серьезно заниматься фотографией около 10-ти месяцев назад.

 

4. «Любопытная лисица»


Большую часть своих снимков фотограф делает в обширных финских лесах.

Большую часть своих снимков фотограф делает в обширных финских лесах.

 

5. «Взмах крыльев»


Ради красивых снимков Йоахиму приходится выжидать и наблюдать за животными.

Ради красивых снимков Йоахиму приходится выжидать и наблюдать за животными.

 

6. «Орешек для синички»


Правильный ракурс и терпение – два главных качества хорошего фотографа.

Правильный ракурс и терпение – два главных качества хорошего фотографа.

 

7. «Надоедливые снежинки»


Иногда у Йоахима Мюнтера проходят целые недели без удачных снимков.

Иногда у Йоахима Мюнтера проходят целые недели без удачных снимков.

 

8. «В лесных дебрях»


На фотографиях дикие животные как будто специально позируют для съемки.

На фотографиях дикие животные как будто специально позируют для съемки.

 

9. «М-м-м, как вкусно!»


Фотограф видит красоту диких животных, создавая поистине волшебные портреты.

Фотограф видит красоту диких животных, создавая поистине волшебные портреты.

 

10. «Зимний портрет»


С помощью снимков фотограф стремится показать людям красоту дикой природы.

С помощью снимков фотограф стремится показать людям красоту дикой природы.

 

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Фотограф превращает лесных обитателей в профессиональных моделей, от которых глаз не оторвать

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Фотограф превращает лесных обитателей в профессиональных моделей, от которых глаз не оторватьПодписаться на мой Instagram
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