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Исторические фотографии о любви во время войны

Все меняется с течением времени, но в нашей подборке мы предлагаем вам доказательство того, что одно в нашем мире не меняется точно – и это любовь.

Часто, когда мы прощаемся с любимым человеком, говоря ему “Пока”, мы знаем, что увидим его вновь. Но люди на этих фотографиях не были в этом уверены, именно поэтому эти снимки такие пронзительные и искренние.

Исторические фотографии о любви во время войны

Исторические фотографии о любви во время войны

Исторические фотографии о любви во время войны

Исторические фотографии о любви во время войны

Исторические фотографии о любви во время войны

Исторические фотографии о любви во время войны

Исторические фотографии о любви во время войны

Исторические фотографии о любви во время войны

Исторические фотографии о любви во время войны

Исторические фотографии о любви во время войны

Исторические фотографии о любви во время войны

Исторические фотографии о любви во время войны

Исторические фотографии о любви во время войны

Исторические фотографии о любви во время войны

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