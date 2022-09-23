Исторические фотографии о любви во время войны

Все меняется с течением времени, но в нашей подборке мы предлагаем вам доказательство того, что одно в нашем мире не меняется точно – и это любовь.



Часто, когда мы прощаемся с любимым человеком, говоря ему “Пока”, мы знаем, что увидим его вновь. Но люди на этих фотографиях не были в этом уверены, именно поэтому эти снимки такие пронзительные и искренние.



























































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