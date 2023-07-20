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Вкусный напиток вместо фанты из двух апельсинов

Летом всегда хочется утолить жажду вкусным освежающим напитком. Однако все мы знаем о том, насколько вредны покупные газировки для нашего здоровья. Если вы не можете представить себе лето без любимой фанты, просто сделайте ее сами, используя для этого всего 2 апельсина.
Залейте два неочищенных апельсина кипятком и оставьте в воде на 5 минут. После того как апельсины остынут, положите их в морозильную камеру и оставьте до полного замораживания.

Вкусный напиток вместо фанты из двух апельсинов

Нарежьте замороженные апельсины на небольшие кусочки вместе с цедрой и взбейте их с помощью блендера.

Вкусный напиток вместо фанты из двух апельсинов

Полученную однородную массу залейте 1 л воды и оставьте настаиваться на 15-20 минут.

Вкусный напиток вместо фанты из двух апельсинов

Процедите заготовку через мелкое сито, добавьте сахар по вкусу. При желании можно добавить небольшое количество лимонной кислоты.

Вкусный напиток вместо фанты из двух апельсинов

Доведите концентрат до объема 3 литра, при этом можно использовать как обычную питьевую воду, так и газированную воду. Ароматный освежающий напиток, приготовленный из натуральных ингредиентов, ничем не уступает по вкусу фанте.
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Апельсинынапиток

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