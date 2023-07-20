Летом всегда хочется утолить жажду вкусным освежающим напитком. Однако все мы знаем о том, насколько вредны покупные газировки для нашего здоровья. Если вы не можете представить себе лето без любимой фанты, просто сделайте ее сами, используя для этого всего 2 апельсина.
Залейте два неочищенных апельсина кипятком и оставьте в воде на 5 минут. После того как апельсины остынут, положите их в морозильную камеру и оставьте до полного замораживания.
Нарежьте замороженные апельсины на небольшие кусочки вместе с цедрой и взбейте их с помощью блендера.
Полученную однородную массу залейте 1 л воды и оставьте настаиваться на 15-20 минут.
Процедите заготовку через мелкое сито, добавьте сахар по вкусу. При желании можно добавить небольшое количество лимонной кислоты.
Доведите концентрат до объема 3 литра, при этом можно использовать как обычную питьевую воду, так и газированную воду. Ароматный освежающий напиток, приготовленный из натуральных ингредиентов, ничем не уступает по вкусу фанте.
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Вкусный напиток вместо фанты из двух апельсинов
Летом всегда хочется утолить жажду вкусным освежающим напитком. Однако все мы знаем о том, насколько вредны покупные газировки для нашего здоровья. Если вы не можете представить себе лето без любимой фанты, просто сделайте ее сами, используя для этого всего 2 апельсина.
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