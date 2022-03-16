Вещи в доме, которые украшают его, но могут быть и опасны

В социальных сетях есть много идей для дизайна дома. Но важно помнить: интерьер, который хорошо выглядит на картинке, не всегда оказывается практичным. А иногда даже бывает опасным.

Мы разобрали популярные дизайнерские решения и выяснили, какой вред они могут нанести жизни и здоровью.



1. Полки на кухне

2. Свечи

3. Гирлянды

4. Картины и зеркала над кроватью

5. Комнатные растения

6. Двери со стеклянными вставками

7. Ковры

8. Вазы и другие хрупкие элементы декора

9. Люстры на кухне, которые дают мало света

10. Шторки для ванны

11. Кровать с балдахином

12. Окна без сеток

На открытых полках можно красиво расставить кулинарные книги, баночки со специями и формы для выпечки. Но легко увлечься и перегрузить их. У всех полок есть предельный вес, который они выдерживают. Он зависит от глубины полки, ее материала и способа крепления.Если не учитывать эти параметры и положить на полку много вещей, она упадет вместе с ними. Человеку, оказавшемуся поблизости в этот момент, очень не повезет. Перед покупкой уточняйте у продавца предельную нагрузку полки. Или покупайте закрытые шкафы: они более вместительны.Ужинать при свечах или просто отдыхать в комнате, озаренной их светом, романтично. Но не стоит забывать, что это источник огня. Если случайно смахнуть свечу (а домашние животные иногда делают это специально), может случиться пожар. Свечи регулярно становятся причиной возгораний.Не оставляйте зажженные свечи без присмотра, не подпускайте к ним детей и питомцев.Еще один опасный источник света — гирлянда. Эти украшения тоже часто становятся причиной пожаров. Перед подключением гирлянды к сети нужно убедиться, что ее провода и лампочки не повреждены. А для большего спокойствия стоит покупать гирлянды на батарейках.Иногда людям очень хочется повесить красивую картину или зеркало над своей кроватью. Но забивать в стены гвозди и портить тем самым их и обои страшновато. На помощь приходят альтернативные способы повесить картину: на скотч, булавку и так далее. Эти крепления недостаточно надежны, они не удержат тяжелую раму.Чтобы картина не упала на голову спящему человеку, лучше вешать ее проверенным способом. Например, на гвозди. Их рекомендуют вбивать под углом 45 градусов, а не под прямым. Так они выдержат больший вес.Растения в доме полезны для людей, но иногда они приносят вред. Например, в их почве может развиваться плесень, вредная для людей с аллергией на нее. В домах встречаются и растения, опасные для людей и животных.Перед покупкой нового цветка лучше поискать информацию о нем и убедиться, что он не ядовит. И регулярно проверять почву на наличие плесени во всех комнатных растениях.Полностью стеклянные межкомнатные двери или двери со стеклянными вставками смотрятся красиво, но и они могут быть опасны. Непрочное стекло легко случайно разбить и пораниться. А когда рядом с такими дверями будут играть дети, беспокойные родители побоятся даже моргнуть.Поэтому от таких дверей лучше отказаться. Или выбирать дверь с более прочным стеклом, например закаленным. Если оно и разобьется, шансы получить травму ниже, чем в случае с другими видами стекла. При повреждении закаленное стекло разбивается на закругленные осколки без острых краев.Даже мягкий ковер, по которому так приятно ходить босиком, может стать причиной травмы. Особенно такие увечья распространены среди людей старше 65 лет. О загнувшиеся уголки ковра легко споткнуться, а если ковер елозит по полу, на нем можно поскользнуться и упасть.Избежать травм помогут ковры с противоскользящим покрытием или подложки и фиксаторы. Важно следить за тем, чтобы ковер плотно прилегал к полу.Красивые вазы, тяжелые подсвечники и другие элементы декора безопасны, пока мирно стоят на полках. Но в доме с детьми и питомцами долго эти предметы там не простоят. Ребенок может уронить хрупкую вазу и пораниться или навредить другим. Если очень хочется обставить стеллажи красивыми предметами, лучше убирать их на верхние полки.Необычная люстра может украсить комнату, но при этом из-за своей конструкции давать слишком мало света. А ведь на кухне необходимо хорошее освещение. Во время готовки важно хорошо видеть стол перед собой, чтобы не порезаться. Люди часто получают травмы во время нарезки продуктов.Стоит устанавливать на кухне не только радующие глаз своим внешним видом светильники, но и полезные лампы, которые будут освещать рабочую поверхность.Некоторые исследования показывают, что винил (из него делают шторки для душа и ванны) выделяет вредные вещества. Они со временем могут стать причиной заболеваний печени, почек, легких и нервной системы. И хотя пока неизвестно, с какой скоростью появляются эти проблемы со здоровьем, исследователи советуют покупать хлопковые шторки.Постельные клопы обитают не только на кроватях, но еще и под обоями, плинтусами и в других местах, в том числе в складках балдахина. Если вы обнаружите клопов и очистите кровать, они могут затаиться в этих убежищах и вернуться опять. Клопы опасны, так как их укусы вызывают аллергию и заболевания кожи.Чтобы предотвратить появление насекомых, нужно следить за порядком в доме и регулярно стирать постельное белье и балдахин. А для спасения штор от уже появившихся клопов следует стирать их в горячей воде. При температуре 47,7 °C клопы погибают за 20 минут, а их яйца разрушаются за 90 минут. При более высокой температуре это происходит быстрее.Красивый вид из окна становится частью интерьера. Но открытые окна опасны для маленьких детей и питомцев. Кошки особенно любят сидеть на подоконниках. Нередко они выпадают из окон и получают серьезные травмы.Важно устанавливать на окна сетки-антикошки. Они держатся крепче, чем обычные москитные сетки, так что питомцы не сумеют порвать или выбить их.