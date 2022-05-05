Мир околофутбола, какой он?

Недавно футбольные фанаты попали под повышенное внимание и критику,как со стороны общественности, полиции, СМИ, так и высших футбольных инстанций, из-за речевок и высказываний против команды противника. В мире околофутбола постоянно происходят стычки и распри.
Футбол давно перестал быть местом, которое воспевает расизм, как это было когда-то во время «английской болезни» 1980-х годов. На стадионах сегодня можно встретить людей абсолютно любой национальности и цвета кожи. Но, тем не менее, фанаты футбола найдут любой повод, чтобы перейти от слов к драке, защищая интересы своего клуба.
Традиционный околофутбол
Немецкие болельщики славятся активной поддержкой, с которой они следуют за своими командами. Они часто объединяются в сеть фан-клубов с сердцем из «ультрас», которые посещают почти каждый игровой клуб. Фанаты разучивают «кричалки», что легко оживляет атмосферу матча. Немецкие болельщики, а также фанаты из Италии и Восточной Европы, используют технику хореографии «tifo», в которой общая картина создается при помощи отдельных листов, которые поднимают фанаты на трибуне, или одного большого отреза ткани. Эффект заключается в том, что “tifo” в сочетании с пением толпы мотивирует игроков команды и нервирует игроков оппозиции. Такой способ также используется для политических игр, как метод выражения протеста.
«Ультрас» клуба возглавляет один человек, стоящий на стойке стенда, который руководит речевками при помощи рупора или акустической системы. Эта система работает в Германии, в Италии и Восточной Европе, где движение околофутбола процветает. Английские болельщики могут поддерживать свой футбольный клуб при помощи хлопков и барабанов. Этот простой эффект, в котором участвуют от 500 до 25 000 человек, используется в знаменитой дортмундской «Боруссии». Необходимо похлопать, проскандировать простые слова или фразы в унисон, чтобы поднять игроков и создать атмосферу на стадионе.
Англия – истоки околофутбола
Английские и британские болельщики известны в футбольном мире из-за способности фанатов скандировать юмористические и сложные песни. Большинство из них положено на мелодию гимнов и популярных песен. Содержание песен варьируется от оскорбления, которое может быть смешно или крайне дискриминационно по отношению к другому клубу или сопернику, до похвалы в адрес своих клубов и игроков.
В более коммерциализированном мире британского футбола болельщики испытывают возрастающее давление и санкции относительно того, что они могут и не могут петь. «Вест Хэм» был оштрафован за использование расистского термина.
Термин «расизм» часто ассоциируется с футболом. В Британии есть также понятие «английская болезнь», которое относится к распространению хулиганства британских клубов и болельщиков по всей Европе.
Если человек готов посвятить себя околофутболу, он должен быть также готов к последствиям. Люди, которые не видят жизни без своей команды, без футбола, без драк, должны быть готовы к травмам и боли. Стоит однажды почувствовать «дух стадиона», и парни уже не могут его потерять, поэтому активно ищут свое собственное место. Культура футбольных болельщиков уже давно перестала ограничиваться только поддержкой команды. Парни ведут собственную игру, где есть конкуренты, противники и даже враги, но есть и друзья, своя организованная группа, «фирма». Часто ребята, связанные с движением околофутбола, готовы на все ради своих друзей и команды.
Опасный футбол. Самые дерзкие околофутбольщики
В футбольном мире существует множество футбольных клубов и их групп поддержки. Наиболее агрессивными фанатами являются члены таких формирований:
• Олимпиакос (Пирей);
• Паок (Салоники);
• Зенит (Санкт-Петербург);
• Спартак (Москва);
• Лацио (Рим);
• Галатасарай (Стамбул);
• Црвена Звезда (Белград);
• Партизан (Белград).
Каждое из этих движений в чем-то отличается. «Ультрас» этих клубов известны далеко за пределами своей страны. Драки, дебоши, абсурдные петиции – это всё они. НО естьи положительные достижения. Например, болельщики Галатасарая спели громче всех на стадионе и попали в книгу рекордов Гиннеса. У болельщиков Зенита и Спартака самые праворадикальные взгляды, чего не скажешь о ребятах из Паока.
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