Мир околофутбола, какой он?

Недавно футбольные фанаты попали под повышенное внимание и критику,как со стороны общественности, полиции, СМИ, так и высших футбольных инстанций, из-за речевок и высказываний против команды противника. В мире околофутбола постоянно происходят стычки и распри.







Футбол давно перестал быть местом, которое воспевает расизм, как это было когда-то во время «английской болезни» 1980-х годов. На стадионах сегодня можно встретить людей абсолютно любой национальности и цвета кожи. Но, тем не менее, фанаты футбола найдут любой повод, чтобы перейти от слов к драке, защищая интересы своего клуба.



Традиционный околофутбол

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Опасный футбол. Самые дерзкие околофутбольщики