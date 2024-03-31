Секреты 5 известнейших картин, главные героини которых женщины

Ни для кого не секрет, что женщины – неиссякаемый источник вдохновения для живописцев всех времён и народов. Однако самым известным женским портретом эпохи Возрождения является просто одетая «Мона Лиза». Другой ранний известный портрет с изображением женщины – «Девушка с жемчужной сережкой» голландского художника Яна Вермеера. А вот изображения обнажённых женщин создали несколько противоречий, вызвав множество споров и пересудов среди изумлённой толпы и критиков.
1. Две Фриды, Фрида Кало, 1939 год
Две Фриды, Фрида Кало, 1939 год.
Фрида Кало была мексиканской художницей, которая известна своими автопортретами, часто включающими символические изображения физических и психологических ран. У неё были бурные отношения с другим известным мексиканским художником Диего Ривера, во время которых они поженились, развелись и снова поженились. «Две Фриды» были созданы примерно во время развода Кало с Диего Ривера, и считается, что картина изображает её потерю. Это двойной автопортрет. Фрида слева одета в белое платье европейского стиля с её сердцем, разорванным и кровоточащим, в то время как Фрида справа одета в традиционное мексиканское платье с её сердцем, всё ещё целым. Через год Кало снова вышла замуж за Риверу, и, хотя их второй брак был таким же беспокойным, как и первый, он продлился до самой её смерти. Эта картина является самой большой работой Кало, а также её самой известной.
Фрида Кало - гений, рождённый через боль.
2. Олимпия, Эдуард Мане, 1863 год
Олимпия, Эдуард Мане.
Французский художник Эдуард Мане считается пионером современного искусства и его работы внесли значительный вклад в модернизацию живописи. Самой известной среди этих работ является «Олимпия». На картине изображена полулежащая обнаженная женщина в сопровождении горничной. Когда она впервые была выставлена в Парижском Салоне 1865 года, это вызвало огромный спор не из-за наготы Олимпии, а из-за ряда деталей, таких как: орхидея в её волосах, браслет, пара жемчужных серёжек и восточная шаль, которые олицетворяют её как девушку лёгкого поведения. Ещё одним возмутительным элементом, изображённым на картине, являлась чёрная кошка, которая якобы символизировала аморальный и распущенный образ жизни, присущий проституткам. И тем не менее, несмотря на противоречивые мнения, это произведение является одним из самых узнаваемых во всём мире.
Бар в Фоли-Бержер, Эдуард Мане.
3. Мэрилин Диптих, Энди Уорхол, 1962 год
Легендарная работа под названием Мэрилин Диптих, Энди Уорлох, 1962 год.
Легендарная американская актриса Мэрилин Монро скончалась в августе 1962 года. В последующие недели Энди Уорхол, известный как отец поп-арта, сделал этот шедевр, который содержит пятьдесят изображений актрисы, которые основаны на одной и той же рекламной фотографии из фильма 1953 года «Ниагара». Первые двадцать пять изображений на левой стороне работы ярко окрашены, в то время как другие двадцать пять портретов справа представлены в чёрно-белом цвете с эффектом выцветания. Критики предполагают, что контраст наводит на мысль о смертности звезды. «Мэрилин Диптих» – культовое произведение поп-арта, движение, отмеченное использованием узнаваемых образов из популярной культуры, таких как реклама, знаменитости и персонажи комиксов. Это также самый известный шедевр Энди Уорхола и самая известная картина американского художника. В 2004 году эта работа была названа третьим самым влиятельным произведением современного искусства в опросе 500 художников, кураторов, критиков и дилеров, заказанных спонсором премии Тернера.
4. Девушка с жемчужной серёжкой, Ян Вермеер, 1665 год
Девушка с жемчужной серёжкой, Ян Вермеер.
Ян Вермеер, пожалуй, самый известный художник голландского золотого века после Рембрандта. «Девушка с жемчужной серьгой» – его самая популярная работа, которая изображает европейскую девушку, одетую в экзотическое платье, восточный тюрбан и большую жемчужную серьгу. Мало что известно о жизни Яна Вермеера и ничего не известно о модели, которая появляется в картине. Тем не менее, «Девушка с жемчужной серьгой» является одним из самых известных портретов, когда-либо созданных, и его часто называют «Мона Лиза Севера». Возможно, тайна, окружающая картину, добавляет ей известности. В 1999 году американский романист Трейси Шевалье написал исторический роман с тем же названием, что и портрет, беллетризовав рассказ о создании шедевра Вермеера. Позже, по нему сняли фильм, который был номинирован на три премии «Оскар».
Молочница, Ян Вермеер.
5. Мона Лиза, Леонардо да Винчи, 1517 год
Легендарная Джоконда, Леонардо да Винчи.
Леонардо да Винчи считается выдающейся фигурой итальянского Возрождения, который преуспел во многих областях, включая искусство. А его легендарная «Мона Лиза» была признана «самым известным, самым посещаемым, самым воспетым и самым пародируемым произведением искусства в мире». Безусловно, слава этой картины покоится, в частности, на неуловимой улыбке на лице женщины, также известной как «Джоконда» или «улыбающаяся». Основываясь на рассказах раннего биографа, картина представляет собой картину Лизы Герардини, реальной жены торговца. Но для Да Винчи «Мона Лиза» всегда была незавершённым произведением, поскольку это была его попытка к совершенству. Картина так и не была доставлена комиссару, ибо художник хранил её при себе до конца своей жизни.
Мадонна Бенуа, Леонардо да Винчи.
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