Почему моряки в старину боялись брать с собой на борт самые обычные бананы

Бананы это самые обычные плоды тропического растения, более известного как банановое дерево. Фрукт имеет изогнутую форму и обычно бывает желтого цвета, но встречаются экземпляры и зеленой расцветки. Это зависит от степени спелости банана. Данный фрукт является одним из самых популярных на земле, но почему же моряки в старину категорически не хотели брать бананы с собой на борт?
Казалось бы, бананы состоят из большого количества питательных веществ. Например из витаминов А, С, В6. Также в банане есть и полезные минералы - калий и магний. В данном фрукте есть и фруктоза, которая является природным сахаром. Этот компонент может отлично восполнять энергию человека. Так почему же бананы были под запретом у моряков?
Перевозка бананов на корабле / Фото: protumse.ru
Работа моряком-мореплавателем представляет собой определенную опасность, связанную с тем, что они работают на открытой воде в условиях непредсказуемой природы. Также моряки часто соблюдают различные «суеверия», которые помогают настроиться людям в море психологически. Все давно знают, что моряки стараются не брать на борт женщину. Ведь по «суевериям» она может принести с собой шторм, ураган или другое опасное погодное явление.
Но оказалось, в старину такое же «суеверие» было и с самыми обычными бананами. Данный фрукт моряки не хотели видеть даже больше, чем женщину на борту. Обычно бананы не брали на борт в старину, но и в современное время некоторые моряки придерживаются данной традиции.
«Суеверие» с самыми обычными бананами появилось еще в далеком 18-ом столетии. В это время во всем мире активно происходят многочисленные географические открытия и люди обмениваются большим количеством предметов между собой. Европейцы любили привезти из экзотических стран различные драгоценности - золото или серебро. Не обходилось и без экзотических вкусностей, к таким относились и бананы.
Так выглядел корабль ХIX века / Фото: newcoin.ru
Но даже в это время бананы на борту кораблей встречались не часто. По миру ходила легенда, что судна, на которых были бананы, тонули в большем количестве, чем без них. Многие моряки отмечали, что среди затонувших кораблей можно было найти огромное количество груздей бананов. Также среди моряков ходили слухи о том, что если взять бананы с собой, то на борту внезапно портилось большое количество провизии. Некоторые даже утверждали, что наличие бананов на борту способствовало заболеванию экипажа. Все эти слухи создавали вокруг самого обычного фрукта много негативностей и командиры кораблей категорически отказывались перевозить их. Но так ли на самом деле был опасен обычный банан?
Если взять банан на борт, то он может вместе с собой принести и незваных гостей. В гроздях фруктов могли скрываться различные насекомые или ядовитые пауки, которые были опасны для всех членов экипажа. Даже в современное время в обычном супермаркете могут обнаружить насекомое, которое привезли вместе с бананами. Если сейчас ядовитое насекомое нападет на человека, то он может спастись, но в 18-19 веке контакт с таким «гостем» заканчивался трагически. В такое время все, что было связано со смертью воспринимали с большим страхом и поэтому от бананов в основном открещивались. Их даже называли грузом, который проклят.
Обработка бананов на судне / Фото: newsland.com
Бананы также могли повлиять и на затопление судна. Как это происходило? Даже сейчас многие знают, что зеленые бананы портятся с поразительно быстрой скоростью. Но если в современное время корабли могут дойти от точки А до точки Б за несколько недель, то в старину экспедиция продолжалась намного дольше. Это способствовало тому, что экзотические фрукты активно портились на борту.
Бананы в процессе того, как гниют могут выделять опасный газ - метан. Если концентрация такого газа составляет от 5-15 процентов в воздухе, то это может создавать смесь, которая способна взорваться в любой момент. Фрукты на кораблях обычно перевозятся тоннами и если они начинают гнить, то можно представить, в каком количестве на борту будет выделяться такой опасный газ. Помимо взрывоопасной ситуации на корабле, газ мог создать и проблемы со здоровьем всем членам экипажа.
В старину, в большом количестве отмечали случаи, когда все участники экспедиции могли начать задыхаться или просто упасть в обморок от большого выделения метана. Сейчас про метан люди могут говорить спокойно, зная о его опасных свойствах. Но о них стало известно лишь в 1778 году. Даже после того, как опасные свойства были раскрыты, моряки не всегда об этом были информированы. Моряки находясь на борту не знали о метане и просто говорили, что заболевания экипажа связаны с проклятым экзотическим фруктом.
Бананы обычно выделяют и еще один газ - этилен. Он может способствовать тому, что рядом располагающиеся фрукты начнут созревать намного быстрее, а продукты будут портиться с поразительной скоростью. В современном мире это свойство поставщики фруктов используют оригинально. Они помещают в закрытую емкость с бананами манго или авокадо. Если поставщикам нужно обработать большое количество фруктов, то они искусственно запускают газ этилен из баллонов.
Но 300 лет назад моряки не знали нюансов того, как гниет или что выделяет обычный банан. Морские люди просто говорили, что этот экзотический фрукт проклят и наводит на корабль различные беды. На данный момент все свойства банана уже изучены и объяснены. Но большинство моряков и яхтменов до сих пор категорически отказываются брать с собой на судно этот фрукт.
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