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Как наполнить дом приятным ароматом без химических средств

Наполните ваш дом приятным ароматом без химических средств! Только натуральные ингредиенты и потрясающий результат.

Как наполнить дом приятным ароматом без химических средств

Вам понадобится крупная морская соль и любимое эфирное масло. Дольше всего держатся цитрусовые ароматы.

Как наполнить дом приятным ароматом без химических средств

Капните 20-30 капель масла в соль. Можно добавить несколько гвоздичек, палочку ванили и т. п. Пересыпьте в красивую баночку и расставьте в разных частях дома.

Как наполнить дом приятным ароматом без химических средств

Также ароматизированную соль можно поместить в разрезанную медицинскую маску.

Как наполнить дом приятным ароматом без химических средств

Завяжите край, подвесьте на вешалку в шкафу. Тогда приятный аромат сохранится и будет поддерживаться и там!

Как наполнить дом приятным ароматом без химических средств
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