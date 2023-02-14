Как наполнить дом приятным ароматом без химических средств

Наполните ваш дом приятным ароматом без химических средств! Только натуральные ингредиенты и потрясающий результат.







Вам понадобится крупная морская соль и любимое эфирное масло. Дольше всего держатся цитрусовые ароматы.







Капните 20-30 капель масла в соль. Можно добавить несколько гвоздичек, палочку ванили и т. п. Пересыпьте в красивую баночку и расставьте в разных частях дома.







Также ароматизированную соль можно поместить в разрезанную медицинскую маску.







Завяжите край, подвесьте на вешалку в шкафу. Тогда приятный аромат сохранится и будет поддерживаться и там!





Читать далее →