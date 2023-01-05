Тысячи редких артефактов, найденых в средневековом поместье, раскрыли семейные тайны Тюдоров

История знает немало примеров чудесных открытий, сделанных совершенно случайно. Иногда это происходит там, где этого меньше всего ожидаешь. К примеру, среди хлама и мусора в заброшенном старом доме. Недавнее потрясающее археологическое открытие тому подтверждение. Тысячи уникальных артефактов найдены в старинном английском поместье Оксбург-холл.
Владельцы ещё четыре года назад обнаружили, что крыша поместья в аварийном состоянии. Ремонт оказался довольно масштабным и чрезвычайно дорогостоящим. Строители начали производить необходимые работы. Каково же было их удивление, когда они разбирали гнилые доски и обнаружили в крысиных тайниках старинные манускрипты. Это оказались средневековые рукописи и книжные фолианты тюдоровской эпохи.
Некоторые из найденных исторических артефактов.
Из-за карантина в результате пандемии коронавируса, археолог Мэтт Чэмпион работал в Оксбург-холле в Норфолке в полном одиночестве. Оригинальные доски были подняты рабочими Национального фонда, а он натянув перчатки, исследовал содержимое. Это так называемый «обыск кончиками пальцев», чтобы увидеть, что дерево покрывало все эти столетия. Сказать, что он получил больше, чем ожидал - значит ничего не сказать. Эксперты в этой области считают, что это одна из самых значительных находок в этом поместье за всю его историю.
Мэтт Чэмпион работал в одиночестве, проводя первоначальные исследования.
Обрывки материала, похожего на шёлк, вместе с тем, что специалисты описали как «высококлассный текстиль елизаветинской эпохи», привлекли внимание исследователей. Были также фрагменты рукописей и мячики для пинг-понга, что позволяет выдвинуть предположение, что когда-то в чердачных комнатах был стол для настольного тенниса. Это настоящий кладезь исторических вещей.
Оксбург-холл.
Находки до сих пор лежат нетронутыми и на удивление они довольно хорошо сохранились. «Под досками было много пыли и мусора, поверх лежал слой известковой штукатурки, она вытягивала лишнюю влагу и в результате все эти ценные предметы прекрасно сохранялись на протяжении веков», - говорит куратор Анна Форест.
Крыша поместья нуждалась в масштабном и дорогостоящем ремонте.
Историки предполагают, что на чердаке также была комната для шитья и рабочий кабинет, так как там было довольно хорошее освещение. Документы, обнаруженные в тайнике имеют восковые печати, написаны они на английском и французском языках.
Фрагменты средневековых манускриптов.
Обнаружена иллюминированная рукопись XV века.
Очень важный артефакт в найденных рукописях - это небольшой фрагмент иллюминированной рукописи XV века, окрашенный в яркие оттенки синего и сусального золота. По мнению экспертов подобное сочетание цветов стоило безумных денег. Исследование фрагмента показало, что это часть семейного часослова. Это небольшая книжка из разряда «портативных молитвенников», которые использовались на домашних служениях.
Документ XVIII века, найденный под половицами.
Оксбург-холл был построен в 1482 году сэром Эдмундом Бедингфилдом. Бедингфилды были очень набожными католиками. В то время правила Елизавета I и это были времена сурового насаждения протестантского направления христианской веры. Семья превратилась из любимцев общества в изгоев. Сэр Эдмунд не подписал Акт о единообразии 1559 года. Кроме этого он укрывал католическое духовенство, чтобы спасти их от жестоких преследований. Историки предполагают, что «незаконные мессы» могли проводить на чердаке Оксбург-холла, а ключевые улики этого и были найдены под половицами.
Чэмпион раскрыл не только человеческий секрет. Пара давно умерших крыс использовала все ценные артефакты этого многовекового тайника, чтобы строить себе гнёзда. Среди разорванных страниц музыкальных произведений, кожи и других неортодоксальных строительных материалов лежали фрагменты псалмов Джона Фишера издания 1568 года. Автор был «католическим мучеником».
Королевские псалмы.
Ещё одна книжная находка - это рыцарский романтический роман из Испании, датированный 1590 годом. Тогда подобное чтение было в моде. Также на чердаке нашли коробку шоколадных конфет времён Второй мировой войны. Коробка пуста и археологи предполагают, что кто-то спрятал её после того, как съел спрятанное угощение.
Генеральный директор исследования Oxburgh Hall, Рассел Клемент, подчёркивает аспект социальной истории, лежащий в основе этих драгоценных находок. Он говорит, что найденные улики подтверждают историю дома, как убежища набожной католической семьи, сохранявшей свою веру на протяжении веков.
Было собрано достаточно много более интригующих доказательств, которые ещё будут изучены в ближайшем будущем. Исследователи обещают поведать захватывающую историю семьи Бедингфилдов после завершения всех необходимых мероприятий по изучению обнаруженных исторических сокровищ.
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