С нами не соскучишься!

8 238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Долб@ блин!!!Собрание российск...
  • Виктор Луговой
    Кхгм... Ащет, по замыслу, - тот, кто в курсе за слово "арахнофоб", должен на задворках сознания держать, что паук не ...Чудеса Австралии,...
  • Галина Светлая
    Такой отец вызывает только уважение.Земля ему пухом. А детям счастья и успехов в их делах.Кем стали дети ко...

Время «Ч» или признаки того, что пора расставаться

Все мечтают о том, чтобы любовь была счастливой и навсегда. Но жизнь вносит коррективы в эти прекрасные мечты, и неизбежно приходит время, когда нужно или что-то менять в отношениях, чтобы их сохранить, или расставаться. И, подчас, каким бы болезненным не было расставание, иногда это жизненно необходимо, дабы сохранить свою личность и стать сильнее. Мы сформулировали для вас признаки того, что пришло время «расставить точки над ‘і’» и расстаться.

Время «Ч» или признаки того, что пора расставаться

«Он манипулирует вами»


Время «Ч» или признаки того, что пора расставаться

Вам регулярно дают понять, что с вами что-то не так, и чтобы и в дальнейшем быть в отношениях, вам необходимо измениться. В стремлении «перекроить» вас по заданным стандартам вам активно указывают на недостатки и чаще упрекают и ругают, чем хвалят и говорят о любви; даже делая комплимент, вас мимоходом унижают. К примеру, фразы типа «неумеха моя», «о, ты сегодня превзошла себя – на твою еду уже можно смотреть», «еще чуть-чуть усилий, и ты станешь похожа на нормального человека» говорят скорее о пренебрежении, чем о любви. И в данном случае как бы ни было больно, лучше уйти, чем ломать себя в угоду чужим прихотям.

«Он врет»


Время «Ч» или признаки того, что пора расставаться

Его слова мало что значат, и весьма расходятся с делами, или другими словами – он все время вам врет. В теории все выглядит красиво, а до практики дело не доходит, а в тех случаях, когда доходит, лучше б этого не случилось. Надеяться, на то, что ради вас он захочет измениться, все поймет, перестанет давать беспочвенные обещания и примется за дело, мы бы на вашем месте даже не пытались. Никто никогда не меняется – это плохая новость. Но есть и хорошая – чем быстрее вы разорвете этот «теоретический» союз, тем быстрее в вашу жизнь войдет человек, слова которого не будут расходиться с делом.

«Он не любит вас»


Время «Ч» или признаки того, что пора расставаться

Он вас не любит, а вы изо всех сил стараетесь убедить и себя и его в обратном. Но, увы, самообман и аутотрениг не помогут. Можно, конечно, попробовать сеанс гипноза или магические привороты, но вы сами прекрасно знаете, что это пустая трата времени, сил и средств. Невозможно заставить, убедить, уговорить кого-либо полюбить вас. И какой бы безутешной не была печаль по этому поводу, придется расставаться. Нужно отпустить человека, который не смог или не захотел вас полюбить. Не нужно превращать свою любовь в тюрьму для любимого человека. И да, в случае если вы не смогли полюбить его, тоже нужно уходить, ибо любовь не поддается уговорам. Бессмысленно убеждать себя в том, что со временем все «устаканится». Со временем все будет становиться только хуже.

«Ему важна только ваша внешность»


Время «Ч» или признаки того, что пора расставаться

Его любовь к вам основана исключительно на внешней привлекательности. Красота – это, увы, «быстро портящийся товар», и если его в вас привлекает лишь красивое лицо и совершенное тело – ваш союз нельзя назвать прочным. Ведь всегда найдется кто-то еще моложе, стройнее, красивее, даже если на вашей стороне будут пластические хирурги, салоны красоты и фитнес-клубы.

«Он предает вас»


Время «Ч» или признаки того, что пора расставаться

Любовь – это, прежде всего, доверие. Когда вы доверяете партнеру, как себе, вы открываетесь, становитесь уязвимым, и по-настоящему любящий человек никогда не использует это доверие во вред вам. А если ваше доверие предают, то это не просто признак того, что отношения нужно прекратить, это уже просто приказ бежать от него как можно дальше.

«Вас не ценят»


Время «Ч» или признаки того, что пора расставаться

Если вас недооценивают и постоянно дают это почувствовать, вряд ли, ваши отношения можно назвать счастливыми. Если вам кажется, что он стесняется вас, то, скорее всего, так и есть. А стоит ли строить отношения с тем, кто вас не ценит и постоянно сравнивает с другими, причем сравнение это, как правило, не в вашу пользу? Когда любовь приходится выпрашивать, она превращается в милостыню, а из подаяний капитал не сложишь. Если ваш партнер вас не ценит, это обидно, но всегда есть выход. Нужно уйти из отношений, понижающих вашу самооценку, и научиться ценить себя. Лучше вас это все равно никто не сделает.

«Вам скучно с ним»


Время «Ч» или признаки того, что пора расставаться

Вы не просто не скучаете в разлуке с ним, вам скучно рядом с ним. Это серьезный симптом. Если вам не о чем поговорить, если вам не интересно с ним, если из двух вариантов: провести вечер с ним или сходить с подругами в кино, вы выбираете второй, а отпуск мечтаете провести раздельно, то ваши отношения изжили себя. Вы уже живете в параллельных мирах, даже если пока что не замечаете этого. Параллельные прямые не пересекаются, поэтому не стоит говорить себе, что это временное охлаждение, и все еще может наладиться. Скорее всего, нет, и лучше быть честными и отпустить друг друга.

«Между вами нет близости»


Время «Ч» или признаки того, что пора расставаться

Если инициатором интимных отношений всегда выступаете вы, это уже проблема. Если ему не приходит в голову, к примеру, поцеловать вас при встрече, а возможно, и поцеловать вас вообще, если он все чаще оказывается уставшим или придумывает другой повод, чтобы избежать близости с вами, вам придется признаться себе, что вы нежеланны, а значит время уходить.

Время «Ч» или признаки того, что пора расставаться

Расставание – это всегда нелегко, и неважно, уходите ли вы, или оставляют вас, это все равно причиняет боль. Но если не потерять надежду и не искать виноватых, то, возможно, уже в ближайшем будущем в вашу жизнь придет самая настоящая и счастливая любовь, о которой вы мечтали.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх