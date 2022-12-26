Время «Ч» или признаки того, что пора расставаться

Все мечтают о том, чтобы любовь была счастливой и навсегда. Но жизнь вносит коррективы в эти прекрасные мечты, и неизбежно приходит время, когда нужно или что-то менять в отношениях, чтобы их сохранить, или расставаться. И, подчас, каким бы болезненным не было расставание, иногда это жизненно необходимо, дабы сохранить свою личность и стать сильнее. Мы сформулировали для вас признаки того, что пришло время «расставить точки над ‘і’» и расстаться.









«Он манипулирует вами»

«Он врет»

«Он не любит вас»

«Ему важна только ваша внешность»

«Он предает вас»

«Вас не ценят»

«Вам скучно с ним»

«Между вами нет близости»