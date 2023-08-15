«Кингсман» в реальности: 10 секретных гаджетов агентов ЦРУ и КГБ времен Холодной войны

Мы привыкли видеть голливудские фильмы о тайных агентах и их необычных приспособлениях. Конечно, пуленепробиваемых зонтиков и рентгеновских очков еще не придумали, но у американских и советских шпионов гаджеты были ничем не хуже, чем у прославленного Джеймса Бонда.
1. Шифровальный ключ в пудренице
Шифровальный ключ в пудренице| Фото: Live Journal.
На первый взгляд обычная пудреница, но это только на первый взгляд. При желании ее конечно можно было использовать по назначению, но создавалась она совсем для других целей. Если под определенным углом посмотреть в зеркальце, то появлялся секретный код.
2. Голубь-шпион
Голубь-шпион| Фото: Репортаж24.
Известно, что во время Холодной войны для слежки агенты ЦРУ использовали обычных голубей. Для этого на шею птицы вешалась миниатюрная камера, которая вела фото или видеосъемку. После того, как птица возвращалась в голубятню все, что оставалось сделать, это проявить пленку. Заметить голубя с миниатюрной камерой среди сотен похожих птиц было практически нереально.
3. Перстень-револьвер
Перстень-револьвер| Фото: Военные люди.
Что бы вы подумали, если увидели мужчину в костюме с большим перстнем на руке? Все что угодно, но только не то, что в этом кольце спрятан пятизарядный миниатюрный револьвер. 1-мм калибром, конечно, вряд ли убьешь врага, но ошеломишь так точно.
4. Стрекоза-жучок
Стрекоза-жучок| Фото: TechEBlog.
Предпринимались в ЦРУ и попытки разработать миниатюрную летающую механическую стрекозу, которая выполняла бы роль жучка. Сигнал планировалось передавать при помощи лазерной технологии. Был даже разработан один опытный образец стрекозы-шпиона. Беда была только в том, что малейшее дуновение ветерка сбивало стрекозу с курса. Проект вскоре был закрыт.
5. Приспособление для вскрытия конвертов
Приспособление для вскрытия конвертов| Фото: MANSDEN.
Иногда требовалось незаметно прочитать чужую корреспонденцию. Для этого использовался специальный прибор, который позволял вытащить письмо, не повредив печать и засунуть его обратно. Подобные приспособления в разной вариации создавались во многих странах.
6. Мобильная подводная лодка
Мобильная подводная лодка| Фото: pikabu.ru
В самом разгаре Холодной войны по заказу американских спецслужб была сконструированная мобильная субмарина. В подводную лодку вмещались только два человека. По данным Novate.ru, в лодке было крайне некомфортно находиться, зато из-за своих небольших габаритов она могла проникнуть практически в любое место незаметно.
7. Секретная трубка
Секретная трубка| Фото: MPort.
Уникальное в своем роде устройство для передачи информации было изобретено советскими инженерами для агентов КГБ. Внешне прибор выглядел как курительная трубка, однако в ее ручке находился миниатюрный бесшумный радиоприемник. Услышать сигнал можно было, взяв трубку в зубы. Передача осуществлялась посредством вибрации через череп во внутреннее ухо.
8. Часы с фотокамерой
Часы с фотокамерой| Фото: BigPicture.
Еще в 1949 году немецкая компания Steineck стала выпускать наручные часы со встроенным фотоаппаратом. Вместо обычной пленки в них вставлялись специальные цветные диски диаметром 2,5 сантиметра. Впрочем, часы редко применялись для шпионажа, так как объектив камеры был слишком заметен на циферблате.
9. Газовый пистолет
Газовый пистолет| Фото: Википедия.
Это оружие стало известно после того, как советский агент Богдан Сташинский убил им украинского националиста Степана Бандеру в 1958 году. Пистолет выпрыскивал в лицо жертвы облако ядовитого цианистого калия. На первый взгляд убийство выглядело как сердечный приступ. Позже похожие пистолеты стали применяться другими агентами ЦРУ, которые чаще всего прятали их в рукаве пиджака.
10. Компас в запонках
Компас в запонках| Фото: LiveJournal.
Этот миниатюрный компас умещался в обычной запонке. На случай если шпиону придется бежать из плена по лесу или в безлюдной местности он смог бы всегда определить нужное направление движения. Запонка не занимала много места, и ее можно было незаметно спрятать.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии