Полезные советы для выполнения бытовых задач

Домашние вопросы всегда отнимают много времени и сил. Так уж получилось, что на решение большинства домашних дел просто не остается ресурса. В таком случае мы советуем прибегнуть к нашим нестандартным советам.







Именно с их помощью вы сможете по-новому посмотреть на выполнение домашних обязанностей. Этот эксперимент не только поднимет настроение, но и окажется очень полезным, так как благодаря нашим советам можно значительно облегчить выполнение бытовых задач, а также существенно сэкономить семейный бюджет.

1. Возвращаем мылу нужные свойства

2. Больше никаких вмятин на линолеуме

3. Как победить скрипящий пол

4. Самый простой способ устранения старых обоев

5. Возвращаем подоконнику былую белизну

При помощи батареи мыло снова станет пениться.Наверняка многие из нас сталкивались с такой проблемой, как плохо пенящиеся мыло. Особенно неприятно, когда это случается в самый неподходящий момент. Казалось бы, еще остался достаточно большой кусок мыла, но оно совершенно перестает пениться. Кто-то на эмоциях просто выбрасывает неиспользованное средство гигиены. Но мы советуем поступить иначе.На самом деле для того, чтобы вернуть мылу нужные нам свойства, достаточно его хорошенько прогреть. Проверьте сами. На ночь отправьте кусок мыла на батарею. Только помните, что нельзя перегревать его. Для того, чтобы этого не произошло, оберните мыло полотенцем и уже после этого отправьте на батарею. С утра вы сильно удивитесь — мыло после нагревания станет пениться как прежде.Утюг разгладить вмятины на линолеуме.Вмятины на линолеуме, к сожалению, совсем не редкость. Особенно они становятся заметны при перестановке в комнате, когда от ножек дивана на покрытие остаются некрасивые вмятины. Но что же делать в этом случае? Неужели необходимо менять все напольное покрытие? Конечно же, нет. Тем, кто прислушивается к нашим советам, точно удастся обойтись без дорогостоящего ремонта.А поможет справиться с вмятинами самый обычный утюг. Да-да, вы не ослышались. Утюгом можно без проблем разгладить некрасивые вмятины. Главное знать, как правильно это делать. Итак, для начала хорошенько нагрейте утюг. После чего расстелите на вмятине ткань или разместите лист бумаги. Аккуратно пройдитесь утюгом в течение нескольких секунд. Проверьте результат. При необходимости повторите порядок действий. Вы сильно удивитесь, но этот метод и, правда, работает. Главное, не держать утюг дольше пяти секунд, иначе вы рискуете повредить напольное покрытие.Крахмал устранит скрип пола.Скрип половиц может раздражать и приносить немало негативных моментов. Однако это вовсе не означает, что стоит немедленно заниматься сменой половиц. Достаточно лишь воспользоваться нашим проверенным временем советом. Он точно не будет стоить вам ни копейки.Все что нам понадобится, наверняка есть на вашей кухне. Речь идет о крахмале. Именно он способен помочь в борьбе со скрипящим полом. Просто рассыпьте крахмал по полу, а после сметите его веником. Нужное количество крахмала попадет в трещинки половиц и смягчит их. Это на время избавит вас от скрипа. Но стоит помнить, что это лишь временное решение. Рано или поздно придется все же сменить половицы.Отпариватель облегчит ремонт.Ремонт – это всегда стресс. Особенно самое его начало, когда предстоит множество подготовительных работ. Обычно именно с ними начинаются сомнения и невроз. Но оказывается, есть проверенный способ, как быстро и легко отодрать старые обои. Это невероятно и очень просто.И поможет нам в этом обычный отпариватель. Просто пройдитесь им по обоям и легким движением руки снимите их со стены. Звучит удивительно, но этот совет работает на сто процентов. Убедитесь сами.Подоконник будет сиять чистотой.Пожелтевшие подоконники расстраивают и портят общий вид интерьера. Многие, кто сталкивался с этой проблемой, всерьез задумывались об их замене. Но лишь до того момента пока не узнали нашу хитрость. Именно благодаря ей возможно вернуть даже пожелтевшему подоконнику былую белизну.И речь здесь идет не о каких-либо дорогостоящих средствах для уборки. Более того вам вовсе не придется тратить на это деньги. Достаточно лишь достать аптечку. А именно перекись водорода. Просто нанесите ее на пожелтевший подоконник и подождите несколько минут. После чего смойте перекись вместе с желтым налетом. Попробуйте сами и результат вас точно удивит.А мы предлагаем узнать для чего опытные хозяйки втыкают вилку в лук, а шампунь льют на сумку.