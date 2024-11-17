Почему люди на Востоке и в Азии в знойную жару пьют горячий чай

Невероятно, но он охлаждает /Фото:nosade.com

На востоке знают, что делают /Фото:Pinterest

Теплообмен меняется /Фото:shtampik.com

Всё взаимосвязано /Фото:shtampik.com

Чай с пряностями /Фото:indianspices.ru

В Китае тоже бывает довольно жарко /Фото:uslugi.yandex.ru

В пустыне иного способы охладиться нет /Фото:dzen.ru

Однако, в Европе всё же предпочитают холодную воду /Фото:watermos.ru

В Индии тоже пьёт горячий чай в жару /Фото:tabor.ru

Возможно к этому нужно привыкнуть /Фото:zagoradeserttravel.com