Котики, бутерброды и оргазм. О чем женщины думают во время секса?

Сексуальные отношения являются очень важным аспектом в жизни любой пары. Многие мужчины думают, что обладают телом греческого бога, и женщины в их жарких объятиях могут фантазировать только о них любимых, но, увы, это не всегда так.
Давно известно, что женщины намного больше склонны фантазировать во время секса, чем мужчины. Несомненно, эти фантазии играют положительную роль, поскольку женщина может отключиться от повседневных забот и стрессов, которые зачастую мешают нормально возбудиться. Конечно же, если мужчина изобретателен, то перед тем, как приступить к активным телодвижениям, он может предложить своей второй половинке, к примеру, расслабляющий массаж. В большинстве случаев, то, что творится в голове у женщины во время того самого, может варьироваться от эротики до чего-то весьма странного. Несомненно, многие женщины не признаются в открытую о своих мыслях во время секса, но вот пользовательницы социальной сети Reddit решили исповедаться и рассказать, о чем же они думают в постели на самом деле.
1. Котики
Кошек часто называют лучшими друзьями женщин. Но иногда все, что хочет от вас ваш пушистый комочек – это внимание. Пользовательница социальной сети Reddit поведала миру, что, хотя во время секса она в основном думает о своем партнере, затем ее мысли перетекают в другое русло, и тогда вместо красивого парня в голове возникает образ кошки. Да, именно кошки. В своем сообщении она написала большими буквами: «ЭТА ЧЕРТОВА КОШКА ПОСТОЯННО ОРЕТ И ЦАРАПАЕТ ДВЕРЬ!». Ну конечно, о чем можно еще думать, если в вашу комнату во время секса, словно Халк, рвется ваша кошка?
2. Сэндвич
Еще одна пользовательница Reddit призналась, что во время особо активных телодвижений думает ни о чем ином, как о сэндвиче. «Если я уже практически готова ощутить пик блаженства, то я начинаю представлять в своей голове вкусный и сочный сэндвич. Я перебираю в уме все ингредиенты и мысленно его готовлю. После того, как секс будет окончен, у меня уже будет готовый рецепт, ведь у нас уже стало традицией, что я готовлю сэндвичи себе и своему парню после бурной ночи».
3. Правильный угол наклона
Нет, речь идет не об углах в комнате или же углах в геометрии. Конечно, определенная поза и угол наклона тела важны во время секса, но если думать о каждом своем малейшем движении в постели, то велик шанс того, что вы вообще не испытаете удовольствия от полового акта.
Еще одна женщина, которая сидит на Reddit, написала, что ее мысли во время секса разнятся и зависят от того, кто играет ведущую роль в постели. «Зависит от того, кто главный. Если главный он, то я думаю о его ритме, о том, как он чувствует себя внутри меня. Стараюсь подобрать нужный угол наклона тела, чтобы выглядеть как можно сексуальнее, с дыханием тоже работаю, ведь оно должно быть прерывистым. Если я в главной роли, то думаю лишь о том, чтобы он не ушел от меня, и надеюсь, что хорошо выгляжу во время секса».
У этой дамы явно низкая самооценка, которая может очень сильно подпортить секс. Она не наслаждается процессом, а лишь просчитывает каждый шаг и каждый вздох, чем наносит себе только вред, ведь именно из-за этого она не может расслабиться.
4. Ингалятор от астмы
Ингаляторы от астмы являются спасением для тех, кто страдает на протяжении долгого времени от астматических приступов. Они не только предотвращают удушье, но и уменьшают отечность в дыхательных путях. В результате этого они становятся менее чувствительными и реже реагируют на связанные с астмой раздражители, которые вызывают ее симптомы.
Пользовательница Reddit призналась, что однажды забыла использовать свой ингалятор перед сексом. Она написала: «Во время секса со своим парнем я поняла, что забыла воспользоваться ингалятором. Но так как предварительные ласки у нас уже были окончены, и мы перешли к более активным действиям, я не решилась прерваться и пойти за ингалятором. Поэтому все время секса я прожила с фразой в голове о том, что мне нужно использовать ингалятор, и как бы так не задохнуться во время оргазма».
Секс – это несомненно приятное удовольствие, но оно может вызвать приступ астмы. Конечно, прерываться во время секса и бежать за ингалятором в другую комнату не слишком сексуально, но, несмотря на это, будет значительно проще сделать это, чем начать задыхаться во время оргазма. Будьте бдительны и следите за своим здоровьем!
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