Модели с аппетитными формами без ретуши

Моделями plus-size сегодня никого не удивить. Эти красотки с аппетитными формами прочно поселились на модных подиумах и не сходят с обложек глянцевых журналов. Они выступают против жестких диет, воюют с гламурными стандартами красоты и рассказывают, как важно любить себя и свое тело.
И ведь мы им верим! Но, как оказалось, зря! Ведь большинство своих снимков фигуристые красавицы редактируют в фотошопе. В нашей подборке фотографии знаменитых plus-size красавиц — до и после ретуши.
Ким Кардашьян
Пару недель назад в Сети разгорелся настоящий скандал. Причиной стали пляжные снимки Ким Кардашьян. Фотографиями звезды в купальнике сегодня никого не удивишь, а вот снимки тела Ким без ретуши — совсем другое дело. Оказалось, что аппетитные формы красавицы далеко не так хороши, как она нам «затирает»!
Анастасия Квитко
Анастасия Квитко стала известной благодаря своим аппетитным формам и довольно откровенным фотографиям. Девушка довольно быстро получила звание «Русской Ким Кардашьян», а вместе с ним армию поклонников и контракты с модными американскими брендами. В своем Instagram Настя регулярно радует подписчиков идеальными фото (как мы уже писали, досконально обработанными в графических редакторах). А недавно папарацци удалось «поймать» Квитко на пляже в Майами. Теперь мы знаем, как выглядит тело Насти на самом деле. Обманывать нехорошо!
Эшли Грэм
Одна из самых известных моделей plus-size Эшли Грэм весит 91 кг. По словам девушки, она нежно любит каждый сантиметр своего тела, каждую складочку и растяжечку. И, глядя на профессиональные фотографии Эшли, мы с ней радостно соглашаемся: такое тело действительно достойно обожания! На самом же деле тело модели не такое уж идеальное: на снимках папарацци мы отчетливо видим «апельсиновую корку».
Фелисити Хейворд
Британская plus-size модель Фелисити Хейворд вполне могла бы стать героиней одной из картин Рубенса. Девушка не стесняется сниматься полуобнаженной и на обработанных фотографиях выглядит ну очень аппетитно. Однако снимки Фелисити до ретуши выглядят куда менее сексуально…
Тесс Холлидей
Тесс Холлидей — самая крупная модель plus-size в мире. Вес девушки составляет около 155 килограммов. При таком весе целлюлит, складки и растяжки — что называется, «must have». Но модные фотографы и редакторы глянца считают иначе и обильно ретушируют тело Тесс перед публикацией снимков. Так что тело модели в глянце и в реальной жизни — две большие разницы.
Искра Лоуренс
Искра Лоуренс — очаровательная блондинка и верный адепт бодипозитива. Она точно знает, как быть в гармонии с собой, своим телом и с радостью делится знаниями с другими девушками. Но фотографии Искры для глянца и снимки в соцсетях — совершенно разные истории. Девушка уверяет, что она тут ни при чем — во всем виноваты фотографы, которые зачем-то ретушируют ее «любимый» целлюлит.
Джордан Вудс
Джордан Вудс стала plus-size моделью благодаря своей подружке Кайли Дженнер: связи звезды сделали свое дело, и Джордан быстро стала популярной. Сегодня у новоиспеченной модели целая армия поклонников, и им абсолютно наплевать, что в реальной жизни девушка выглядит совсем не так, как на обложках журналов.
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