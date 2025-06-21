Хозяйственные турчанки: какие секреты быта стоит позаимствовать у иноземных красавиц

1. Самый важный прием пищи!

Самый обильный завтрак в мире!

2. Сервант для завтрака!

Для посуды на завтрак нужно отдельное место!

3. Обилие золота и блеска!

Золото в интерьере - обязательно!

4. Декорируем лишь одну стену!

Акцент на одной стене в интерьере!

5. Главный в турецкой семье!

Кот - неприкасаемое животное в Турции!