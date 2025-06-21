Хозяйственные турчанки: какие секреты быта стоит позаимствовать у иноземных красавиц

Турцию любят и ненавидят. Многие запоем смотрят их сериалы, ездят туда отдыхать и мечтают выйти замуж за турка. Но какого же приходится их женам? Каков быт обычной турчанки? Чем он так сильно отличается от нашего, и отличается ли вообще? Самые интересные особенности ведения домашнего хозяйства в Турции, вы найдете в нашей сегодняшней статье.
1. Самый важный прием пищи!
Самый обильный завтрак в мире!
На самом деле, мы не знаем как они все это съедают. Для нашего менталитета это просто огромные порции. Но в Турции привыкли завтракать именно так. Более того, они считают завтрак - самым важным приемом пищи за день. А значит его подготовку нельзя проигнорировать. И это необходимо сделать хозяйке дома.
На завтрак обычно подают очень много тарелок разного размера. В маленьких размещают нарезанные свежие овощи и зелень. Также обязательно подать мёд, варенье, различные виды ореховых паст. От двух до четырёх видов сыров, йогурт, масло и обязательно свежая выпечка. Кроме этого всего, ставится большое блюдо с омлетом, вареными яйцами, сосисками, колбасами и вареной картошкой.
2. Сервант для завтрака!
Для посуды на завтрак нужно отдельное место!
Учитывая тот факт, какие турчанки готовят завтраки, неудивительно, что для его подготовки нужно отдельное место. Но чтобы кто-то заводил отдельный сервант именно для хранения посуды для завтрака - это удивительно.
Но такие небольшие зоны для хранения посуды и техники - типичны для турчанок. Многие размещают их на балконах и лоджиях. А в том случае, если в доме проживает несколько поколений, молодежь часто заводит свой собственный сервант с кофе машиной и прочей техникой.
3. Обилие золота и блеска!
Золото в интерьере - обязательно!
Нет ничего удивительного в любви к золоту у турчанок. Это достаточно типично для многих мусульманских народов. Однако именно турчанкам удается очень грамотно вписать золото в интерьер.
Особенно актуальным считается применение золотой фурнитуры именно на кухне. Там турчанки проводят много времени и логично, что они хотят окружить себя любимым декором. Тем более, что это очень практично. Кухня смотрится гораздо лучше, когда весь декор выполнен в одном золотом цвете.
4. Декорируем лишь одну стену!
Акцент на одной стене в интерьере!
Глядя на интерьеры их домов, может показаться, что у турчанок проблемы с фантазией.Начинает казаться, что это какая-то дань традициям.
И ведь, правда. Если вы зайдете в Турецкий дом, в гостиной на той стене, где размещен телевизор, вы найдете разнообразные украшения и декор интерьера. А все остальное пространство остается лаконичным и при этом идеально чистым.
5. Главный в турецкой семье!
Кот - неприкасаемое животное в Турции!
Вы ни за что не поверите, о ком идет речь. Не о муже, отце или брате. Речь идет о коте. Да-да, о самом обычном домашнем питомце. Только не назовите его так при турках, иначе не миновать скандала.
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