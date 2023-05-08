Как правильно обрезать малину

Малина – одна из самых вкусных ягод для выращивания в саду. Восхитительный многолетник, который будет цвести и радовать вас год за годом при правильной обрезке. Если вы уже выращиваете эту сладкую ягоду , вы знаете, что научиться обрезать малину — это один из ключевых навыков.



Почему важно обрезать малину

Инструменты для обрезки

Для выполнения садовых работ вам потребуются:

Садовые секаторы

Обрезка летней малины

Обрезка летней малины:

Обрезка новых побегов

Обрезка малины поздним летом/осенью

Прореживание грядки с малиной для позднего лета/осени

Удаление малиновых побегов

Необрезанная малина со временем теряет способность плодоносить. Они также могут быть более восприимчивы к вредителям и болезням. Более того, обрезка малины может помочь сохранить ваш сад в чистоте и порядке. Обрезка также может позволить вам уменьшить высоту побегов. Это облегчит вам контроль над растениями и сбор урожая.Хорошая пара садовых перчаток для защиты рук от шипов или колючих тростейМастерок или лопата, чтобы выкопать отростки, которые выскочили дальше от основания стеблей.Различные виды малиныПрежде чем обрезать малину, важно определить, какой сорт у вас есть.Существует широкий спектр различных сортов , которые различаются по своим требованиям и характеристикам. Помимо обычных красных ягод, вы также можете выращивать сорта черной и золотой малины.Все распространенные разновидности делятся на две разные категории.Плодоносящая в середине лета малина (плодоносит на цветоносах – побегах предыдущего сезона).Малина, плодоносящая в конце лета/осенью (плодоносит на примоканьях – прирост текущего сезона)Для обрезки малины двух разных типов требуются разные методы.Летнюю плодоносящую малину обрезают в конце лета или осенью, после сбора ягод. Поскольку эти побеги приносят ягоды на второй год роста, цель состоит в том, чтобы обрезать только те побеги, которые дали плоды в этом году. Вы оставите трости этого сезона (первоцветы) на месте. В следующем году они превратятся в цветочки и плоды. Единственным исключением является случай, когда участок с малиной слишком перегружен. Если первоцветов слишком много и они слишком тесные, возможно, вы также захотите обрезать некоторые из них. В то время как цветоносы обычно обрезают после сбора урожая, первоцветы часто прореживают ранней весной.Не поддавайтесь искушению уменьшить количество первоцветов до тех пор, пока растениям не исполнится по крайней мере три года, иначе сила и урожайность могут снизиться.Определите цветочные растения, плодоносившие в этом году. (Они коричневого или сероватого цвета, более твердые и ломкие по текстуре, так как отмирают после плодоношения, в то время как примоканы этого сезона будут выглядеть свежими и зеленымиИспользуйте ножницы или секатор, чтобы отрезать соцветия на уровне земли, не оставляя ни одного пенькаВозьмите самый крепкий из зеленых первоцветов и, если вы выращиваете малину внутри опорной конструкции, привяжите их к опорамУдалите более слабые или поврежденные первоцветы (или первоцветы, которые вы хотите удалить для прореживания), отрезав их также на уровне землиВ конце зимы (примерно в феврале) вы также можете ограничить высоту самых длинных примоканов, чтобы облегчить сбор урожая. Обрежьте верхушки самых длинных ветвей до высоты, до которой вы можете дотянуться. В опорных конструкциях лучше ограничить рост на 10 см выше верхней опорной проволоки или вершины опоры.Если вы сажаете только что купленную летнеплодную малину этой осенью или зимой, важно определить, продавались ли они как «длинные побеги». Эти длинные побеги годовалые, готовые к плодоношению (флориканы), и их не следует обрезать при посадке.Малину, которая плодоносит в конце лета/начале осени на побегах этого сезона (первоцветы), лучше всего обрезать примерно в феврале (в конце зимы). Обрезка в это время поможет убедиться, что растения успели за зимние месяцы покоя накопить много углеводов в своей корневой системеСрежьте все побеги на уровне земли. (Недавно купленные побеги этого вида малины следует обрезать до высоты 25 см от земли при посадке всякий раз, когда это делается в период покоя.)Или стремитесь к двойной обрезке, выбирая 6-8 самых сильных побегов на метр и оставляя эти побеги на высоте около 1 м, а остальные побеги срезая на уровне земли.Обрезка для двойной обрезкиВыбор того, стоит ли стремиться к двойному урожаю, будет зависеть от ряда факторов. Важно понимать, что для такой обработки подходят только определенные сорта.Двойной посев может быть полезен для тех, у кого небольшие сады, у которых нет места для выращивания как летних, так и осенних сортов. Если вы решите стремиться к двойному урожаю, вы можете получить небольшой, но ценный ранний урожай в дополнение к основному урожаю.Однако обычно считается, что растения, которые плодоносят только один раз, в конце лета/начале осени, дают ягоды более высокого качества. Урожайность, как правило, будет выше, если вы сможете найти место для выращивания сортов, плодоносящих как в середине лета, так и в конце лета/осени (примерно на 5% выше, чем при выращивании только последних). Если вы решите стремиться к двойной культуре, побеги, оставленные на высоте 1 м, следует срезать до уровня земли сразу после того, как они закончат плодоношение летом.Как и в случае с летней малиной, вы также можете уменьшить скученность грядки. Сделайте это, проредив лишние побеги летом. Также рекомендуется следить за любыми сорняками, поврежденными или больными побегами и удалять их как можно скорее, чтобы предотвратить распространение каких-либо проблем.Если ваши побеги малины выбрасывают присоски, вы можете удалить их, если это необходимо. Часто присоски могут вызывать чрезмерное скопление растений вокруг основания ваших примоканов и флориканов в междурядьях. Если они находятся близко к основанию тростей, лучше их удалить. Срежьте их у основания, на уровне земли. Если вы попытаетесь вырвать их или выкопать, вы можете повредить корневую систему растенийОднако вы можете обнаружить, что на некотором расстоянии от основного стенда также выскакивают малиновые присоски. В таких случаях вы можете безопасно выкопать их, не нанеся вреда основному грядке с малиной.Ежегодная обрезка позволит вам сохранить здоровую и продуктивную плантацию малины. Иногда обрезка может показаться жестокой. Но правильная обрезка поможет убедиться, что ваши растения здоровы и будут продолжать приносить вкусный урожай долгие годы