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Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Третий по величине своей агломерации город в мире, мировая столица киноиндустрии, город знаменитостей и звезд. Список особенностей этого мегаполиса огромен. Посмотрим на него в цвете более полувека тому назад.

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

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