Джон Пол Джонс: пират на родине и герой в России

13-летний крестьянский мальчик, впервые отправившись в море, и представить не мог, что сделает головокружительную карьеру, а его имя будут знать во всем мире, от Америки и до России. Джона Пол Джонса на родине называли пиратом, а в России – героем. А еще ему удалось за 1,5 часа из капитана стать адмиралом.











Сын шотландского садовника Джон Пол отправился в море в 13-летнем возрасте. Он служил юнгой на «Дружбе», затем плавал на торговых судах и транспортах для перевозки рабов. Джон Пол быстро учился и всего через шесть лет стал первым помощником капитана.



Но в 1768 году он, уже опытный моряк, решил бросить хорошо оплачиваемую должность и вернуться на родину в Шотландию, так как ему надоела жестокость и порядки на работорговых судах. После отплытия из Ямайки брига «Джон» его капитан и старший помощник заболели и скоропостижно скончались от тропической лихорадки. Как самый опытный человек на борту, пассажир Джон Пол взял на себя руководство и привел судно в порт назначения в целости, сохранив груз.







42-пушечный американский корабль «Бонам Ришар».



Судовладелец дал Джону Полу командование и большую зарплату, чем привлек к продолжению морской карьеры. Джон Пол продолжал водить суда, пока не умер его старший брат-колонист, оставивший в Вирджинии поместье.

Так как имя капитана было слишком простым, не подобающим его статусу, моряк стал называть себя Джон Пол Джонс (John Paul Jones).Пират Пол Джонс. Британская карикатура XVIII в.В 1775 году началась война за независимость США, и Джон Пол Джонс предложил свои услуги сформированному Континентальному флоту. Он занялся каперством и захватил 16 британских торговых судов у побережья Америки. Затем его отправили в Европу, где Джон Пол Джонс заработал репутацию пирата (для британцев ) и героя (для американцев). Моряки под его руководством грабили, топили, убивали британцев. Король Георг III был в бешенстве и обещал повесить шотландца дважды: за шею, чтобы убить, и за ноги – для позора.Бой у мыса Фламборо-Хед 23 сентября 1779 года. Художник Anton O. Fischer.Капитан Джон Пол Джонс окликает британский линейный корабль «Серапис» 23 сентября 1779 года. Художник Paul Moran.«Первый капитан флота США» выиграл несколько морских битв, в одной из которых одержал победу над британским линейным кораблем «Серапис». Бой у мыса Фламборо-Хед 23 сентября 1779 года прозвали боевым крещением флота США, а Джона Пола Джонса – «отцом американского флота».После дипломатических соглашений «Серапис» подарили союзникам французам, а капитан даже получил аудиенцию у короля Людовика XVI в Париже. Джон Пол Джонс десять лет провел во Франции, выполняя дипломатические задания и ожидая новый корабль в свое командование.Императрица Всероссийская Екатерина II. Федор Рокотов, 1763 год.В конце концов, разочаровавшись, герой Америки принял предложение от Екатерины Великой приехать в Россию. 25 апреля 1788 г. капитан Джон Пол Джонс явился на встречу к императрице в Загородный дворец. Всего через полтора часа он стал контр-адмиралом Императорского российского флота Павлом Джонесом.Следующий год он провел на Черном и Азовском морях, где руководил флотом, участвовал сражениях и успешно громил турок. За заслуги и победу под Очаковым императрица наградила американца орденом Святой Анны.Адмирал Джон Пол Джонс в русском мундире контр-адмирала.Но за короткое время пребывания в России Джон Пол Джонс успел поссориться с влиятельными морскими офицерами и даже с князем Григорием Потемкиным. Кем-то из них, а, возможно, британской разведкой, была подстроена криминальная авантюра. Джон Пол Джонса даже арестовали якобы за изнасилование 12-летней Катерины Гольцварт, на поверку оказавшейся проституткой Хоть его и оправдали, Джон Пол Джонс навсегда покинул Россию, отправился в Варшаву, а затем в Париж. Там он и умер в возрасте 45 лет от болезни почек. Его тело в русском морском мундире нашла служанка, пришедшая убрать в номере. Только в 1905 году его останки с почестями были отправлены в США, в Военно-морскую академию в Аннаполисе.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)