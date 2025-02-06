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Решения, благодаря которым в квартире станет намного уютнее

Порой в попытках создать уют мы просто заполняем квартиру различным хламом, который в итоге кочует с места на место. Наша квартира из мечты превращается в сборище ненужных вещей. Вот несколько простых советов, которые помогут сделать помещение уютнее, не захламив его и не потратив на декор ползарплаты.


Группируйте книги на полках


Решения, благодаря которым в квартире станет намного уютнее

Кто-то советует расставлять книги, чередуя цвета и размеры, а кто-то ради эстетики предлагает хранить их обложкой назад. Мы рекомендуем попробовать все варианты и выбрать тот, который подойдет именно вам. В интернете полно роликов, где блогеры с большими библиотеками расставляют книги в разном порядке и даже создают градиент.

Наведите порядок на обеденном столе


Решения, благодаря которым в квартире станет намного уютнее

Чистый стол — как чистый холст. На нем можно сделать любую сервировку или разложить декор. Однако, когда на столе постоянно стоят сахарницы, солонки, тарелки с конфетами и остатками еды, добиться эстетичности, как в социальных сетях, трудно. Простой совет: уберите со стола все лишнее, оставив только минимальный декор.

Расставьте везде маленькие вазы с цветами


Решения, благодаря которым в квартире станет намного уютнее

Такой вид декора часто встречается в современных кофейнях. Вместо большого букета в углу комнаты расставьте по квартире маленькие вазы с одиночными цветами: в ванной, на кухне, в спальне. Живые цветы или сухоцветы создадут ощущение праздника.

Купите несколько плетеных корзин


Решения, благодаря которым в квартире станет намного уютнее

Важно грамотно организовать пространство. Узнаете себя: вы лежите на диване, укрываетесь симпатичным пледом, а потом, встав, оставляете его комком на диване, и вся эстетика пропадает. Эта проблема решается просто: поставьте в каждой комнате большую корзину или мешок для пледа.

Поиграйте с освещением


Решения, благодаря которым в квартире станет намного уютнее

Центральное освещение от одной люстры не так романтично, как несколько ламп и светильников, расставленных по комнате. Сравните две фотографии. Правильное освещение способно сделать уютнее даже самую непривлекательную квартиру: достаточно теплого приглушенного света.

Группируйте декор, чтобы создать целостную картину


Решения, благодаря которым в квартире станет намного уютнее

Даже в арендованной квартире можно создать уютное гнездышко без больших усилий и затрат. Например, важную роль играет группировка декора. Подушка для дивана сама по себе выглядит хорошо, но в сочетании с другими подушками, а также остальным декором — просто волшебно. Все вместе создает эффект обжитого пространства.

Креативно используйте новогодний декор


Решения, благодаря которым в квартире станет намного уютнее

Новогоднюю гирлянду можно использовать не только зимой. Это самый простой способ добавить спальне уюта. Огоньки можно повесить над кроватью, на шторах или сложить в банку и использовать как фонарик.

Потратьтесь на красивый комплект постельного белья


Решения, благодаря которым в квартире станет намного уютнее

Даже самые красивые диванные подушки и стильные светильники теряют свою эстетичность на фоне старого постельного белья. Если есть возможность, лучше приобрести пару комплектов в нейтральных или эстетичных расцветках и чередовать их. Если в помещении много цвета, отдайте предпочтение однотонному комплекту. Но если интерьер позволяет, можно выбрать яркие варианты с узорами.

Купите свечи


Решения, благодаря которым в квартире станет намного уютнее

Пользователи считают, что свечи — один из самых простых способов добавить уюта домой. Для тех, кто опасается зажигать настоящие свечи, есть отличная альтернатива — электрические свечи, которые имитируют натуральные.

Если места мало — повесьте декор


Решения, благодаря которым в квартире станет намного уютнее

Иногда кажется, что для декора нет места: он теряется на полках среди других вещей. Если квартира небольшая, бывает сложно спрятать все бытовые предметы и оставить на полках только то, что вписывается в интерьер. В таком случае повесьте на стены небольшие полки и разместите на них вазы с цветами, картины, свечи и статуэтки.
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