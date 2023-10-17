Какие тайны древних шумеров открыл 5000-летний дворец, который учёные искали долгие десятилетия

Давно потерянный шумерский дворец

Сырцовые кирпичи из глины с клинописными надписями, найденные во время раскопок в древнем шумерском городе Гирсу, ныне известном как Телло, в Ираке.

Раскопки начались ещё в 2015 году.

Клинописная табличка, обнаруженная в Гирсу (2350 г. до н.э.). В ней даётся письменный отчёт о ячменных пайках, выдаваемых ежемесячно взрослым и детям.

Священный храм и взгляд в невероятное прошлое человеческой цивилизации

Уникальные кадры руин древнего царского дворца шумеров были сделаны беспилотником.

Реконструкция шумерского дворца в Гирсу.

Будут ли когда-нибудь раскрыты все секреты древних шумеров