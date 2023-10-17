Какие тайны древних шумеров открыл 5000-летний дворец, который учёные искали долгие десятилетия

Наконец многолетние поиски археологов увенчались успешной кульминацией — был обнаружен шумерский дворец, который считали давно потерянным. На южных равнинах Ирака, в древнем городе Гирсу, были найдены руины сооружения древних шумеров, которые датируются серединой 3-го тысячелетия до нашей эры. Находка этой месопотамской святыни подвела археологов к самому краю основания современной цивилизации, её главной вехе, приписываемой древним шумерам...
Давно потерянный шумерский дворец
Именно шумеры первыми изобрели письменность, а также создали первый свод законов между 3500 и 2000 годами до нашей эры. Их инновации и достижения в искусстве, религии, науке, математике, архитектуре и общественной организации помогли установить некий шаблон для будущих поколений в построении цивилизации.
Сырцовые кирпичи из глины с клинописными надписями, найденные во время раскопок в древнем шумерском городе Гирсу, ныне известном как Телло, в Ираке.
Легендарный древний месопотамский город Гирсу является одним из первых городов в мире и крупным центром шумерской культуры. Месопотамия считается колыбелью всей человеческой цивилизации, а обнаруженный дворец учёные назвали одним из самых важных объектов наследия в мире, о котором мало кто знает. Раскопки начались в этом регионе ещё восемь лет тому назад.
Раскопки начались ещё в 2015 году.
Более столетия этот критически важный археологический объект не исследовался. Открыл Гирсу французский археолог Эрнест де Сарзек ещё в 1877 году. Тут нашли более 100 тысяч клинописных табличек, более тщательным исследованиям мешали постоянные войны, которые сотрясали регион. Но о сокровищах, которые таит эта местность, учёные всегда помнили. Теперь их многолетняя мечта осуществилась, доставив ни с чем не сравнимое счастье тем, кто очарован историей великой шумерской цивилизации и её связью с началом современной истории человечества в Древней Месопотамии.
Клинописная табличка, обнаруженная в Гирсу (2350 г. до н.э.). В ней даётся письменный отчёт о ячменных пайках, выдаваемых ежемесячно взрослым и детям.
Священный храм и взгляд в невероятное прошлое человеческой цивилизации
Благодаря современной технологии аэрофотосъемки, беспилотником были сделаны уникальные кадры, на которых археологи с восторгом рассмотрели руины древнего сооружения. Потом последовали раскопки, которые позволили обнаружить стены некогда впечатляющего царского дворца из сырцового кирпича. Позже тут ещё нашли более двух сотен клинописных табличек, которые были погребены в кучах мусора после раскопок 19-го века. Тексты, начертанные на них, оказались подробными административными отчётами о жизни города.
Уникальные кадры руин древнего царского дворца шумеров были сделаны беспилотником.
Рядом было найдено здание древнего священного храма. Это было святилище великого месопотамского бога войны Нингирсу, который был сыном главного бога шумерского пантеона Энлиля. Сам храм назывался Энинну и был одним из наиболее часто посещаемых священных сооружений в древнем месопотамском мире. Учёные назвали храм сердцем древнего шумерского города. Археологам потребовалось долгих восемь лет, чтобы раскрыть всю структуру святилища. Сейчас их усилия больше сосредоточены на царском дворце.
Реконструкция шумерского дворца в Гирсу.
Будут ли когда-нибудь раскрыты все секреты древних шумеров
Последнее открытие стало знаковым достижением современной археологии. Оно доказало, что далеко не все секреты древнего могущественного месопотамского государства раскрыты. Место, где на заре человеческой цивилизации шумеры проводили свои ритуальные пиршества и священные жертвоприношения, подарило учёным множество неизвестных ранее фактов о религиозных церемониях древних шумеров.
Это поможет более фундаментальному пониманию всей системы древней шумерской культуры и общественного устройства. Ведь по сей день знания о шумерском мире и самой таинственной цивилизации древности весьма ограничены. Дальнейшие исследования в Гирсу несут в себе огромный потенциал для разгадки всех тайн месопотамской цивилизации. Обнаружение затерянных дворца и храма проливают свет на прошлое Древней Месопотамии, что помогает более уверенно смотреть в будущее.
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