6 расхожих «заморочек» и привычек мастеров по ремонту, которые изрядно нас достали

1. Признайте себя нищебродом

- Спасибо за вашу работу с плиткой за 500 уе, но ванну оставлю свою винтажную на ножках и отреставрирую акрилом... - Девушка, это бедняцкий вариант, нужна новая ванна и экран под ней!

- Спасибо за установку двери, как она мне нравится! - Ох, эти двери из Вилейки - такой отстой, жаль, что выбираете подобное.

2. «Так будет богаче смотреться»

Нужно молдинги с рисунками - так богаче смотрится!!!

Чёрная столешница смотрится богаче!!!

Я всё же выбрала светлую столешницу и я счастлива. (с) Автор

3. Освободите квартиру от личных вещей: мастер въедет со своими

Я тут свои вещи поставлю, хорошо?

Кину инструмент и материальчики тут, ок?

Мать, а где спать?

4. «Я потом забегу и доделаю»

Пока на скотч, а потом забегу и доделаю.

Чутка не хватило времени дозабить, потом заскочу - доделаю.

Основано на реальных событиях. - Ну, захотите - заделайте, я проблемы не вижу! - сказал мастер.

5. «А почему он вам так плохо сделал?», или Битва альфа-самцов

Какого чёрта он сюда вам вывел розетку?!?! Мне теперь работать неудобно!!!

Сантехник упрекнул, что батарею ПОСЛЕ РЕМОНТА меняем.

6. Делать «как все»

Все делают короткий кран! - скажет вам мастер. Но удобно ли мыть руки? Решайте сами, глядя на фото.

Все делают розетки под столом! - скажет мастер. Вопрос: а включать технику нужно на четвереньках?