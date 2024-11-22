6 расхожих «заморочек» и привычек мастеров по ремонту, которые изрядно нас достали

Хотите сохранить в глазах мастера репутацию клиента респектабельного и кредитоспособного? Добро пожаловать на наш уникальный экспресс-курс! Настрадавшийся инсайдер расскажет, чего ожидать от мастеров-ремонтников и как правильно реагировать, чтобы ремонт когда-нибудь всё-таки завершился. Потому что это марафон на выживание.
1. Признайте себя нищебродом
- Спасибо за вашу работу с плиткой за 500 уе, но ванну оставлю свою винтажную на ножках и отреставрирую акрилом... - Девушка, это бедняцкий вариант, нужна новая ванна и экран под ней!
Вы, конечно, полагали, что перед началом ремонта поднакопили денег и теперь в процессе сможете чувствовать себя уверенно: выбирать обои, плитку, ламинат, корпусную мебель и далее по списку, руководствуясь исключительно собственными вкусами и предпочтениями, а не соображениями экономии. Оставьте надежды. Опытный мастер укажет, где ваше скромное место в пищевой цепи. У любого уважающего себя [увы, именно себя] ремонтника в арсенале ряд проверенных фраз:
• «Ваш проект – это копейки для меня»,
• «Мне вообще невыгодно тут у вас терять время за такие деньги»,
- Спасибо за установку двери, как она мне нравится! - Ох, эти двери из Вилейки - такой отстой, жаль, что выбираете подобное.
• «НА Питере хозяину сначала НА фирме дизайн-проект сделали за три штуки бакарей – там работать было в удовольствие, а не то что у вас: нужно самому думать, как стену под плитку разметить...»,
• «Вот НА Москве мне сразу платили пару тыщ авансу»,
• «А чего вы пару ящиков плитки дополнительно не купили? Ну, я разбил пяток... Она ж копейки стоит. Вон, у меня НА Москве клиенту из Италии по спецзаказу доставляли – так там реально страшно было поцарапать...»,
• «У меня разводной ключ на ваш унитаз упал, разбилась керамика. Ну, это ж копейки, купите новый»,
• «Ваша кухня за полторы тыщи мне как капля в море. Только два дня потеряю. Вон у одной моей клиентки десять косарей [у.е. – прим. автора] кухня»,
• «Ой, да купите вы ещё пару трубок обоев [цена трубки – 40 у.е.] на всякий случай».
Внимание, это вид абьюза. Вас вынуждают считать, что вы некредитоспособный клиент: «И зачем такие ремонт начинают? Сидели бы хрущобе с обоями из совка». Чтобы доказать мастеру и самому себе обратное, вы беспрекословно покупаете всё сказанное, выходя за рамки запланированных трат. Потом невозможно вернуть так и не пригодившиеся остатки в магазин. Инсайдер (автор данного материала) уверяет: просчитайте расходные материалы, не превышайте лимиты и не поддавайтесь на провокацию мастера-павлина. Ведь как же это к вам в провинцию такого красивого дяденьку занесло, если НА Москве его разрывала клиентура?!
2. «Так будет богаче смотреться»
Нужно молдинги с рисунками - так богаче смотрится!!!
Итак, вам уже дали понять, что вы нищеброд и что ваши вкусы априори не дотягивают до уровня богатых клиентов, которые до вас штабелями укладывались перед супермастером. Теперь подготовьтесь к «полезным» дизайнерским советам от гуру ремонта.
Вы хотите просто нейтрально-светлые обои и шкаф под светлое дерево? Но сейчас это уже немодно! Вы просто обязаны «поиграть палитрой», «сделать фрески на смежных стенах».
Однотонная плитка в ванную? Совсем «бедняцкий вариант»: «Это ж в совке клали что было на тридцать лет. Поиграйте текстурами в ванной [это которая 1,5 на 1,3 м!], обязательно плинтуса из дюрополимера с подсветкой сделаем – так будет богаче смотреться». «Обычный унитаз ставить?! Да ну, как в совке. Давайте инсталляцию сделаем. В новостройках только так сейчас все делают».
Чёрная столешница смотрится богаче!!!
«Вам кухню нужно сделать в стиле ампир. Бронзовые ручки есть в последней коллекции, съездите в итальянский магазинчик... Эффектно так! Вы же будете ламбрекены на окно кухонное заказывать? Можно будет обыграть бахромой и кистями на шторах тоже под бронзу. Очень богато смотрится. Это свежий тренд, у меня все клиенты ампир делают сейчас».
Спорить бесполезно. Проверено. Как себя вести? Выслушать, кивнуть и сделать по-своему. Бонусом – недовольное лицо мастера, которому не дали проявить дизайнерские таланты. Он же видел, как «там, у богатых». Хотя, судя по его стилевым предпочтениям, вдруг он это чаще видел не у клиентов, а в мелодрамах про богачей?..
Я всё же выбрала светлую столешницу и я счастлива. (с) Автор
3. Освободите квартиру от личных вещей: мастер въедет со своими
Я тут свои вещи поставлю, хорошо?
Перед тем, как вы впервые откроете двери мастеру, пришедшему начинать ремонтные работы, желательно выпить щадящий седатив. Будут внесены чемоданчики, сумки, рюкзаки, баулы, сложенный верстак, три перепачканных старой штукатуркой уровня, четыре прави́ла, непонятные коробки с гремящим содержимым, пакеты со свёрлами... Обычно хозяев не спрашивают: просто кладут в удобное для работы место. А удобное место – это вся квартира за пределами зоны ремонта. Маэстро работает – терпите, обыватели.
Кину инструмент и материальчики тут, ок?
А ещё бывает так: предыдущий мастер (например, дверни́к, потолочник – да кто угодно) тоже пока оставил у вас свой инструментарий. Не волнуйтесь, он заберёт позже: строительный пистолет, шуруповёрт, х/б перчатки, кучу непонятных железяк, шлёпанцы, бессмертное перепачканное штукатуркой прави́ло, три чумазых ведёрка со шпателями всех возрастов и размеров... Потерпите. Мастеру так удобнее – чтоб у вас полежало.
Мать, а где спать?
4. «Я потом забегу и доделаю»
Пока на скотч, а потом забегу и доделаю.
Даже если вы уже почти достигли финишной черты, наступает время интерактивного квеста «Дожми мастера». Казалось бы, и плитка уложена, и обои поклеены, и ламинат / линолеум / иное на своём месте... Но тут начинают вылезать «мелочи», к которым вроде бы и придираться неприлично, раз фронт работ выполнен.
Чутка не хватило времени дозабить, потом заскочу - доделаю.
Примеры:
• «У меня шурупы на 25 закончились. Вы ж сами купите четыре штуки и две ручки прикру́тите?» [мастер два дня старательно собирал кухню, но немножко устал и подостыл...]
• «Тут двух заглушек на плинтуса не хватило. Я, может, на днях куплю и заскочу к вам...»
• «Сегодня уже поздновато, буду собираться, а завтра, ну, в крайнем случае послезавтра забегу к вам повесить карниз для штор» [С 2017 года, кстати, так и не «забежал». Повесили сами.]
Основано на реальных событиях. - Ну, захотите - заделайте, я проблемы не вижу! - сказал мастер.
• «А вот эту щель между наличником и стеной вы потом, если ЗАХОТИТЕ, можете герметиком или белым силиконом промазать» [дверник славно закончил свой труд].
• «Ой, цоколь под шкафчик высоковат. Я завтра НА цехе подре́жу, закатаю и завезу на днях» [С 28 июля до момента выхода материала автор данного материала ещё ждёт].
• «Тут немножко красочки на потолочек не хватило. Уже нет смысла новую банку покупать. Я на днях С ОБЪЕКТА захвачу, заеду, подкрашу...» [Верим, что заедет?..]
5. «А почему он вам так плохо сделал?», или Битва альфа-самцов
Какого чёрта он сюда вам вывел розетку?!?! Мне теперь работать неудобно!!!
А вы замечали, что люди очень строги в оценках чужой работы. Мастера не исключение. Практически каждый мастер, побывавший за этот год у автора данного материала, помимо своей непосредственной работы, находил достаточно времени, чтобы детально рассмотреть, пощу́пать и оценить работу своего предшественника.Примеры:
• Дверник о плиточнике: «Он вообще не понимает, как надо подготовить мне для установки дверей проём»,
• Плиточник об электрике: «Так а чё он здесь штробил, а не тут? Так по-нормальному не делается»,
Сантехник упрекнул, что батарею ПОСЛЕ РЕМОНТА меняем.
• Сантехник обо всех: «Надо ж было сначала батарею поменять, а потом ремонт делать. Как тут теперь менять?» Через пять минут оказалось, что и менять батарею сантехник не хочет, потому что инструмент надо искать, да и вообще «чего вы частников не наймёте».
• Сборщик корпусной мебели про электрика (бедняга электрик, и почему он не экстрасенс?!): «Как мне шкафчик вешать, если ваш электрик тут штробу проложил?!» Хотелось бы спросить мебельщика, «ЧЁ» он, когда замеры делал, не интересовался штробами…
• Кафельщик о мастере по укладке пола: «Он вообще уровень использовал?!» Хорошо хоть кафельщик уровень использовал... Только вот фугует фУгово...
Теперь автор материала ждёт дверника – иначе кто ж фУговую фугу прокомментирует? Только вот дверник на звонки не отвечает – видимо пока выпивает, набирается сил для комментов чужого отношения к работе...
6. Делать «как все»
Все делают короткий кран! - скажет вам мастер. Но удобно ли мыть руки? Решайте сами, глядя на фото.
Мастеров крайне удивляет, если ваши вкусы расходятся с современными трендами. Как это вы не хотите сделать угловую кухню с мойкой в углу? [Кран, разумеется, тоже рекомендуется с коротким гусаком.] Ну и что, что нужно тянуться руками, чтобы подставить тарелку под льющуюся воду? Всё так делают – и ничего, пользуются! «А зачем вам столешница 90 см от пола?! Все делают 85! Это стандарт, девушка, алло?! У вас же не 190 см рост». «Столешницу, если светлые фасады, сделайте чёрную! Так сейчас многие делают – стильно смотрится. В смысле – хотите всё светлое? Это не контрастно, так не делает никто. Всё будет сливаться. Ну, не хотите чёрную, сделайте хотя бы графит! Индиго ещё можно. У меня одни богатые клиенты так сделали!»
Все делают розетки под столом! - скажет мастер. Вопрос: а включать технику нужно на четвереньках?
И всё же в баттле новелл о мастерах абсолютное первенство отбил сантехник, устанавливающий радиаторы. Устремив томный взгляд на хозяйку квартиры и застыв секунд на двадцать, он вдруг произрёк:
– А знаешь, что нужно сделать?..
Тут он сорвался с места, оставив грустить батареи, трубы и краны-американки, и отправился гулять по квартире.
– Здесь нужно сносить стену между кухней и гостиной и делать барную стойку. Ты же хочешь, чтобы подружки пришли и просто упали?.. Холодильник ставим в дверной проём... Дверной проём из кухни не нужен, так как мы [уже «мы»?!] сносим стену, объединяем санузел. Будешь в туалет через ванную ходить. Я столько этих перепланировок видел... Так сейчас все делают... В спальне радиатор переносим на смежную стену, а стену между спальней и балконом сносим, утепляем, делаем окна в пол...
Пришлось хозяйке экзальтированно согласиться: стало страшно, что он останется жить.
Главное соглашаться искренне и уверенно. Потому что всех мастеров объединяет одно прекрасное качество: они ПРИХОДЯЩИЕ. И скоро уйдут.
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