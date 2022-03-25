8 обычных слов, которые не нужно употреблять в разговоре, если хочешь вызвать доверие

Говорить и молчать нужно правильно...

1. Возможно/Может быть/Наверное

Опасный спич-паразит: «возможно», «может быть», «наверное».

2. ОК

Опасный спич-паразит: «ОК».

3. Потрясающе

Опасный спич-паразит: «потрясающе».

4. Хм

Опасный спич-паразит: «хм».

5. Как (подобно)

Опасный спич-паразит: «как».

6. На самом деле

Опасный спич-паразит: «на самом деле».

7. Cожалею

Опасный спич-паразит: «сожалею».

8. Надеюсь

Опасный спич-паразит: «надеюсь».

К чему слова? И так справлюсь...