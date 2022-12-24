Охота за трюфелями в Италии

Город Альба (Alba) расположен в самом сердце Ланга (Langhe) — холмистой южной части северо-западного региона Пьемонт (Piedmont) в Италии. Альба славится на всю страну и за ее пределами своими белыми трюфелями — благородной разновидностью ценной породы грибов, которые растут под землей. Трюфели прячутся на глубине от 5 до 20 см возле корней деревьев.







Они испускают специфический запах, который длится в течение ограниченного периода времени и может быть обнаружен только с помощью хорошо подготовленных собак и опытных «охотников»-грибников. Добыча белых трюфелей, которые не разводятся в теплицах, а произрастают лишь в естественных условиях — в лесах, в последнее время упала. Виной тому климатические изменения в Италии: повторяющиеся засухи вперемежку с проливными дождями.



Сезон сбора этих грибов в Италии приходится на ноябрь. Белый трюфель недолговечен, он растет на корнях деревьев и начинает увядать сразу, как только его достают из земли. Даже в самых идеальных условиях он может сохранять свои вкусовые качества лишь 10 дней.



Охотник за трюфелями 66-летний Эцио Коста рассматривает найденные грибы у входа в свой ресторан в Монкиеро, в окрестностях Альбы, на северо-западе Италии.







Трюфель.







Эцио Коста ищет трюфеля со своей собакой Джолли в лесу в окрестностях Монкиеро.







Грибники на рассвете в окрестностях Серралунга-д’Альба (Serralunga d’Alba) на северо-западе Италии.











Эцио Коста рассматривает найденные трюфеля.











Эцио Коста принюхивается к запаху найденных грибов.







Фотографы фотографируют два 950-граммовых трюфеля на всемирно известном аукционе белых трюфелей в поселке Гринцане Кавур, в Альбе







Продавец демонстрирует покупателям товар на рынке трюфелей в Альбе.







Ломтик белого трюфеля. Рим, Италия, 19 ноября 2013 года.







Алессандро Боглионе (Alessandro Boglione), шеф-повар замкового ресторана в Гринцане Кавур, готовит пасту после всемирно известного аукциона белых трюфелей







Приготовленный кардун с белыми трюфелями и грушами на блюде в ресторане Серралунга-д’Альба.







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