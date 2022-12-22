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История появления лапши быстрого приготовления

В 1948 году над проигравшей войну Японией нависла серьезная угроза голода. Момофоку Андо, японец тайваньского происхождения к тому времени как раз вышел из тюрьмы, где отбывал срок за уклонение от уплаты налогов.

История появления лапши быстрого приготовления


 

В таких неприятных условиях Андо основал компанию по производству пищевой соли. Дела шли неважно, и в свободное время Андо задумался над тем, почему правительство призывает людей есть больше хлеба из гуманитарных американских поставок, ведь гораздо более привычной пищей для японцев была лапша.
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История появления лапши быстрого приготовления

Момофоку Андо попался на глаза старинный рецепт лапши, который использовался еще при династии Цин. Оказалось, что обжаренная в масле лапша и в самом деле может храниться очень долго, а приготовить ее проще простого — залил кипятком и готово.

История появления лапши быстрого приготовления

Первый продукт новой компании Андо появился в 1959 году. Лапша под названием Chikin Ramen людям понравилась, но цена была все еще слишком высока.

История появления лапши быстрого приготовления

Только в 1971 году Nissin Food Products выпустила партию Cup Noodles, рисовую лапшу в удобной чашке из полистирола. Сегодня такая лапша под разными наименованиями считается одним из самых продаваемых продуктов быстрого приготовления в мире.

История появления лапши быстрого приготовления

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История появления лапши быстрого приготовления

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История появления лапши быстрого приготовленияПодписаться на мой Instagram
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