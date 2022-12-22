История появления лапши быстрого приготовления

В 1948 году над проигравшей войну Японией нависла серьезная угроза голода. Момофоку Андо, японец тайваньского происхождения к тому времени как раз вышел из тюрьмы, где отбывал срок за уклонение от уплаты налогов.









В таких неприятных условиях Андо основал компанию по производству пищевой соли. Дела шли неважно , и в свободное время Андо задумался над тем, почему правительство призывает людей есть больше хлеба из гуманитарных американских поставок, ведь гораздо более привычной пищей для японцев была лапша.Кто и зачем придумал лапшу быстрого приготовления еда, интересно, лапша, лапша быстрого приготовления, пища, факты, фастфуд, японияМомофоку Андо попался на глаза старинный рецепт лапши, который использовался еще при династии Цин. Оказалось, что обжаренная в масле лапша и в самом деле может храниться очень долго, а приготовить ее проще простого — залил кипятком и готово.Первый продукт новой компании Андо появился в 1959 году. Лапша под названием Chikin Ramen людям понравилась, но цена была все еще слишком высока.Только в 1971 году Nissin Food Products выпустила партию Cup Noodles, рисовую лапшу в удобной чашке из полистирола. Сегодня такая лапша под разными наименованиями считается одним из самых продаваемых продуктов быстрого приготовления в мире.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: