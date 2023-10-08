Как из-за решения одного человека более 300 000 женщин не смогли иметь детей

Сабине Уйлике.







Женщины стоят в очереди в полицейский участок, чтобы дать показания о программе стерилизации в Перу.

Женщины одной деревни. Все они были в свое время принудительно стерилизованы.

Альберто Фухимори, бывший президент Перу. Именно он был инициатором программы по принудительной стерилизации женщин в Перу.

Протестные акции - женщины призывают наказать виновных в принудительной стерилизации.

Женщин никто не информировал о возможных рисках операции, а также о других способах контрацепции.

За четыре года действия программы принудительной стерилизации было подвергнуто более 300 000 женщин.

Женщина из числа индейцев Кечуа.

Врачи, которые отказались стерилизовать женщин без их на то согласия.

Более 90 процентов женщин не давали согласие на операцию.

Альберто Фухимори в зале суда.