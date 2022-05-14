Делаем удобрение из крапивы

Крапиву многие ошибочно считают сорным растением, которое ничего, кроме вреда и волдырей на коже, не приносит.



Однако ей можно найти множество применений: использовать на корм животным и домашней птицы, добавлять в блюда и чаи, а также готовить полезную подкормку для плодовых деревьев и ягодных кустарников. Расскажем в этой статье, как приготовить жидкую подкормку и другие полезные удобрения из крапивы.



Чем хороша подкормка из крапивы

Для каких растений можно применять удобрения из крапивы

Как приготовить удобрение из крапивы

Как применять удобрение из крапивы

Борьба с вредителями при помощи крапивы

Подкормка комнатных растений

В крапиве содержится множество полезных химических элементов: калий, кальций, магний, а также витамины группы А, В, Е, органические кислоты и фитонциды. Первые три элемента нужны всем растениям для полноценного развития, фотосинтеза и формирования крепкой иммунной системы. Кроме того, они способствуют ускорению роста, наращиванию зеленой массы и образованию крупных сочных плодов. Для декоративных цветов, выращиваемых в комнатных условиях и на огороде, подкормка из крапивы — это стимул к долгому и обильному цветению.Чаще всего из крапивы готовят настой и поливают растения зеленым удобрением. Иногда в него добавляют другие полезные удобрения, чтобы усилить эффект.Несмотря на все плюсы, у крапивного настоя есть и небольшой недостаток: его нельзя применять для всех культурных растений.Что полить настоем крапивы на участке нельзя? Список не очень длинный, в него входит: чеснок, лук, редис и бобовые культуры, так как он замедляет их рост и развитие. Для всех остальных растений на огороде и комнатных цветов подкормка крапивой будет только на пользу.О том, что в составе крапивы содержится множество полезных веществ, мы уже упоминали. Рассмотрим подробнее, какую пользу для растений каждый из них несет.Важнейшие вещества для любого растения — это азот, калий и фосфор, которые в крапиве содержатся в большом количестве.В азоте растения нуждаются особенно остро весной и в начале лета, когда они только наращивают зелень. Чтобы азот легко усваивался корнями, он должен поступать вместе с фосфором. Поэтому в крапивные настои часто дополнительно добавляют суперфосфаты.Калий необходим на этапе формирования соцветий, он препятствует осыпанию цветков и способствуют их образованию в больших количествах.Кальций влияет на накопление сахара в плодах, так как он улучшает обменные процессы в растениях.Карбонатные соединения усиливают естественный иммунитет растения и повышает его устойчивость к различным заболеваниям.Танины, фитонциды и дубильные вещества, содержащиеся в крапиве, обладают способностью отпугивать вредителей, которые не прочь полакомиться сочной зеленью и плодами.Таким образом, крапивные настои обладают всеми необходимыми веществами для стимуляции роста и развития растений почти на протяжении всего вегетационного периода.Рецептов приготовления настоя крапивы для подкормки существует множество, как и способов их приготовления. Выбор подходящего зависит от целей садовода и его подхода к возделыванию участка. Здесь мы расскажем как сделать удобрение из крапивы по самому популярному, классическому варианту.Для приготовления настоя срежьте необходимое количество молодых растений. Взрослая крапива, уже образовавшая семена, не подходит для этих целей. Заполните подходящую тару зеленью наполовину. Не используйте металлические ведра или бочки, так как раствор вступит в реакцию с материалом и потеряет полезные свойства.Заполните емкость теплой водой почти до самого верха, плотно закройте крышкой и настаивайте в темном теплом месте две недели, помешивая каждый день. В холодном или солнечном месте процесс брожения будет идти дольше.После того, как настой потемнеет и перестанет пениться, его разбавляют водой в пропорции 1:10 и приступают к подкормке растений.Чтобы ускорить брожения подкормки из крапивы, добавьте в настой разведенные в теплой воде дрожжи.Уменьшить неприятный запах помогут измельченные корни валерианы.Если возникла необходимость подкормить растения по листу, то готовый концентрат разбавляют в соотношении 1:20 и опрыскивают культуры на дачном участке. Эффективность при этом, конечно, будет менее выражена, чем при корневых подкормках.При применении настоя крапивы как удобрения стоит придерживаться ряда правил и рекомендаций:При внекорневых подкормках растения поливают настоем раз в неделю, по 1-2 литра, в зависимости от размеров культуры.Подкормки по листу проводят не чаще 1 раза в месяц, чтобы не вызвать ожоги.Настой из крапивы для томатов не избавит садовода от необходимости вносить удобрения. Для помидор требуется сочетать натуральные и синтетические виды подкормок.Для огурцов полезно применять крапивные подкормки от момента высадки растений в грунт до окончания сбора урожая, так как это удобрение не только положительно влияет на рост и защищает от вредителей, но и благотворно сказывается на вкусовых качествах плодов. Рекомендуемая частота удобрения 1 раз в 2 недели.Удобрения из крапивы полезны в качестве профилактики и борьбы с поражением растений вредителями или болезнями в начальной стадии. Готовят целебный раствор особым образом:От фитофтороза томатов берут 1 кг свежей крапивной зелени, заливают 5 л воды и доводят до кипения. Через 15 минут емкость с раствором снимают с огня, остужают и обрабатывают растения. Рекомендуемое количество обработок: 2-3. Избавить растения от этой болячки вряд ли получится, но в качестве профилактики — это, пожалуй, лучший из народных рецептов.От нашествия тли и других мелких насекомых, питающихся листьями и соками растений, потребуется приготовить раствор по описанной выше схеме из 1 кг зеленой массы крапивы и 10 л чистой воды. Опрыскивают пораженные растения вечером, после захода солнца, не чаще 1 раза в неделю.От слизней эффективно мульчировать почву на грядках высохшей измельченной крапивой. Кроме избавления от надоедливых вредителей за счет мощного фитонцидного воздействия, мульча из крапивы будет удерживать влагу и защищать землю от засухи и ливней.Для комнатных цветов настои из крапивы рекомендуют применять с ранней весны до конца лета. Осенью и зимой, когда растения готовятся к спячке и пребывают в состоянии покоя, применение богатого азотом удобрения может сказаться негативно, так как простимулирует рост стеблей и листьев. В этом случае цветы потратят свои силы впустую, а значит, не смогут их использовать весной, в период бутонизации и цветения.Лучше всех прочих декоративных растений на удобрение крапивным настоем реагируют фикусы, розы и фиалки.Помните, что при повторной подкормке растений в период бутонизации и цветения требуется дополнительно вносить в грунт калий. В противном случае, растение будет охотно расти в высоту и наращивать побеги и листья, однако цвести перестанет.Совет! Крапивный настой не обязательно готовить перед каждой подкормкой. Он может длительное время храниться в плотно закрытой стеклянной емкости в темном прохладном месте. Приготовив раствор весной, можно до самой осени использовать это полезное удобрение на благо овощам, фруктам и ягодам.