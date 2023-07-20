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15 самых высоких небоскребов со всего мира, поражающих воображение


Петронас Тауэрс - самые высокие в мире башни-близнецы.

Петронас Тауэрс - самые высокие в мире башни-близнецы.

 

В последние десятилетия по всему миру строят здания колоссальной высоты, о которых раньше не могли и мечтать. Кто мог предположить еще лет 10 назад, что будет построен небоскреб высотой почти километр? В нашем обзоре самые высокие небоскрёбы со всего мира

1. Park Avenue 432 (США)


Park Avenue 432.

Park Avenue 432.

 

Высота: 426 метров
Второе по высоте здание в Нью-Йорке также является третьим по высоте зданием в США. Пока не окончено строительство «Марина 101», Park Avenue 432 - самое высокое жилое здание в мире.

2. Марина 101 (Объединенные Арабские Эмираты)


15 самых высоких небоскребов со всего мира, поражающих воображение

Марина 101.

 




Высота: 427 метров
Хотя строительство этого небоскреба еще не закончено, оно в скором времени станет самым высоким жилым зданием в мире (обогнав американский небоскреб всего на 1 метр) и вторым по высоте небоскребом в ОАЭ.

3. Международный финансовый центр Гуанчжоу (Китай)


Международный финансовый центр Гуанчжоу.

Международный финансовый центр Гуанчжоу.

 

Высота: 438,6 метров
Финансовый центр, возвышающийся над китайским городом, является западной частью комплекса «Башни-близнецы Гуанчжоу». Восточная часть еще находится в стадии строительства.

4. Kingkey 100 (Китай)


Kingkey 100.

Kingkey 100.

 

Высота: 442 метра
Самое высокое здание в городе Шэньчжэнь было создано британским архитектором. На его верху находится знаменитый 38-метровый «небесный сад» и рестораны.

5. Уиллис-Тауэр (США)


Уиллис-Тауэр.

Уиллис-Тауэр.

 

Высота: 442 метра
Небоскреб, ранее известный как «Сирс тауэр», на момент постройки в 1973 году был самым высоким зданием в мире. И даже сегодня это второе по высоте здание в Соединенных Штатах.

6. Башня Цзыфен (Китай)


Башня Цзыфен.

Башня Цзыфен.

 

Высота: 450 метров
Финансовый центр Наньцзин-Гринлэнд, более известный, как «Башня Цзыфен», является самым высоким зданием в Нанкине.

7. Петронас Тауэрс (Малайзия)


Петронас Тауэрс.

Петронас Тауэрс.

 

Высота: 452 метра
С 1998 по 2004 год две башни «Петронас Тауэрс» были самыми высокими зданиями в мире, но и сейчас они являются самыми высокими башнями-близнецами.

8. Международный коммерческий центр (Гонконг)


15 самых высоких небоскребов со всего мира, поражающих воображение

Международный коммерческий центр.

 

Высота: 484 метра
Два самых высоких здания в Гонконге ((Международный финансовый центр/Международный коммерческий центр )расположены друг напротив друга. Их разделяет живописная гавань Виктория.

9. Шанхайский всемирный финансовый центр (Китай)


Шанхайский всемирный финансовый центр.

Шанхайский всемирный финансовый центр.

 

Высота: 492 метра
Третье по высоте здание в Китае может похвастаться самой высокой смотровой площадкой в мире.

10. Тайбэй 101 (Тайвань)


Тайбэй 101.

Тайбэй 101.

 

Высота: 509 метров
Здание, построенное в 2003 году, стало первым, чья высота перевалила за отметку в полкилометра. Оно также известно своими самыми быстрыми лифтами в мире.

11. Международный финансовый центр (Китай)


Международный финансовый центр.

Международный финансовый центр.

 

Высота: 530 метров
Этот небоскреб, который до сих пор находится в процессе строительства, станет второй башней комплекса «Башен-близнецов Гуанчжоу».

12. Башня Свободы / Всемирный торговый центр (США)


Башня Свободы.

Башня Свободы.

 

Высота: 541,3 метр
Высота нового небоскреба Всемирного торгового центра (который был построен на месте разрушенных в результате теракта башен-близнецов) в футах соответствует году образования Соединенных Штатов (1776). Здание является четвертым по величине на планете, самым высоким в США и на Западном полушарии, а также самым высоким офисным зданием в мире.

13. Абрадж аль-Бейт (Саудовская Аравия)


Абрадж аль-Бейт.

Абрадж аль-Бейт.

 

Высота: 601 метр
Самое массивное здание в мире, которое известно как «Королевская часовая башня», было построено для того, чтобы сделать Мекку еще более привлекательной для мусульманских паломников. Здание также является самой высокой гостиницей в мире.

14. Шанхайская башня (Китай)


Шанхайская башня.

Шанхайская башня.

 

Высота: 632 метра
Башня, которая была разработана американской фирмой Gensler и принадлежит ряду китайских компаний, является самым высоким зданием в Китае.

15. Бурдж-Халифа (Объединенные Арабские Эмираты)


Бурдж-Халифа.

Бурдж-Халифа.

 

Высота: 828 метров
Самое высокое здание в мире проектировалось как «город в городе». В небоскребе, построенном в виде сталагмита, находятся отель, квартиры, офисы, торговые центры, ресторан, а также собственные бульвары и парки.

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15 самых высоких небоскребов со всего мира, поражающих воображение

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15 самых высоких небоскребов со всего мира, поражающих воображениеПодписаться на мой Instagram
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