15 самых высоких небоскребов со всего мира, поражающих воображение

Петронас Тауэрс - самые высокие в мире башни-близнецы.
В последние десятилетия по всему миру строят здания колоссальной высоты, о которых раньше не могли и мечтать. Кто мог предположить еще лет 10 назад, что будет построен небоскреб высотой почти километр? В нашем обзоре самые высокие небоскрёбы со всего мира
1. Park Avenue 432 (США)
Park Avenue 432.
Высота: 426 метров
Второе по высоте здание в Нью-Йорке также является третьим по высоте зданием в США. Пока не окончено строительство «Марина 101», Park Avenue 432 - самое высокое жилое здание в мире.
2. Марина 101 (Объединенные Арабские Эмираты)
Марина 101.
Высота: 427 метров
Хотя строительство этого небоскреба еще не закончено, оно в скором времени станет самым высоким жилым зданием в мире (обогнав американский небоскреб всего на 1 метр) и вторым по высоте небоскребом в ОАЭ.
3. Международный финансовый центр Гуанчжоу (Китай)
Международный финансовый центр Гуанчжоу.
Высота: 438,6 метров
Финансовый центр, возвышающийся над китайским городом, является западной частью комплекса «Башни-близнецы Гуанчжоу». Восточная часть еще находится в стадии строительства.
4. Kingkey 100 (Китай)
Kingkey 100.
Высота: 442 метра
Самое высокое здание в городе Шэньчжэнь было создано британским архитектором. На его верху находится знаменитый 38-метровый «небесный сад» и рестораны.
5. Уиллис-Тауэр (США)
Уиллис-Тауэр.
Высота: 442 метра
Небоскреб, ранее известный как «Сирс тауэр», на момент постройки в 1973 году был самым высоким зданием в мире. И даже сегодня это второе по высоте здание в Соединенных Штатах.
6. Башня Цзыфен (Китай)
Башня Цзыфен.
Высота: 450 метров
Финансовый центр Наньцзин-Гринлэнд, более известный, как «Башня Цзыфен», является самым высоким зданием в Нанкине.
7. Петронас Тауэрс (Малайзия)
Петронас Тауэрс.
Высота: 452 метра
С 1998 по 2004 год две башни «Петронас Тауэрс» были самыми высокими зданиями в мире, но и сейчас они являются самыми высокими башнями-близнецами.
8. Международный коммерческий центр (Гонконг)
Международный коммерческий центр.
Высота: 484 метра
Два самых высоких здания в Гонконге ((Международный финансовый центр/Международный коммерческий центр )расположены друг напротив друга. Их разделяет живописная гавань Виктория.
9. Шанхайский всемирный финансовый центр (Китай)
Шанхайский всемирный финансовый центр.
Высота: 492 метра
Третье по высоте здание в Китае может похвастаться самой высокой смотровой площадкой в мире.
10. Тайбэй 101 (Тайвань)
Тайбэй 101.
Высота: 509 метров
Здание, построенное в 2003 году, стало первым, чья высота перевалила за отметку в полкилометра. Оно также известно своими самыми быстрыми лифтами в мире.
11. Международный финансовый центр (Китай)
Международный финансовый центр.
Высота: 530 метров
Этот небоскреб, который до сих пор находится в процессе строительства, станет второй башней комплекса «Башен-близнецов Гуанчжоу».
12. Башня Свободы / Всемирный торговый центр (США)
Башня Свободы.
Высота: 541,3 метр
Высота нового небоскреба Всемирного торгового центра (который был построен на месте разрушенных в результате теракта башен-близнецов) в футах соответствует году образования Соединенных Штатов (1776). Здание является четвертым по величине на планете, самым высоким в США и на Западном полушарии, а также самым высоким офисным зданием в мире.
13. Абрадж аль-Бейт (Саудовская Аравия)
Абрадж аль-Бейт.
Высота: 601 метр
Самое массивное здание в мире, которое известно как «Королевская часовая башня», было построено для того, чтобы сделать Мекку еще более привлекательной для мусульманских паломников. Здание также является самой высокой гостиницей в мире.
14. Шанхайская башня (Китай)
Шанхайская башня.
Высота: 632 метра
Башня, которая была разработана американской фирмой Gensler и принадлежит ряду китайских компаний, является самым высоким зданием в Китае.
15. Бурдж-Халифа (Объединенные Арабские Эмираты)
Бурдж-Халифа.
Высота: 828 метров
Самое высокое здание в мире проектировалось как «город в городе». В небоскребе, построенном в виде сталагмита, находятся отель, квартиры, офисы, торговые центры, ресторан, а также собственные бульвары и парки.
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