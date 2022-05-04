Как девушке вести себя на свидании: руководство 1938 года

Пример неудачного поведения на свидании
Как вести себя на первом свидании? Вот вопрос, который мучает девушек, приглашенных на романтическую встречу. В далеком 1938 году в прессе появилось руководство с ценными советами, чего не нужно делать при общении с мужчиной. Интересно, что рекомендации оказались столь универсальны, что наверняка пригодятся и современным дамам.
1.Одевайтесь в будуаре
Руководство для одиноких женщин на свидании
Девушке, которая собирается на свидание, рекомендуется одеться заранее, чтобы быть готовой к приходу мужчины и не заставлять его ждать. Встречать кавалера полагается с улыбкой.
2. Не ведите себя вызывающе, общаясь с другими мужчинами
Руководство для одиноких женщин на свидании
И ни в коем случае не переборщите с ликером. Ваш мужчина больше ни за что не пригласит вас на свидание.
3. Не пейте слишком много
Руководство для одиноких женщин на свидании
Мужчина надеется, что вы будете вести себя достойно до конца вечера. Лишь некоторых дам алкоголь делает остроумнее, большинство же от выпитого спиртного глупеет.
4. Не говорите об одежде
Руководство для одиноких женщин на свидании
Не пытайтесь рассказывать о достоинствах своего нового платьица. Лучше ублажите мужчину разговором о том, что ему интересно.
5. Не фамильярничайте с метрдотелем
Руководство для одиноких женщин на свидании
Вашему мужчине отнюдь не обязательно знать, как прекрасно вы провели время в этом заведении в прошлый раз с другим кавалером. Ваш нынешний избранник должен получить все ваше внимание.
6. Не будьте сентиментальны
Руководство для одиноких женщин на свидании
Не вынуждайте его говорить то, чего он не хочет. Не пытайтесь его расчуствовать. Мужчины не любят слез, особенно в общественных местах.
7. Не будьте развязны
Руководство для одиноких женщин на свидании
Не проявляйте свои нежные чувства слишком откровенно. Подобные ласки заставляют вашего кавалера чувствовать себя неловко или унижают его достоинство.
8. Если вам нужен бюстгальтер, наденьте его, не посвящая в эти подробности мужчину
Руководство для одиноких женщин на свидании
Кроме того, следите за тем, чтобы ваши чулки не були помяты.
9. Не используйте зеркало в машине не по назначению
Руководство для одиноких женщин на свидании
Зеркала в машинах не были созданы для того, чтобы поправлять макияж. Это раздражает мужчин и заставляет их постоянно оглядываться по сторонам, чтобы контролировать ситуацию на дороге.
10. Не пытайтесь завести беседу во время танца
Руководство для одиноких женщин на свидании
Когда мужчина танцует, он хочет танцевать. Только нерадивые женщины норовят совместить танец с беседой.
11.Не сидите в неуклюжей позе
Руководство для одиноких женщин на свидании
И никогда не показывайте, что беседа кавалера вас утомила. Даже если это правда. И еще один совет: если уж вам нужно жевать жвачку (лучше от этого все же воздержаться), то делайте это тихо и с закрытым ртом.
12. Не пользуйтесь его носовым платком, чтобы оправить губную помаду
Руководство для одиноких женщин на свидании
Если вам нужно припудрить носик, сделайте это так, чтобы ваш кавалер этого не видел.
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