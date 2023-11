Что связывало скандальную баронессу и маму дадоизма с новатором Дюшаном,продавшим писсуар за миллион

Краткая биография

Нью-Йорк и Марсель Дюшан

Слева направо: Марсель Дюшан. \ Эльза фон Фрейтаг-Лорингофен.

Слева направо: Легендарный Фонтан Марселя Дюшана. \ Марсель Дюшан.

Wheels are Growing on Rose Bushes, Эльза фон Фрейтаг-Лорингофен, 1922 год. \ Фото: co.pinterest.com.

Forgotten Like this Parapluice am I by You – Faithless Bernice, Эльза фон Фрейтаг-Лорингофен, 1924 год. \ Фото: bing.com.

Многогранная личность

Бог, Эльза фон Фрейтаг-Лорингофен. \ i.pinimg.com.

Портрет Беренис Эббот, Эльза фон Фрейтаг-Лорингофен. \ Фото: images.nrc.nl.

Слева направо: Портрет Марселя Дюшана, Эльза фон Фрейтаг-Лорингховен. \ Облицовка, Эльза фон Фрейтаг-Лорингховен.

Заключение

Портретная фотография Эльзы фон Фрейтаг-Лорингховен. \ Фото: benayoun.com.

Её нетрадиционно откровенная поэзия и грубые скульптуры, а также вычурные наряды, созданные из подручных средств, нарушают социальную иерархию и общепринятые гендерные нормы, тем самым проводя тонкую грань между искусством и жизнью. И совсем неудивительно, что баронесса Эльза фон Фрейтаг-Лорингховен считается мамой дадаизма. Она была динамичной фигурой на литературной и художественной сцене Нью-Йорка на рубеже веков и входила в группу салонов Аренсберга. Она объединила скульптуру , моду, поэзию и перформанс, чтобы воплотить антибуржуазный образ жизни, движимый страстью и эмоциональной реакцией на окружающее.Эльза родилась в 1874 году в Свинемюнде. Она описала своего патриархального отца как жестокого человека с вспыльчивым характером, но при этом также и как щедрого человека с большим сердцем. Её элегантная мать была потомком обедневшей польской аристократической семьи. Использование Эльзой найденных предметов частично объясняется уникальной и творческой натурой её матери, которая, страдая психическим расстройством, сочетала изысканные материалы с дешёвым хламом. Когда её мать умерла от рака, а отец снова женился, отношения между ними стали ещё более напряжёнными.После этого восемнадцатилетняя художница уехала погостить к сводной сестре своей матери в Берлин. Там она устроилась на работу, которую нашла по объявлению в газете. Театр искал девушек с хорошими фигурами. Во время прослушивания ей пришлось впервые раздеться догола, что она описала как весьма интересный и полезный опыт. Пока Эльза путешествовала и выступала с труппой, она наслаждалась развязной жизнью и свободой ровно до тех пор, пока не подцепила сифилис. После этого она вернулась к своей тёте, но из-за своего поведения и множества любовников была выставлена родственницей за дверь. После этого ей пришлось поочерёдно жить со своими любовниками, которые обеспечивали её едой. За этим последовала серия платонических и романтических отношений с известными личностями, такими как Эрнст Хардт и Ричард Шмитц. Её собственный интерес к созданию произведений искусства рос. Она переехала в колонию художников под Мюнхеном и наняла претенциозного частного репетитора, от которого, по её словам, не было никакой пользы.Затем она изучала прикладное искусство у Августа Энделла, за которого позже вышла замуж. Их брак продлился недолго. Эльза вскоре влюбилась в Феликса Поля Греве и вышла за него замуж. Греве решил уехать в Америку, чтобы жить на ферме в Кентукки, поэтому Эльза последовала за ним. Однако, к сожалению, Феликс бросил её там. После этого Эльза отправилась в Цинциннати работать в театре, где познакомилась со своим третьим мужем, бароном Леопольдом фон Фрейтаг-Лорингховеном. Он также оставил её через два месяца, но в скором времени художница стала известна как мать Дада.После развода художница поселилась в Гринвич-Виллидж. Она работала моделью у нескольких художников и на художественных курсах. Эльзу даже арестовали за то, что она была там в мужском костюме. Газета «Нью-Йорк таймс» написала об этом статью под названием «Она носила мужскую одежду». Благодаря своему радикальному стилю, бросающему вызов гендерным нормам и пренебрежению викторианскими ценностями, Эльза стала пионером движения Дада в США.Её эксперименты с найденными предметами повседневного обихода начались в 1913 году, то есть за два года до нью-йоркского Дада и за четыре года до того, как Марсель Дюшан создал «Фонтан». Когда Эльза нашла на улице железное кольцо, она превратила его в свой первый найденный предмет искусства. Она думала о нём как о женском символе, представляющем Венеру, и назвала его «Непреходящим украшением».Чтобы спастись от Первой мировой войны, многие европейские художники приехали в Нью-Йорк. В город приехали такие творческие личности, как Марсель Дюшан, Фрэнсис Пикабиа, Габриэль Баффет-Пикабиа, Альберт Глейзес, Жюльетт Рош, Анри-Пьер Роше, Жан Кротти, Мина Лой и Артур Краван. Члены нью-йоркской группы Дада встретились в доме Уолтера и Луизы Аренсберг. Он был поэтом и богатым коллекционером, а его домом служил салон Аренсберга на Шестьдесят седьмой улице рядом с Центральным парком. Стены в их доме были увешаны современными произведениями искусства.Дюшан и Эльза подружились, несмотря на то, что она испытывала к нему сексуальное влечение, однако, он не разделял её чувств, но при этом охотно служил для неё источником вдохновения . Некоторое время Эльза жила в здании Lincoln Arcade Building. Многие художники арендовали там студии. В квартире художницы был беспорядок, и в ней обитало несколько кошек и собак. Марсель также жил в здании Линкольн-Аркад с 1915 по 1916 год.Эльза использовала в своих работах множество материалов. Она также создавала стихи, ассамбляжи и перформансы. Её работа под названием «Бог» является самым известным произведением художницы. Первоначально считалось, что эта работа была создана Мортоном Ливингстоном Шамбергом. Однако теперь известно, что он только сфотографировал это, а Эльза фон Фрейтаг-Лорингховен придумала её. «Бог» - образцовое произведение движения Дада, похожее на работы Марселя Дюшана. Название «Бог» и использование сантехнического устройства иллюстрируют некоторые аспекты, которыми славятся дадаисты, такие как ирония и юмор. Эти типы произведений также бросали вызов художественным и общественным условностям того времени.В один из прекрасных дней 1917 года художник забрел в магазин сантехники и приобрел там обыкновенный писсуар. Дюшан поставил его вверх тормашками, расписался на нем псевдонимом R.Mutt и представил в качестве экспоната под названием «Фонтан» (Fountain) на выставке. Благодаря этой скандальной истории Марсель Дюшан приобрел бешеную популярность, а его шедевр был продан за миллион долларов.Одна из работ Эльзы напрямую отсылает к Марселю Дюшану. Произведение под названием «Портрет Марселя Дюшана» состоит из бокала для шампанского, наполненного птичьими перьями, катушками проволоки, пружинами и маленькими дисками. В её Дада-портрете Беренис Эббот также используется широкий спектр материалов, таких как гуашь, металлическая краска , фольга, целлулоид, стекловолокно, стеклянные бусины, металлические предметы, вырезанная и наклеенная раскрашенная бумага, гипсокартон и ткань. Работа представляет собой портрет американского фотографа Беренис Эббот, которая достаточно долгое время находилась под влиянием творчества Эльзы фон Фрейтаг-Лорингховен. Эббот даже описала баронессу как сочетание Иисуса Христа и Шекспира.В дополнение к своему изобразительному искусству Эльза также написала много стихов. В её работах обсуждались такие запретные темы, как контроль над рождаемостью, отсутствие женского удовольствия, оргазмы, оральные и анальные ласки, импотенция и семяизвержение. В своих стихах она не стеснялась сочетать интим и религию, например, сравнивая гениталии монахинь с пустыми автомобилями. В 2011 году, через восемьдесят четыре года после её смерти, была опубликована первая антология поэзии Эльзы под названием «Пот на теле: сочинения Эльзы фон Фрейтаг-Лорингховен без цензуры». Только тридцать одно из ста пятидесяти стихотворений, включённых в книгу, было опубликовано при жизни художницы, поскольку не многие редакторы хотели публиковать спорные работы и без того печально известной особы.В 2002 году историк литературы и биограф Ирен Гаммель поставила под сомнение общеизвестный факт, что знаменитый «Фонтан» был создан Марселем Дюшаном. Она утверждала, что Эльза фон Фрейтаг-Лорингховен создала эту работу вместо него. Марсель написал письмо своей сестре, в котором объяснил, что одна из его подруг, взявшая псевдоним Ричард Матт, прислала фарфоровый писсуар в качестве скульптуры. Хотя есть косвенные доказательства того, что Эльза действительно была подругой Дюшана, о которой он говорил в своём письме, но нет никаких конкретных доказательств того, что она создала это произведение. Тем не менее можно с уверенностью сказать о том, что Эльза фон Фрейтаг-Лорингховен не боялась вызывать споры и обсуждения. Поэтому вряд ли бы она промолчала, имея хоть малейшее отношение к данному произведению искусства.