Нынешние дети с самых ранних лет уже умеют пользоваться современными технологиями. Без этого сейчас, конечно, не обойтись, но есть множество других, не менее веселых, а главное, полезных занятий.
Фотограф Изабелла Урбаняк снимает летние каникулы своих детей с 2012 года. Они каждое лето проводят за городом, где нет никаких компьютеров, приставок и интернета. Изабелла отмечает, что, глядя на беззаботные игры ее детей, она вспоминает свое детство.
Посмотрев на эти наполненные свободой фотографии, мы тоже словно вернулись в то время, когда все летние дни проводили на улице.
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Вот так и выглядит идеальное детство — без компьютера и интернета
Нынешние дети с самых ранних лет уже умеют пользоваться современными технологиями. Без этого сейчас, конечно, не обойтись, но есть множество других, не менее веселых, а главное, полезных занятий.
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