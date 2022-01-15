Древнеримские Сатурналии: Празднества, когда рабы повелевали своими хозяевами

Сатурналии. Автор: Antoine-Franсois Callet. | Фото: thevintagenews.com.
История рабства в Древнем Риме насчитывает много столетий. Невольники считались собственностью своих хозяев и вынуждены были мириться со своей участью. Но каждый год 17 декабря в Древнем Риме праздновались Сатурналии, и все переворачивалось с ног на голову. Господа прислуживали своим рабами, а те высказывали все, что они о них думают, не боясь возмездия на следующий день.
Сатурналии - праздник, в котором рабы менялись местами с господами. | Фото: messagetoeagle.com.
Согласно хроникам римского историка Тита Ливиуса, Сатурналии стали проводить, начиная с V века до н. э. Они устраивались в честь бога Сатурна, покровителя сельского хозяйства. Изначально, это был однодневный праздник крестьян, работавших на полях. Спустя несколько десятилетий он превратился в фестиваль для всех, длившийся до пяти дней.
Римские сатурналии. | Фото: thevintagenews.com.
Праздник начинался с жертвоприношения богу Сатурну и развязывания шерстяных пут, связывавших статую божества. Когда жрец выкрикивал: «Ио, Сатурналии», начиналось всеобщее разгулье. Смертные приговоры не приводились в исполнении, военные действия приостанавливались, официально разрешались азартные игры. Но самое невероятное то, что рабы на время праздника могли почувствовать себя свободными.
Аве Цезарь! Ио, Сатурналии! Лоуренс Алма-Тадема, 1880 год. | Фото: thevintagenews.com.
Невольники могли надеть на голову шапку, что разрешалось только освобожденным рабам. Они напивались, отправлялись в игорные дома. Более того, во многих домах невольники менялись местами со своими хозяевами. Некоторые даже переодевались в одежду своих господ, а те, в свою очередь прислуживали рабам. Слуги могли высказывать хозяевам все, что они о них думают, не боясь последствий на следующий день.
| Фото: mexanik.net.
Британский религиовед Джеймс Джордж Фрэзер описывал эту ситуацию так: «Эта инверсия ролей заходила так далеко, что каждый дом на время превращался во что-то вроде микрогосударства, в котором все высшие государственные посты занимали рабы – они отдавали приказания, устанавливали законы, как если бы были консулами, преторами или судьями. Бледным отражением власти, которой на время Сатурналий наделялись рабы, было избрание при помощи жребия лжецаря, в котором принимали участие свободные граждане. Лицо, на которое падал жребий, получало царский титул и отдавало своим подданным приказания шутливого и нелепого свойства».
В 312 году император Константин принял христианство, и Сатурналии стали запрещать как языческий праздник.
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