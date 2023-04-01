Весенний уход за пионами

Ухаживайте за пионами весной, и тогда они порадуют вас пышным и обильным цветением крупных бутонов! Проведите первые работы на участке весной, заложите основу хорошего цветения.







Первым делом следует удалить все остатки старых ростков, а также слегка прорыхлить землю вокруг пионов на 10-15 см вглубь, заодно удаляя сорняки.







Затем тщательно пролить каждый куст примерно 10 л воды. Следом добавить подкормку. В качестве азотной подойдёт мочевина (около 10 гр. на куст). Рассыпаем вокруг куста.







И столько же двойного суперфосфата. Закрываем удобрения ведром компоста и 1/3 ведра перегноя. И оставляем кустик расти и набираться сил для цветения!





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