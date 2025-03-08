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Национальные костюмы разных стран

Национальная одежда помогает сохранить наследие государства и рассказать людям его историю. Сегодня мы предлагаем вам подборку национальных костюмов разных стран мира.

Национальные костюмы разных стран

Национальная одежда в России.

Национальные костюмы разных стран

Украинский национальный костюм.

Национальные костюмы разных стран

Ханбок – корейская национальная одежда.

Национальные костюмы разных стран

Мексиканский костюм Мариачи.

Национальные костюмы разных стран

В Мексике носят традиционный костюм huipil.



Национальные костюмы разных стран

В Австрии и Баварии женщины носят Дирндль – платье состоящее из блузы, юбки, фартука и лифа.

Национальные костюмы разных стран

Греция

Национальные костюмы разных стран

Традиционное платье румынских женщин

Национальные костюмы разных стран

Традиционное платье женщин Узбекистана.

Национальные костюмы разных стран

Джеллаба — традиционное платье для марокканских мужчин и женщин

Национальные костюмы разных стран

Кимоно – главная национальная одежда Японии.

Национальные костюмы разных стран

Норвежский Бюнад

Национальные костюмы разных стран

В культуре зулу традиционные костюм включает в себя amashoba – коровьи хвосты. Повязка на голове зулусского мужчины означает, что он женат.

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