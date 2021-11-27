10 мелочей, которые способны превратить человека в неряху

Чего точно не стоит делать, чтобы не прослыть неряхой.

1. Мятая одежда

Не поленитесь утюжить.

2. Недостаточно белый

Белый, но недостаточно.

3. Резинки на запястье

Долой резинки.

4. Потрескавшийся лак на ногтях

Небрежные ногти - моветон.

5. Чересчур длинные штаны

И не забудьте подложить брюки!

6. Выцветшие джинсы

Уж слишком старые джинсы не добавляют привлекательности.

7. Огромное количество сумок

Сумок не должно быть много.

8. Пыль и шерсть на одежде

10 ошибок, которые делают нас неряшливыми

9. Наличие катышек

Прощаемся с катышками.

10. Обувь не по размеру

А вы знаете свой размер обуви.