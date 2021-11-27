10 мелочей, которые способны превратить человека в неряху

Чего точно не стоит делать, чтобы не прослыть неряхой.
Быть чистым и опрятным очень важно, да и положено в культурном обществе. Однако, можно соблюсти основные правила, но упустить из виду «мелочи», которые напрочь испортят внешний вид. Предлагаем вашему вниманию 10 основных ошибок, которые совершает большинство людей, отчего их образ становится неряшливым.
1. Мятая одежда
Не поленитесь утюжить.
Особенно это касается верха, т.е. блузок, рубашек и т.п. Но бывает так, что материал у одежды имеет особенность быстро мяться, даже если ее предварительно тщательно прогладили. Например, как бы старательно вы не гладили лен, через пару он часов все равно окажется мятым. Тоже самое и с капризным хлопком. Но есть одна хитрость — приступать к глажке хлопковой вещи нужно еще на стадии, когда та не успела высохнуть до конца. И еще, гладить хлопковые вещи нужно с обеих сторон — изнутри и снаружи.
2. Недостаточно белый
Белый, но недостаточно.
Белый цвет всегда выглядит богато, даже если вещь куплена всего за пару сотен рублей. Но ровно также, «постаревший» и даже слегка застиранный белый кратно удешевляет образ. Поэтому за такой одеждой стоит смотреть максимально тщательно — стирайте белое только с белым, не забрасывайте в машинку белую одежду вместе с постельным бельем и полотенцами, даже если те идеально белые. Дело в том, что в момент стирки они могут терять волокна, что не лучшим образом скажется на нарядах.
3. Резинки на запястье
Долой резинки.
Сейчас на руках многих девушек «красуются» резинки «invisibobble», которые по внешнему виду очень напоминают старый телефонный провод. Но какой бы мода не была, все стилисты в один голос твердят, что на руках должны быть браслеты или часы, а не резинки, которые все портят. Такое в особенности нельзя допускать, если женщина работает в офисе. И помните, лучшие места для резинок — волосы или косметичка.
4. Потрескавшийся лак на ногтях
Небрежные ногти - моветон.
Уж лучше пусть на ногтях вообще не будет цветного покрытия, чем будет лак со сколами. Если нет времени следить за ногтями, но хочется придать им ухоженный вид — используйте бесцветное покрытие, которое даже при сколах не будет явно бросаться в глаза.
5. Чересчур длинные штаны
И не забудьте подложить брюки!
Речь идет о той самой длине, когда штаны залазят под пятку и подвергаются постоянному придавливанию обувью. Мужчинам в этом плане повезло больше — обувь на одной высоте, поэтому раз поправили и готово. У женщин же разная высота каблуков, а значит и с длиной штанов нельзя угадать раз и навсегда. Подкаты не выход, они также смотрятся неряшливо. Единственный выход — покупать и подшивать штаны под конкретную высоту обуви. Да, это может оказаться затратно, но, как говорится, красота требует жертв. Либо, обратить свое внимание на укороченные фасоны брюк, в этом плане они универсальны.
6. Выцветшие джинсы
Уж слишком старые джинсы не добавляют привлекательности.
Яркие вещи всегда выглядят дорогими и красивыми, поэтому их блеклость, напротив, придает неряшливости и дешевизны. Поэтому, какими бы любимыми вещи не были, в случае выцветания — бросайте их в мусорное ведро! А чтобы наряды долго сохраняли свои цвета, стирайте их только в прохладной воде, предварительно вывернув на изнанку. Теплая и тем более горячая вода «вымывает» цвет и вещь «линяет» практически на глазах.
7. Огромное количество сумок
Сумок не должно быть много.
Проблематично выглядеть красиво и привлекательно, когда в зубах зажата десятая сумка с продуктами. Бесспорно, все выглядит совсем иначе, когда обилие сумок наблюдается в процессе шоппинга, т.к. с такими пакетами дамы шагают налегке. А для похода на работу или прогулку лучше выбирать миниатюрные сумочки, куда поместится только все самое необходимое, а закупаться продуктами лучше с машиной.
8. Пыль и шерсть на одежде
10 ошибок, которые делают нас неряшливыми
Животные дома — это прекрасно, а шерсть любимцев на одежде уже не очень. Если в доме обитает кто-то кроме абсолютно лысого сфинкса, не пренебрегайте липким роликом для чистки одежды каждый раз перед тем, как куда-то выйти.
9. Наличие катышек
Прощаемся с катышками.
К большому сожалению, со временем на одежде, и необязательно вязаной, появляются катышки. Но их наличие вовсе не повод отказываться от любимого свитера или свитшота. Просто, как только заметили такую неприятность — аккуратно «побрейте» проблемные места с помощью острой бритвы.
10. Обувь не по размеру
А вы знаете свой размер обуви.
Каким бы привлекательным ни был ценник на распродаже, если обувь вам велика или мала — забудьте о ней. Мало того, что это чревато проблемами со здоровьем ног и постоянным натиранием, так еще и смотрится ужасно, да и сама обувь быстрее изнашивается.
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