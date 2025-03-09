8 мировых шедевров, пропавших без вести: Что известно о них в наши дни

Особое творческое проявление красоты, вызывающее мощный эмоциональный отклик — это то, что называют искусством. Ведь желание получить эстетическое наслаждение и любовь к прекрасному — это две самые главные духовные потребности человека. К сожалению, человечество лишилось столь многих бесценных произведений искусства, потерю которых не измерить деньгами., пропавших без вести. От русского национального достояния, разграбленного нацистами, до картины да Винчи, которую никто никогда не видел.
1. Колосс Родосский
Предположительно так выглядел Колосс Родосский.
Колосс с острова Родос — одно из семи чудес света. Массивная бронзовая скульптура изображала бога солнца Гелиоса. Она возвышалась над городом на протяжении чуть более полувека. Скульптура была высотой с современную 14-этажку. Создавалась она целых двенадцать лет мастером из древнегреческого города Линдос по имени Харес. Колосс являлся, вне всяких сомнений, просто невероятным зрелищем для всех, кто только заходил в шумную гавань. К сожалению, в 226 году до нашей эры произошло ужасное землетрясение. Стихийное бедствие почти полностью разрушило прекрасное творение рук человеческих.
Макет легендарной скульптуры.
Некогда могучая статуя лежала в руинах на протяжении нескольких веков. Позже арабские купцы продали почти все её осколки на металлолом. На сегодня не сохранилось ни одного настоящего изображения Колосса Родосского. Древние источники отмечают, что Гелиос был изваян стоящим с факелом в протянутой руке. Словесные описания этого шедевра Древнего мира позже вдохновили Фредерика Бартольди на создание знаменитой Статуи Свободы.
Всё, что осталось от Колосса Родосского.
2. «Щит Медузы» Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи.
Некоторые работы Леонардо да Винчи были утеряны со временем. Самой же загадочной из них, несомненно, является «Щит Медузы». Эта работа была написана итальянским мастером ещё в юности. Предположительно, это был щит, украшенный изображением змееволосого существа, по всей видимости изображающего Медузу Горгону из древнегреческой мифологии.
Щит с изображением Медузы Горгоны.
Согласно записям историка искусства Джорджо Вазари от 1550 года, картина была настолько реалистичной, что дико напугала отца Леонардо. Он счёл её настолько мрачной, что тайно продал группе флорентийских купцов. Щит давно и бесследно исчез. Некоторые современные эксперты утверждают, что рассказ Вазари, возможно, был не более чем мифом.
3. «Дробильщики камня» Гюстава Курбе
«Дробильщики камня», Гюстав Курбе.
Написано это произведение было в 1849 году. Классический образец соцреализма получил признание за несентиментальное изображение бедных рабочих. Один из них был молод, а второй стар. Мужчины убирали с дороги камни. Шедевр был вдохновлён случайной встречей художника с двумя забитыми рабочими.
Гюстав Курбе.
Курбе сознательно порвал с условностями, запечатлев мужчин в мельчайших деталях. От цепкого взгляда живописца не ускользнуло ничего: ни рваная и грязная одежда, ни предельно напряжённые для тяжёлой работы мускулы. Благодаря этой работе Курбе прославился. К сожалению, «Дробильщики камня» в конечном итоге стали одной из слишком многочисленных культурных жертв Второй мировой войны. В конце войны полотно было уничтожено во время бомбёжки недалеко от Дрездена, Германия.
4. «Человек на распутье» Диего Риверы
Диего Ривера.
Диего Ривера написал огромное количество фресок. Наверное, самая его известная работа, к превеликому сожалению, скорее всего, была уничтожена. В 1932 году Джон Д. Рокфеллер заказал художнику расписать стены нью-йоркского Рокфеллер-центра. Это должно было быть нечто вдохновляющее на тему «Человек на распутье». Нужно было изобразить как человечество с чувством глубокой надежды взирает на выбор нового и лучшего будущего. Ривера ответил на задачу революционной работой, в которой упоминался научный прогресс, гражданские права и тяжёлое положение рабочего класса. Ярый левый по своим политическим убеждениям, он также включил в работу изображение коммунистического лидера Владимира Ильича Ленина. Этот шаг бесконечно оскорбил нежные чувства его богатых покровителей. Когда Ривера наотрез отказался убрать одиозного Ленина со своей фрески, Рокфеллеры накрыли картину холстом, а затем уничтожили.
Скандальная фреска.
5. «Портрет сэра Уинстона Черчилля» Сазерленда
Грэм Сазерленд.
В 1954 году члены британского парламента заказали в качестве подарка Уинстону Черчиллю его портрет у художника Грэма Сазерленда. Картину они подарили британскому лидеру на его 80-летие. Хотя Черчилль утверждал, что очень польщён этим даром, но портрет ему очень сильно не понравился. Сэр Уинстон не был поклонником реалистичного рендеринга Сазерленда. Кроме этого, по его мнению, художник захватил его в весьма нелестной позе. На самом же деле премьер-министр настолько ненавидел этот свой портрет, что решил не присутствовать на церемонии вручения. Также он написал Сазерленду письмо, в котором лично выразил своё глубокое разочарование.
«Портрет сэра Уинстона Черчилля», Грэм Сазерленд.
Черчилль и его супруга категорически отклоняли все просьбы выставить картину на всеобщее обозрении публики. Со временем работа фактически исчезла из поля зрения на долгие годы. После смерти леди Черчилль в 1977 году, наконец, выяснилось, что она лично разбила и сожгла ненавистный портрет менее чем через год после его вручения.
6. Будды Бамиана
Так сейчас выглядит это место.
Эта легендарная пара каменных Будд была сооружена примерно в VI веке. Скульптуры простояли пятнадцать веков, прежде чем пали жертвой культурной чистки талибов. Резные фигуры высотой чуть более сорока-пятидесяти метров изначально были вырезаны прямо в песчаной скале. Они служили самым впечатляющим памятником Бамиана в то время, когда город процветал как торговый центр Шёлкового пути.
За обломками статуй были обнаружены неизвестные ранее наскальные рисунки и надписи.
Будды простояли более полутора тысяч лет. Они пережили несколько разрушительных набегов мусульман и даже вторжение самого Чингисхана. Окончательно же они были уничтожены весной 2001 года. Талибы и их единомышленники из Аль-Каиды издали приказ, который осуждал все идолопоклоннические образы. Игнорируя громкие призывы международного сообщества, варвары обстреляли статуи из зенитных орудий, а затем взорвали их при помощи динамита. Разрушение Будд было осуждено как преступление против культуры. Но было в этом кое-что интересное. За обломками статуй обнаружился целый ряд ранее скрытых наскальных рисунков и текстов. В 2008 году археологи раскопали третью, ранее скрытую статую Будды подле руин.
7. «Рождество Христово со святыми Франциском и Лаврентием» Караваджо
Микеланджело Меризи да Караваджо.
С момента кражи этой картины в 1969 году вертеп Караваджо считается одним из самых известных украденных шедевров в мире искусства. Полотно не было нигде замечено ни разу с тех пор, как его украли из часовни в Палермо, Италия. Есть косвенные свидетельства, что сицилийская мафия могла сыграть в громком ограблении не последнюю роль.
«Рождество Христово со святыми Франциском и Лаврентием», Микеланджело Меризи да Караваджо.
В 1996 году анонимный информатор сообщил, что он и несколько других мужчин украли картину для частного покупателя. При ограблении они случайно повредили её, вырезая холст из рамы. Более десяти лет спустя другой бывший мафиози утверждал, что картина была спрятана в сарае на хранении, но была непоправимо повреждена крысами и свиньями. Позже она была полностью уничтожена пожаром. Судьба «Рождества» в конечном итоге так и осталась загадкой. Если бы картину всё же нашли, она стоила бы теперь целых 20 миллионов долларов.
8. Янтарная комната
Легендарная Янтарная комната.
Этот потрясающий непревзойдённый шедевр был создан скульптором Андреасом Шлютером и янтарных дел мастером Готфридом Вольфрамом. От созерцания этого произведения искусства захватывало дух. Её магически мерцающие янтарные панели были щедро украшены сусальным золотом и роскошной мозаикой из драгоценных камней. Площадь уникального творения составляла семнадцать квадратных метров. Впервые она была построена в 1701 году, а позже была подарена Петру Великому, чтобы укрепить союз между Пруссией и Россией. Великолепное произведение искусства часто называли «восьмым чудом света». Оно по праву считалось шедевром барокко и стоило бы более 140 миллионов долларов по сегодняшним ценам.
Янтарную комнату часто называли «восьмым чудом света».
Существует несколько версий о судьбе Янтарной комнаты.
Янтарная комната просуществовала 225 лет как национальное достояние России. Во время Второй мировой войны она была захвачена немцами. Затем нацисты её разобрали и вывезли ее в Кёнигсберг, Германия. Там она и сгинула ближе к концу войны. Большинство историков полагают, что она была разрушена в результате бомбардировки союзников в 1944 году. Также есть мнения специалистов о том, что комната была упакована и вывезена из города. После, согласно некоторым теориям, она могла быть погружена на корабль, затонувший в Балтийском море, или спрятана в неком секретном хранилище или бункере. Первоначальная комната так и не была найдена. Позже была построена точная копия Янтарной комнаты и установлена в музее под Санкт-Петербургом.
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