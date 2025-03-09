8 мировых шедевров, пропавших без вести: Что известно о них в наши дни

1. Колосс Родосский

Предположительно так выглядел Колосс Родосский.

Макет легендарной скульптуры.

Всё, что осталось от Колосса Родосского.

2. «Щит Медузы» Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи.

Щит с изображением Медузы Горгоны.

3. «Дробильщики камня» Гюстава Курбе

«Дробильщики камня», Гюстав Курбе.

Гюстав Курбе.

4. «Человек на распутье» Диего Риверы

Диего Ривера.

Скандальная фреска.

5. «Портрет сэра Уинстона Черчилля» Сазерленда

Грэм Сазерленд.

«Портрет сэра Уинстона Черчилля», Грэм Сазерленд.

6. Будды Бамиана

Так сейчас выглядит это место.

За обломками статуй были обнаружены неизвестные ранее наскальные рисунки и надписи.

7. «Рождество Христово со святыми Франциском и Лаврентием» Караваджо

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Рождество Христово со святыми Франциском и Лаврентием», Микеланджело Меризи да Караваджо.

8. Янтарная комната

Легендарная Янтарная комната.

Янтарную комнату часто называли «восьмым чудом света».

Существует несколько версий о судьбе Янтарной комнаты.