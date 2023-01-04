Взорваться может практически все! Не верите? Тогда прочтите эту статью!

Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы туалет, на котором восседает каждый из нас, в какой-то момент просто взял и взорвался? Нет, мы сейчас не шутим, а на полном серьезе задаем вам этот вопрос. На самом деле, такие вот «туалетные происшествие» имели место быть в последние несколько лет довольно часто. Но кроме «взрывоопасных» туалетов, взрывается мебель, бытовая химия, животные, а также другие вещи, о которых вы, наверное, даже и не подозревали.







Причины, по которым та или иная вещь или вещество взрывалось, в некоторых случаях можно было понять, но остаются и загадки. Сегодня мы расскажем вам о нескольких вещах, которые реально взорвались. Думаем, что вы будете удивлены так же, как и мы.



Жабы

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Мебель

Туалет