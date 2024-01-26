Необычная техника выращивания огорода в горшке

Свежие ароматные травы должны быть на кухне у каждой хозяйки, ведь с их помощью так легко улучшить вкус разных блюд. Отличной идеей станет свой мини сад с ароматными травами, который может разместиться на подоконнике.

Выращивать травы на кухне круглый год невероятно просто, если знать одну простую технологию.







Как сделать домашний сад с травами

круглое кашпо;пластиковый стаканчик;плодородный грунт;веточки ароматных трав;чеснок и банан для удобрения.По всей поверхности пластикового стаканчика сделайте многочисленные дренажные отверстия.Поместите стаканчик в центр большого кашпо и обсыпьте плодородным грунтом так, чтобы стаканчик возвышался над поверхностью земли на 2 см.Разместите вокруг стаканчика веточки ароматных трав, например, розмарина, мяты, мелиссы и других. Для того чтобы увлажнить грунт просто наливайте воду в пластиковый стаканчик.Данная технология позволит обеспечить травы необходимым количеством жидкости без риска перелива.Для того чтобы травы активно росли, потребуются простые натуральные удобрения. Добиться отличного результата при выращивании трав можно с помощью чеснока. Для этого нарежьте зубчик чеснока на небольшие кусочки и поместите внутрь пластикового стаканчика. Во время каждого полива питательные вещества из чеснока будут попадать в почву, стимулируя активный рост трав. Более того, чеснок защитит посадки от бактерий и вредителей.Удобрение из чеснока можно чередовать с удобрением из банановой кожуры, кусочки которой также размещаются внутри пластикового стаканчика.Такая простая технология позволит каждой хозяйке без каких-либо сложностей выращивать ароматные травы на своей кухне.