Необычная техника выращивания огорода в горшке

Свежие ароматные травы должны быть на кухне у каждой хозяйки, ведь с их помощью так легко улучшить вкус разных блюд. Отличной идеей станет свой мини сад с ароматными травами, который может разместиться на подоконнике.
Выращивать травы на кухне круглый год невероятно просто, если знать одну простую технологию.
Как сделать домашний сад с травами
Для организации сада с травами понадобится:
круглое кашпо;
пластиковый стаканчик;
плодородный грунт;
веточки ароматных трав;
чеснок и банан для удобрения.
По всей поверхности пластикового стаканчика сделайте многочисленные дренажные отверстия.
Поместите стаканчик в центр большого кашпо и обсыпьте плодородным грунтом так, чтобы стаканчик возвышался над поверхностью земли на 2 см.
Разместите вокруг стаканчика веточки ароматных трав, например, розмарина, мяты, мелиссы и других. Для того чтобы увлажнить грунт просто наливайте воду в пластиковый стаканчик.
Данная технология позволит обеспечить травы необходимым количеством жидкости без риска перелива.
Для того чтобы травы активно росли, потребуются простые натуральные удобрения. Добиться отличного результата при выращивании трав можно с помощью чеснока. Для этого нарежьте зубчик чеснока на небольшие кусочки и поместите внутрь пластикового стаканчика. Во время каждого полива питательные вещества из чеснока будут попадать в почву, стимулируя активный рост трав. Более того, чеснок защитит посадки от бактерий и вредителей.
Удобрение из чеснока можно чередовать с удобрением из банановой кожуры, кусочки которой также размещаются внутри пластикового стаканчика.
Такая простая технология позволит каждой хозяйке без каких-либо сложностей выращивать ароматные травы на своей кухне.
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