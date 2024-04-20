Оригинальные идеи для дачного участка

Яблони, вишня и ромашки — прекрасно, но не очень оригинально. Если вы всегда мечтали иметь дачный участок как со страниц журналов, предлагаем несколько универсальных идей.







Сад камней

Сад для души

Французский сад

Китайский сад

Английский сад

Кантри

Стиль для тех, у кого на участке не растет ничего. Красивые камни, расставленные по заветам буддийских монахов, располагают к созерцанию и спокойствию. С одной стороны, за таким садом не нужно много ухаживать, с другой, камни, воплощение бесконечности и вселенских знаний, при правильной расстановки могут кардинально изменить участок, придав ему восточной утонченности и сделав ландшафт разнообразнее.Если по жизни вас окружают стресс и проблемы, то лучшим местом для отдыха может стать сад из душистых цветов и трав. Главное правило — все растения должны благоухать. Выбирайте травы, которые вы часто видите на кухне в качестве уже готовых приправ, например, базилик, мята, кинза, тимьян, эстрагон и другие. Летом они будут радовать сочной зеленью и успокаивающим ароматом, а весь остальной год приятным вкусом и воспоминаниями о теплых вечерах.Для цветов принцип тот же самый. Гардения и клематис будут разносить по участку сладкий, напоминающий о юге, немного приторный аромат. Роза — свежий и изысканный, сирень — ностальгически теплый, а неприхотливая гвоздика — свежий и лесной. Сад, построенный на ароматах, даст почувствовать себя настоящим парфюмером и создать на участке совершенную атмосферу спокойствия и расслабленности.Обустроить участок по-французски будет не так-то просто, но оно определенно стоит того. Французский сад — это аккуратные лабиринты, кованые скамейки и симметрия. Рассадите цветы по периметру участка, сделайте аллеи из деревьев или посадите вдоль дорожек кустарники. Хоть и отдаленно, но это все же будет напоминать о садах французских королей.Китайский сад — это гармоничное сочетание природы и фантазии владельца участка. Важно не менять ландшафт, а именно что придать ему аккуратность и структуру. Подчеркните возвышения кустарниками, а в низинах посадите деревья. Если всегда мечтали иметь на даче пруд, то в китайском саду он только приветствуется. Главное, чтобы он был естественной формы, а не напоминал бассейн для лягушек. Фантазируйте, расставляя по участку небольшие мостики (под которыми, к слову, не обязательно должна быть речка), камни, скамейки, небольшие беседки и резные фонарики.Стиль английского сада отличается организованностью. Чтобы создать ландшафт на манер британских усадеб понадобится много времени, сил и пространства. Извилистые дорожки, террасы, идеально подстриженные кустарники всех мастей и розы — все это требует больших усилий и тут точно не обойтись без помощи ландшафтного дизайнера. Однако если пространство вашего участка не может похвастаться внушительными гектарами, не спешите расстраиваться.Английский сад — это не только традиции и правила, это еще и идеи, которые можно немного изменив, применить даже в российских условиях. Посадите вдоль забора живую изгородь, перед домом вырастите идеальный газон без единого сорняка и не забудьте про розы и виноград, который должен обвивать дом.Самый свободный и незамысловатый стиль оформления участка. Высокие подсолнухи, состаренные лейки и ведра как элемент декора, много дерева и огород — красиво, практично и без особых изысков. Зато точно весело и не похоже на привычные заросли крапивы.