Уютный домик из строительной бытовки

Добросовестно «грызть» науку – это нелегкий процесс, требующий не только усидчивости и исполнительства. Порой учебный процесс настолько сложный, что студентам нужно время на восстановление после очередной сессии. И об этом Вирле из Нидерландов знает не понаслышке.







Прилежная студентка, которая к концу семестра становится как выжатый лимон, нашла свой способ поправить здоровье, прошлым летом она взялась за трансформацию крошечной строительной бытовки на заднем дворе родительского дома.

А что из этого получилось – далее в обзоре.Трансформация бытовки в уютный домик – лучший способ восстановить спокойствие после экзаменов.Интересный способ восстановления после года учебы в чужом городе придумала студентка Утрехтского университета (Нидерланды) по имени Вирле. Прилежной девушке из небольшой коммуны, которая привыкла к сельской жизни вдали от шумных улиц, учеба стала в некотором смысле испытанием. Когда студентка почувствовала, что ей требуется перерыв, поскольку психическое и физическое здоровье оказалось на пределе, она решила вернуться домой к родителям.Домик утопает в зелени.Вскоре она поняла, что и это не приносит облегчение, поскольку ей требовалось побыть одной, а в большой семье это не реально сделать. Вот тогда-то она и решила реализовать свою мечту – построить собственный крошечный домик, в котором бы она чувствовала себя не только в безопасности, но и каждой своей клеточкой ощущала удовлетворение проделанной работой. К счастью, усадьба оказалась достаточно большой, родители без проблем выделили ей довольно хороший участок, граничащий с фруктовым садом и лесом. Оставалось лишь определиться, как и из чего строить домик.Многие процессы девушка выполняла самостоятельно.Обилие света сделало пространство более объемным.Проработав различные варианты, Вирле остановилась на приобретении небольшого сарая, пусть и старенького, но на раме, что позволяет его транспортировать. Он оказался настолько дешевым, что девушка купила его на собственные сбережения и принялась за преобразования. Поскольку выбранная модель миниатюрного сарая, площадь которого составляет всего 7 кв. метров, оказалась деревянной и не в очень хорошем состоянии, работы по его переоборудованию было довольно много. Плюс ко всему требовалась грамотная оптимизация пространства и разработка особых предметов мебели, определяющих основные жилые зоны: кухонный гарнитур, рабочий стол, кровать.Вход шли вторсырье, старые двери и предметы мебели.Просматривая множество реализованных проектов в соцсетях на YouTube, девушка находила варианты, которые подойдут именно ей, чтобы чувствовать себя в безопасности на независимой жилплощади. К счастью, родители и знакомые одобрили затею Вирле и подключились к процессу трансформации, помогали в особо сложных и физически тяжелых процессах.Салатового цвета домик органично вписался в природное окружение.В итоге вместо сарая, точнее сказать крошечной бытовки, в которой жили рабочие на одной из соседних ферм, появился милый домик, где на глухих стенах было сделано несколько окон, также заменена дверь. Щедрое остекление поспособствовало проникновению большого потока света, благодаря чему пространство стало более объемным, что позволило избавиться от давящего чувства. Открытости и простору посодействовал и белый цвет на стенах и потолке, светлые фасады мебели, которой не так много, чтобы не загромождать пространство.С миру по нитке – студентке уютный домик.Примечательно: Для экономии средств, которые она могла позволить выделить на строительство собственного крошечного дома, Вирле не только выполняла большую часть работ самостоятельно, подключая к процессу отца и друзей. Она сама смогла обустроить жилое пространство, используя вторсырье, доски от паллет, которые пришлось хорошенько зашкурить и отшлифовать, чтобы использовать для отделки интерьера. Не отказывалась энтузиастка и от бывших в употреблении вещей, которые просто отдавали знакомые или соседи, ведь покупать новые вещи было необоснованно дорого. Чаще родственники и знакомые отдавали остатки материалов, которые преобразовывались в то, что нужно было проекту. Так появились полки над спальным местом и в кухонной зоне, витраж у изголовья кровати, двустворчатые стеклянные двери и скромный навес над входом.Интерьер крошечного дома площадью в 7 «квадратов».Мини-гостиная в крошечном доме.Если говорить о распределении пространства, то на 7 «квадратах» нельзя было разгуляться, да и подводить канализацию было очень дорого, поэтому девушке пришлось довольствоваться малым. Сразу у входа предусмотрена вешалка и пара полок, которые служит прихожей, где можно оставить верхнюю одежду и обувь. Рядом стоит кресло, определяющее зону гостиной, где девушка на досуге может почитать или просто расслабиться.Скромная кухонная зона.Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что не обошлось и без вполне благоустроенной кухни, чтобы Вирле могла оттачивать кулинарное мастерство и готовить то, что нравится и хочется ей. Здесь установили напольную тумбу с выдвижными ящиками и полками, которые попросту прикрыли шторкой. На столешнице поместилась электрическая плита, мойка, различные контейнеры и подставки для хранения кухонных принадлежностей, кофе, чая, специй и т. д. Осталось даже немножко места для рабочего пространства.Обеденный стол легко становится местом для учебы или рабочим пространством.Поскольку девушка планировала питаться самостоятельно, то предусмотрела и небольшую обеденную зону со столом трансформером, который можно было частично складывать для удобства перемещения, а при надобности использовать его для приема пищи или в качестве домашнего офиса. На нем нашлось местечко и для электрического чайника, и для тостера, так что перекусы можно очень организовывать быстро, освобождая время для более полезных дел.Спальная зона в крошечном домике.Вирле таким гостям всегда рада.В конце домика поместилась довольно удобная кровать, точнее сказать был сделан высокий подиум, в котором установлено множество полок для хранения личных вещей и постельных принадлежностей. На нем пристроили удобный ортопедический матрас, который и стал спальным местом, и зоной отдыха, куда есть доступ и домашним любимцам – собаке и кошке. А вот другая живность, обитающая на заднем дворе, мирно соседствует со студенткой, отвлекая от воспоминаний.Водные процедуры под открытым небом.Учитывая, что места в бытовке очень мало, ванная комната иди хотя бы туалет не поместились, Вирле приходится ходить в родительский дом, что не очень удобно ночью или в плохую погоду. Летом процесс приема ванны упрощается тем, что рядом с домиком имеется небольшая емкость, вода в которой нагревается солнышком, так что новоиспеченная хозяйка может вволю расслабляться в теплой водичке на свежем воздухе. В остальное же время она ограничивается душем.Обустройство домика и жизнь на свежем воздухе поспособствовали полному восстановлению Вирле.Пока это обстоятельство не очень огорчает девушку, поскольку в дальнейшем она планирует новые преобразования, о которых старается не распространяться, ведь впереди ждет снова учеба. Работа над переоборудованием сарая своими руками, сон с открытыми окнами в кружении благоухающего сада, контакт с домашними питомцами поспособствовали тому, что Вирле восстановила свое здоровье и строит планы на будущее. Правда, для этого понадобилось почти полгода, хотя на обустройство собственного домика ушло всего 55 дней.