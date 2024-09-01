Противоречивое состояние, или фотоистории об одиночестве

Надеюсь. Martin Stranka.

Таинственный образ. Martin Stranka.

Жаль, что я была особенной. Martin Stranka.

Вдали от рек. Martin Stranka.

Подожди ещё немного . Martin Stranka.

Я говорю с тобой. Martin Stranka.

Я нашёл тишину. Martin Stranka.

Слишком близко. Martin Stranka.

Переломный момент. Автор: Martin Stranka.

Ложь. Автор: Martin Stranka.

Когда он падает... Автор: Martin Stranka.

Моё раскаяние. Автор: Martin Stranka.

Уметь любить. Автор: Martin Stranka.