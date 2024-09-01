Противоречивое состояние, или фотоистории об одиночестве

Надеюсь. Martin Stranka.
Работы современного фотохудожника Мартина Странка (Mаrtin Strаnka) окутаны тишиной, меланхолией и лёгкой грустью, а созданные им образы и сюжеты напоминают кадры из мимолётных снов, в которых оживают неведомые миры и необъятное пространство, балансирующее на грани равновесия между волнением и спокойствием…
Жаль, что я была особенной. Martin Stranka.
Вдали от рек. Martin Stranka.
Подожди ещё немного. Martin Stranka.
Я говорю с тобой. Martin Stranka.
Я нашёл тишину. Martin Stranka.
У Мартина глубокий внутренний мир, который соткан из очень хрупких чувств, пропитанных тонкими материями и озвученных прекрасной музыкой, а так же стихами. Всё это и многое другое притаилось в его сюрреалистических работах, отражающих душевное состояние автора, а вместе с ним и его переживания, фантазии и сны. Стоит так же отметить и то, что Странка довольно таки часто в своём творчестве затрагивает тему одиночества, акцентируя внимание на застывшей в кадре человеческой фигуре, глядя на которую складывается впечатление, будто вся она растворяется в окружающей среде, идеально гармонируя с ней.
Слишком близко. Martin Stranka.
Переломный момент. Автор: Martin Stranka.
Ложь. Автор: Martin Stranka.
Когда он падает... Автор: Martin Stranka.
Моё раскаяние. Автор: Martin Stranka.
Уметь любить. Автор: Martin Stranka.
