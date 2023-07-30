Luna в доме: космические светильники для романтиков и ценителей креатива

Мистически-романтичные светильники Luna
Мистический свет Луны всегда манил человека. От древних астрологов и средневековых поэтов до учёных из NASA и простых городских обывателей. Жаль только, что в небе города, наполненном пылью и крышами многоэтажек, не всегда удаётся рассмотреть ночное светило. Но теперь маленькую луну можно поселить у себя дома. Всё благодаря тайваньскому проекту креативных светильников Luna.
Мистически-романтичные светильники Luna
Наблюдать завораживающее полнолуние – не частая удача для городского жителя. С этой несправедливостью решили бороться дизайнеры из Тайваня и разместили на краудфандинговой платформе IndieGoGo проект креативных светильников Luna. Они удивительно похожи на ночное светило в миниатюре. Перспектива наслаждаться полнолунием каждый день заинтересовала многих, так что вместо желаемых 40 000 долларов Luna собрала почти 761 000. Первая партия креативных светильников уже ожидает производства.
Мистически-романтичные светильники Luna
Как несложно догадаться из названия, светильник Luna – это модель Луны, которая будет освещать комнату мягким светом, так напоминающим настоящее лунное сияние. Светильники доступны в 7 вариациях разного диаметра: от луны, которая помещается в ладони, до «спутника» размером с автомобильную покрышку.
Мистически-романтичные светильники Luna
Мистически-романтичные светильники Luna
Luna размеров xxs и xs работает от батареек, а её мягкий свет обеспечивают светодиоды. Луны побольше питаются от розетки и скрывают внутри галогеновые лампы.
Мистически-романтичные светильники Luna
Цены также сильно отличаются. Но в целом Luna в доме – удовольствие не из дешевых. Самый маленький вариант обойдется в 65 долларов, а размер ХL (диаметром 59 см) – в целых 875$.
Мистически-романтичные светильники Luna
Оригинальные светильники понравятся любителям креативного декора, романтикам и, конечно же, детям. Когда ещё выдастся возможность поиграть с Луной?
Мистически-романтичные светильники Luna
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