10 звезд, которых выгнали со съемок

Голливуд – вовсе не то место, которое можно назвать тихой гаванью: жесткие капиталистические условия труда здесь норма, а от увольнения не застрахован никто, даже звезды. Хотя далеко не всегда причина увольнения профессиональная, бывает и что-то личное
Райан Гослинг
Режиссер фильма «Милые кости» Питер Джексон (впоследствии снявший трилогию «Властелин колец») предложил Гослингу роль отца главной героини, девочки, которая погибла и превратилась в призрака. Однако когда Джексон вдруг обнаружил, что будущий исполнитель роли отца набрал почти 20 кг веса, то свое предложение аннулировал, а роль в итоге досталась Марку Уолбергу. Видимо, режиссер и актер разошлись во мнениях относительно того, как должен выглядеть персонаж. Папа девочки, которая стала бесплотным существом, по мнению Джексона, не мог быть чрезмерно плотным.
Линдси Лохан
Актрису, известную своим не всегда адекватным поведением и пристрастием к наркотикам и алкоголю, уволили со съемочной площадки фильма «Другая сторона» в 2010 году. Причина: продюсеры решили, что для роли она «неприемлема». Что скрывается за этой формулировкой – неприемлемое поведение Линдси или профнепригодность, осталось неизвестным, однако ни то, ни другое не помешало в том же году режиссеру Роберту Родригесу снять Линдси в своем фильме «Мачете».
Кристиан Бэйл
Неловко как-то вышло. Бэйлу была предложена роль Патрика Бэйтмена в экранизации романа Брета Истона Эллиса «Американский психопат». Кристиан роль принял, однако затем продюсеры решили, что им в главной роли нужна звезда покрупнее, уволили Бэйла (а заодно и режиссера Мэрри Хэррон, которая настаивала на его участии в фильме), и предложили роль Леонардо Ди Каприо. Когда Лео отказался сниматься, роль предложили Эвану Макгрегору, но и тот не захотел изображать на экране маньяка. И вот тогда уже в фильм вернули и Бэйла, и режиссера с условием, что бюджет не превысит 10 млн долларов.
Меган Фокс
Актриса, снявшись в двух первых весьма успешных частях «Трансформеров», лишилась роли в третьей. Причиной тому стали ее нелицеприятные отзывы о режиссере фильмов Майкле Бэе – актриса не нашла ничего лучше, как в интервью британскому изданию Wonderland сравнить своего работодателя с Гитлером и сообщить всему миру, что работа с ним по этой причине – сущий кошмар. Неудивительно, что Бэй счел своим долгом избавить Меган от этого кошмара.
Чарли Шин
Было бы странно, если бы этого актера, известного своими выходками под воздействием наркотиков и алкоголя, ниоткуда не уволили. В 2011-м именно это и случилось – Чарли по настоянию продюсеров сериала «Два с половиной человека» пришлось покинуть съемочную площадку. Однако вовсе не из-за диких выходок, а из-за личного конфликта актера с создателем сериала Чаком Лорре. Чак, который помимо этого сериала был автором еще двух хитов канала – «Теории Большого взрыва» и «Майка и Молли», оказался для боссов канала CBS более ценным кадром, поэтому Чарли оказался в роли жертвы: его персонаж по сюжету оказался убит, а главную роль в сериале получил Эштон Катчер.
Шеннен Доэрти
Причиной увольнения Шеннен со съемочной площадки сериала «Беверли Хиллс, 90210» стало то, что актриса постоянно спорила и ссорилась с коллегами и техническим персоналом. Последней каплей, после которой продюсеры решили, что с них довольно, стало то, что Доэрти самовольно подстриглась, причем коротко – и это как раз в разгар съемок самых важных сцен четвертого сезона. В общем, этот сезон стал для нее последним. Но и это не все – когда она затем стала сниматься в сериале «Зачарованные», то ее персонаж сценаристам пришлось убить в третьем сезоне – а все из-за ее постоянных ссор с другой звездой сериала, Алисой Милано.
Роберт Дауни-мл.
Дауни до того, как стать «Железным человеком», был вовсе не железным и частенько уступал своим слабостям, а именно пристрастию к наркотикам. За что и поплатился – из сериала «Элли Макбил» он был удален как раз после того, как был арестован по подозрению в употреблении запрещенных веществ.
Энн Хэтэуэй
Технически Энн не уволили, но могли – просто актриса успела уволиться сама. Звезде мюзикла «Отверженные» не понравилось, что в фильме «Немножко беременна» ей придется сниматься в сцене родов, причем процесс режиссер собирался показать довольно подробно. «Я не хотела показывать вагину – конечно, не свою, а дублерши, но все же, – говорила Энн в интервью журналу Mary Claire. — Мне показалось, что такие физиологические подробности совершенно лишние в этом фильме, рассказать историю можно было и без них».
Ричард Гир
По слухам, актер был уволен со съемочной площадки фильма «Лорды Флэтбуша» из-за конфликта с Сильвестром Сталлоне. Впрочем, их «пацанские» разборки мало кем оказались замеченными – этот фильм 1974 года выпуска особой популярностью не пользовался ни у критиков, ни у зрителей.
Джуди Гарленд
Исполнительница роли Элли в классической голливудской сказке «Волшебник из страны Оз» в 1967 году лишилась роли в фильме «Долина кукол» из-за проблем с алкоголем. А жаль, ведь персонаж книги, по которой ставился фильм, был списан с самой Гарленд, и эта роль могла бы стать одной из лучших в ее карьере.
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