10 звезд, которых выгнали со съемок

Голливуд – вовсе не то место, которое можно назвать тихой гаванью: жесткие капиталистические условия труда здесь норма, а от увольнения не застрахован никто, даже звезды. Хотя далеко не всегда причина увольнения профессиональная, бывает и что-то личное



Райан Гослинг

Линдси Лохан

Кристиан Бэйл

Меган Фокс

Чарли Шин

Шеннен Доэрти

Роберт Дауни-мл.

Энн Хэтэуэй

Ричард Гир

Джуди Гарленд