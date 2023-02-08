Чем запомнились миру дети легендарной королевы Виктории и принца Альберта

Королева Виктория во всём мире считается самым знаковым и наиболее выдающимся монархом. Вместе с принцем Альбертом они правили долго и мудро, а заложенные ими основы британской монархии действуют и по сей день. Однако знали ли вы о том, что у королевы было целых девять детей, и что она отлично сочетала в себе материнские и монаршие качества? Кем же они были, королевские отпрыски, и чем наиболее известны?
1. Виктория Саксен-Кобург-Готская
Виктория Саксен-Кобург-Готская. \ Фото: google.com.
Она была старшим ребенком в королевской чете, и появилась на свет в 1840 году. Мама и папа её частенько звали нежно – «Вики», что подчеркивало её достаточно милый нрав. Интеллигентная и развитая, девочка хорошо училась, а всё благодаря тому, что родители стремились дать ей лучшее образование. Так, к пяти годам малышка уже стремилась выучить французский и немецкий.
Слева: Вики. \ Справа: Маленькая Виктория вместе с отцом принцем Альбертом. \ Фото: pinterest.com.
В 1858 году, когда девочке только исполнилось восемнадцать, она влюбилась во Фридриха Прусского, который в последствии станет императором Германии, а также отправилась жить в его страну. Эта королевская пара могла похвастаться по-настоящему обширным семейством из восьми отпрысков – четырёх мальчиков и девочек соответственно.
После того, как Фридрих в 1888 году взошел на престол, его супруга, в свою очередь, стала правительницей немецких и прусских земель. Её венценосный супруг, увы, скончался вскоре после этого памятного и важного дня. Оставшуюся часть жизни Вики провела, скорбя по мужу, отправившись жить в замок Friedrichshof, построенный ею как дань памяти её любви. Сама же императрица дожила до шестидесяти лет, уйдя из жизни в 1901 году.
2. Эдуард VII
Эдуард VII. \ Фото: npg.org.uk.
Вторым ребёнком в семье был Альберт, он же Эдуард, появившийся осенью 1841 года. Родители ласково звали его «Берти», а ещё он стал первым наследником, а, стало быть, после смерти родителей занял бы британский престол согласно английским законам.
В своём детстве он прослыл достаточно дерзким ребёнком, любящим различные шалости. Однако родители поспешили пресечь это и взялись за его образование, желая, чтобы он был достойным правителем своей страны.
Слева: Берти. \ Справа: Альберт и Её Королевское высочество принцесса Алиса Мод Мария Великобританская. \ Фото: collections.musee-mccord.qc.ca.
Когда не стало отца Эдуарда, его мать, королева Виктория, всё ещё продолжала править страной, однако перестала вести светскую жизнь. Она позволяла своему сыну представлять её на различных встречах, давая ему возможность чаще появляться на глазах общественности.
В 1863 году принц сочетался браком с принцессой Александрой из Дании, а вскоре у них появилось шесть детей.
Когда ушла из жизни его мать, Берти взошел на трон и стал более известен как Эдуард VII. Довольно быстро он завоевал себе популярность и любовь народа, прослыв весьма энергичным королём. Именно он помог Великобритании выстроить хорошие взаимоотношения с другими странами Европы, а также поспособствовал созданию Антанты.
Он успел сделать очень много за девять лет своего правления, прежде чем умереть в 1910 году в возрасте шестидесяти восьми лет.
3. Алиса Великобританская
Алиса Великобританская. \ Фото: wikipedia.org.
В апреле 1843 года в королевской семье случилось пополнение – родилась девочка по имени Алиса. Она была известна миру своим скромным и чутким, весьма доброжелательным нравом. Именно она ухаживала за собственным отцом, когда он слег перед своей смертью, а также заботилась о матери, когда та скорбела о его гибели.
Летом 1862 года Алиса сочеталась браком с Людвигом Гессенским, после чего переселилась в небольшой немецкой городок Дармштадт. Пара вскоре обзавелась большой семьей с семью детьми – Викторией, Елизаветой, Иреной, Эрнстом, Фридрихом, Алисой и Марией.
Слева: Алиса, Великая герцогиня Гессенская. \ Справа: Семейный портрет Гессенского дома:
Людвиг, наследный принц Гессен-Дармштадтский, его супруга Алиса, дочь английской королевы Виктории и принца Альберта, и их дети. \ Фото: livejournal.com.
Людвиг, наследный принц Гессен-Дармштадтский, его супруга Алиса, дочь английской королевы Виктории и принца Альберта, и их дети. \ Фото: livejournal.com.
На протяжении всей своей жизни принцесса Алиса помогала тем, кому это было необходимо. Она была чрезвычайно заинтересована в медицине, и поговаривают, что даже посещала занятия у известной британской медсестры – миссис Найтинглейл. В военный период Алиса активно навещала больницы, делала перевязку британским солдатам и ухаживала за ними.
В 1873 году в жизни Алисы и её супруга случилось страшное. Её юный сын, Фридрих, разбился на смерть, из-за чего принцесса была опустошена и разбита. Впрочем, это было не единственной трагедией в её жизни. Через несколько лет дом, в котором она проживала, оказался захвачен дифтерией. Несмотря на все усилия, которые прилагала Алиса, этого оказалось недостаточно, и болезнь одолела её маленькую дочь Марию. Спустя некоторое время дифтерией заболела и сама принцесса, после чего скончалась в 1878 году, когда ей только исполнилось тридцать пять лет.
4. Альфред Саксен-Кобург-Готский
Принц Альфред, Альфред Саксен-Кобург-Готский — герцог Эдинбургский, граф Ольстерский и Кентский. \ Фото: wikipedia.org.
Летом 1844 года у королевской пары случилось пополнение – родился второй их сын, Альфред. Близкие звали его просто «Аффи», а сам мальчик был игривым, дерзким и даже чуточку нахальным.
Когда малышу исполнилось четырнадцать, он решил попробовать себя в военном деле. Он довольно успешно поднимался по карьерной лестнице, и зимой 1866 года, когда ему исполнилось двадцать один, получил звание капитана, обзаведясь судном с ярким прозвищем «Галатея». В том же году он официально заполучил титул графа Кентского и Ольстерского.
Принц Альфред Саксен-Кобург-Готский, Николай II, Эрнст Людвиг Гессенский, Альфред, герцог Эдинбургский. \ Фото: pinterest.com.
Самой большой страстью Альфреда были путешествия. Также он сочетался браком с Марией Александровной, с которой позже переехал в родной для него город. У них была большая и счастливая семья с пятью детьми, где воспитывались в любви четыре дочери и один сын.
После того, как умер его дядя, Альфред унаследовал титул герцога Саксен-Кобург-Готского. К несчастью для него, это означало, что ему нужно отказаться от своего положения во флоте. Однако ему не пришлось долго горевать, ведь в 1900 году Альфред скончался в замке Розенау, в городе Кобург, в Германии. На тот момент ему исполнилось пятьдесят пять лет.
5. Елена Великобританская
Елена Великобританская. \ Фото: ru.wikipedia.org.
Пятым по счету ребенком была принцесса Елена, родившаяся в 1846 году. Отец и мать часто звали её Линчен, сокращая полный немецкий вариант имени – Хеленхен. В детстве Елена была крепкой и задорной, не стесняясь боролась со своими братьями и сестрами на равных.
Летом 1866 года она сочеталась браком с принцем Кристианом Шлезвиг-Гольштейнским, проведя роскошную церемонию в Виндзорском замке. Елена решила остаться рядом со своей матерью, которой она помогала и выполняла некоторые мелкие обязанности для неё. Для этого пара молодоженов переехала в небольшой дом у Виндзорского парка. Всего у пары было пятеро детей, однако, к несчастью, самый младший из них, Харальд, погиб спустя восемь дней от рождения.
Фотосессия Елены Великобританской. \ Фото: npg.org.uk.
Елену частенько описывали как восторженную и очень активную женщину. Она интересовалась медициной, став одной из основательниц Committee of the Red Cross – общества, которое активно помогало нуждающимся. Её креативность и потенциал реализовался в создании так называемой школы рукоделия. Помимо прочего, она увлекалась и литературой, в частности ей очень нравилось делать различные переводы книг и стихов.
Поговаривают так же, что принцесса и её супруг неимоверно любили друг друга. Однако её муж ушел из жизни в 1917 году, после того, как они отпраздновали пятьдесят лет с даты их свадьбы. Спустя шесть десятков лет умерла и Елена в резиденции Шомберг-Хаус.
6. Луиза Великобританская
Луиза Великобританская. \ Фото: thereaderwiki.com.
В марте 1848 года мир увидела очаровательная Лу – герцогиня Аргайл. Среди всех отпрысков королевы именно Луизу считали самой красивой, а также наиболее талантливой, ведь уже с младенчества Лу проявляла тягу к искусству.
В 1871 году Луиза сочеталась браком с герцогом Джоном Кэмпбеллом, маркизом Лорном. Тогда брак принцессы с молодым человеком, который не носил титул принца, был весьма редким явлением. Спустя какое-то время Виктория одобрила союз. Она считала, что это поможет сделать британских монархов более популярными в Канаде.
Принцесса Луиза, герцогиня Аргайлская, 1900 год, Уильям Джеймс Топли. \ Справа: Принцесса Луиза в свадебном платье. \ Фото: thereaderwiki.com.
Принцесса хотела всячески улучшить женское положение и рьяно боролась за это. В 1872 году Луиза организовала открытие общества Girl's Day School Trust. Она помогала обеспечивать образованием маленьких девочек, родители которых были недостаточно богаты, чтобы платить за обычную школу. В 1875 году она также стала основательницей организации Ladies Work Society, которая давала возможность заниматься творчеством и рукоделием, получая за это вознаграждение.
Через пару лет её муж Джон стал генерал-губернатором Канады, и супружеская пара решила сменить место жительства на её столицу. Домой они вернулись только к 1883 году, и сразу после этого принцесса вновь взялась бороться за женские права. Не забыла она и о своей любви к творчеству, которая выразилась в создании статуи её королевы-матери, что и по сей день находится в одном из дворцов.
Эта семейная пара не обзавелась детьми, а потому, когда её муж умер в 1914 году, Лу ощущала себя очень одинокой. Сама же принцесса покинула этот мир в 1939 году, спустя более чем девяносто один год от рождения.
7. Артур, герцог Коннаутский
Артур Уильям Патрик, принц Великобритании, герцог Коннаутский и Стратернский. \ Фото: npg.org.uk.
Вскоре мир увидел и один из фаворитов Виктории – Артур. День его рождения припал на май 1850 года. Королева по достоинству оценила тот факт, что ребёнок практически с пеленок был очень послушным и не доставлял ей неудобств.
Артур рос с мечтой заниматься военным делом. В шестнадцать лет он уже обучался в Королевском военном колледже, а после того, как окончил его, получил звание лейтенанта. Благодаря своей работе, он смог увидеть и оценить самые разные страны по всему миру, побывал как в Азии, так и в Африке, а также в Америке.
В 1879 году он, будучи герцогом Коннаутским, сочетался браком с Луизой Прусской. Необычайная церемония прошла в Виндзоре, и вскоре их семья пополнилась тремя детьми – двумя девочками и сыном-наследником.
Король Эдуард VII, Принц Артур, герцог Коннотский и Стратхерн, Альфред, герцог Саксен-Кобургский и Готский. \ Фото: google.com.
В 1911 году он занял пост генерал-губернатора в Канаде, из-за чего семья была вынуждена отправиться в её холодную столицу. После того, как спустя три года началась Первая мировая война, он стал активно участвовать в жизни благотворительных организаций, а также помогал солдатам.
К несчастью, его жена, Луиза, тяжело болела, а потому ушла из жизни в 1917 году, спустя весьма короткое время после их возвращения домой. Впрочем, после этого Артур не опустил рук и продолжал жить активной, красочной жизнью, и даже застал начало Второй мировой войны. Герцог ушел из жизни зимой 1942 года в возрасте девяносто одного года.
8. Леопольд, герцог Олбани
Леопольд, герцог Олбани. \ Фото: google.com.ua.
Среди сыновей королевы особенно выделялся Леопольд, родившийся в 1853 году. Уже с момента рождения Леопольду поставили диагноз гемофилия, который означал достаточно низкую свертываемость крови и возможность погибнуть от любой, даже самой незначительной царапины. Из-за этого его мать рьяно следила за тем, чтобы мальчик не играл со своими родственниками, благодаря чему довольно долгое время Лео был вынужден жить в одиночестве.
Однако, несмотря на свою боязнь за жизнь сына, Виктория всё же разрешила ему обучаться в Оксфорде, где он увлекся изучением самых разных предметов, включая литературу и искусство. Так же, как и один из его братьев, он любил путешествия, а в 1880 году даже отправился в США и Канаду со своей сестрой Луизой.
Слева: Леопольд, герцог Олбани. \ Справа: Елена Вальдек-Пирмонтская. \ Фото: dustyoldthing.com.
Помимо гемофилии, у Лео обнаружили ещё и эпилепсию, которая часто делала его жизнь невыносимой. Такие проблемы со здоровьем означали, что Леопольду будет весьма сложно отыскать себе невесту. Однако любовь встретила его тогда, когда он совсем этого не ожидал, а именно – когда его мать, Виктория, договорилась о его знакомстве с принцессой Еленой Вальдек-Пирмонтской. Пара не тянула долго и вскоре сочеталась браком, а также обзавелась двумя детьми – Алисой и Карлом.
Впрочем, счастье пары было весьма недолгим. Весной 1884 года Лео случайно упал с лестницы, пребывая в тот момент в Каннах. Падение было весьма неудачным, в результате чего Лео погиб в возрасте тридцати одного года, буквально за несколько месяцев до того, как на свет должен был появиться его сыр, Карл. Его жена Елена прожила ещё очень много лет (более 38), и самостоятельно вырастила их детей.
9. Беатриса Великобританская
Беатриса Великобританская. \ Фото: pinterest.com.
И, наконец, последним ребёнком королевы Виктории стала девочка по имени Беатриса, которая родилась 14 апреля 1857 года. Её часто называли «Малышка», а ещё она была невероятно счастливым ребенком, которого баловали как родители, так и братья с сестрами.
После того, как её супруг, принц Альберт, умер, королева Виктория посвятила всю себя воспитанию маленькой, четырехлетней девочки, создав с ней тесную, эмоциональную связь, что оставалась крепкой на протяжении всей их жизни. Уже с раннего возраста Беа была привязана к своей маме и даже пообещала ей, что никогда её не бросит. Чуть позже, в более сознательном возрасте, она стала первым помощником для матери, решая все её важные и не очень дела.
Малышка Беатриса. \ Фото: sportsoggy.com.
Однако её планам суждено было измениться после того, как она встретила немецкого принца, Генриха Баттенберга. В конечном счете, Беатрис попросила у матери благословить их брак. Сама же королева была в ярости, испугавшись возможности потерять свою драгоценную малышку, однако вскоре дала своё согласие. В результате этого брака мир увидело четверо малышей – Виктория, Александр, Леопольд и Мориц.
К несчастью, Генрих погиб в 1896 году в результате англо-ашантийских войн, оставив свою жену в полнейшей печали. Будучи вдовой, она продолжила помогать своей матери до конца её жизни. После того, как королева ушла из жизни, разбитая и одинокая, Беатрис закончила вести личные дневники её матери, количество которых удивляло и поражало – около 122 томов. Также она поспособствовала тому, чтобы они вскоре были опубликованы и стали доступными для общественности.
Беатрис прожила очень долгую жизнь. Она умерла, когда ей исполнилось восемьдесят семь лет, в 1944 году в загородном доме Брентридж-парк.
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