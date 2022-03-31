7 полезных советов, как избежать необдуманных трат перед Новым годом

До Нового года остался месяц, а значит пора готовиться к празднику.

Зачем так рано? Чтобы тщательно все обдумать, спланировать и, конечно же, сэкономить. Ведь так хочется скупать всевозможные безделушки и тратить деньги на бессмысленные подарки.

Запоминайте наши советы, чтобы после Нового года не остаться с пустым кошельком.

1. Составьте список

Списки с продуктами помогают рассчитать бюджет и спланировать блюда

Начинайте записывать уже сейчас список дел, которые нужно успеть до праздников, и перечень необходимых покупок. Делайте это на бумаге или в заметках на телефоне. Время от времени перечитывайте списки, добавляйте или удаляйте позиции. Прислушивайтесь к близким. Возможно, они подадут идеи для подарков или празднования. Так вы ничего не забудете в предновогодней суматохе и сможете готовиться постепенно, а не лихорадочно искать нужные товары за два дня до праздника.

2. Рассчитайте бюджет

Подсчитайте семейный бюджет и откажитесь от кредитов и рассрочек

Подсчитайте, какую сумму вы готовы потратить на Новый год и подстраивайте все расходы под нее. Не стоит из кожи вон лезть, чтобы помпезно провести праздничную ночь, ведь после нее наступят будни с коммунальными платежам, счетами и другими рутинными тратами.

3. Будьте рациональным(-ой)

Отводите на подарки не более 60% семейного бюджета и уж точно не берите кредиты и рассрочки ради встречи Нового года. Лайфхак: каждый месяц откладывайте определенную сумму, чтобы перед праздником у вас накопилось достаточно денег для исполнения всех желаний.

Тщательно обдумайте целесообразность каждой покупки

Подходите к покупкам с умом. Выбирайте для себя и дарите близким только то, чем на самом деле будут пользоваться. Существуют три вопроса, которые помогут определиться, нужна ли вам та или иная вещь:

- Хочу ли я это?

- Могу ли я купить это?

- Буду ли я этим пользоваться?

Например, вы хотите гитару. Из-за занятости на работе едва успеваете делать домашние дела и так устаете, что не хочется уже ничего. Будете ли вы играть на гитаре? Может быть, когда-нибудь, но и это не точно. Или ребенок хочет скейт, но возле дома нет оборудованной площадки. Чтобы кататься, придется ездить в скейтпарк, а на это нет времени из-за школы и спортивных секций. С большой вероятностью подарок так и простоит в ожидании своего часа. Увлечения слишком мимолетны, чтобы воспринимать их всерьез, а полезная вещь еще не раз пригодится.

4. Пользуйтесь агрегаторами цен

Обязательно проверьте цены на товары во всех интернет-магазинах, чтобы выбрать лучшую стоимость

В преддверии Нового года цены на многие товары взлетают до небес. Чтобы не переплачивать, сравнивайте стоимость продукции в онлайн-магазинах, условия доставки, гарантии на различных сайтах и выбирайте наиболее доступный вариант. Например, в разных сетях цены на бытовую технику могут существенно отличаться друг от друга.

5. Проверяйте ценники и акции в оффлайн-магазинах

Внимательно изучайте ценники с акциями, чтобы избежать неприятностей

Иногда в погоне за скидками можно нарваться на еще большие траты. Как только определились с товаром, тщательно изучите ценник, сравните стоимости в магазинах и прочтите условия акции. Часто под сенсационно низкой ценой можно обнаружить неприятную приписку о необходимости доплаты 10% НДС или еще большего процента в случае кредитования. В таких ситуациях скидка оборачивается боком.

Расспросите консультанта обо всех акционных условиях и предложениях, уточните, есть ли возврат или обмен, на какой срок дается гарантия и т.д. Будьте особо дотошным, если покупаете подарок знакомым. В случае поломок или ремонта у них не должно возникнуть проблем с обменом и исправлением неполадок.

6. Покупайте только в магазинах, где есть сервисные центры

Уточните, есть ли в магазине сервисный центр и на какой срок дается гарантия

Перед покупкой обязательно узнавайте, где находится ближайший сервисный центр и в каких случаях ремонт обойдется бесплатно. К примеру, вы подарили родителям микроволновку модного бренда, а отремонтировать ее можно только в соседнем городе. В случае поломки придется потратить немало времени и сил, чтобы отправить и доставить технику в целости и сохранности. Намного проще обратиться в тот же магазин, где вы покупали микроволновку, и ее починят за несколько дней. Если торговая точка не сотрудничает с сервисным центром - это повод насторожиться. Не исключено, что магазин продает «серые» и «черные» товары, на которые вовсе нет документов и официальной гарантии.

7. Приобретайте заранее

Старайтесь приобретать подарки и непортящиеся продукты пораньше

Часть подарков, алкоголь, непортящиеся продукты лучше приобретать в начале декабря, а затем в течение месяца докупать все необходимое. Если планируете снять жилье или отправиться в путешествие, скорее бронируйте даты. Чем ближе к Новому году, тем дороже. Как бы вам не хотелось приобрести что-то еще, четко следуйте товарам из списка, дабы не накупить лишнего. Для застолья выбирайте блюда с простыми и незамысловатыми ингредиентами, которые легко отыскать в любом магазине.

Источник