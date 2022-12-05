Актеры, которые пошли на радикальные меры для роли

Получение отличной роли в кино — не самая сложная часть для актеров — некоторым приходится подвергаться радикальным преобразованиям тела, в то время как другие глубоко погружаются в роль, которая также может повлиять на их жизнь за кадром. Мы уважаем такую ​​преданность и хотим выделить некоторых актеров, которые пошли на крайние меры ради роли, оставляя неизгладимое влияние на аудиторию.









1. Роберт Паттинсон в роли Конни Никаса в Хорошем времени. Чтобы точно сыграть роль вора с низким уровнем жизни, Паттинсон жил в подвальной квартире в Гарлеме. Кроме того, он все время держал свои шторы закрытыми, никогда не менял простыни и не выбрасывал мусор и 2 месяца спал в одежде Конни. В той подвальной квартире он ел только тунца, чтобы сбросить вес. В квартире всегда пахло гниющей рыбой.







2. Энн Хэтэуэй в роли Фантины в Отверженных. Хэтэуэй была одержима этой ролью и настолько предана ей, что потеряла 11 кг. Помимо потери веса, ей также пришлось побриться на эту роль. Именно этот мощный метод актерского мастерства принес ей Оскар в номинации «Лучшая актриса второго плана».







3. Крис Пратт как Звездный Лорд в Стражах Галактики. После съемок Цель номер один Пратт сильно прибавил в весе из-за переедания, и, поскольку у него была роль героя комиксов, он работал с профессионалами, чтобы сбросить колоссальные 27 кг за 6 месяцев.







4. Ченнинг Татум как Берт в Да здравствует Цезарь! Татум известен своими танцевальными движениями в «Шаг вперед», но ему пришлось приучить себя танцевать чечетку и петь, чтобы отлично исполнить роль в новом фиьме. С его очаровательной внешностью и вокалом он также спел песню «No Dames!» танцуя с другими товарищами по кораблю.







5. Джон Красински в роли Джека Сильвы за 13 часов: Тайные солдаты Бенгази. Наш дорогой Джим Халперт из «Офиса» был превращен в солдата спецназа для этого фильма, и вместе с другими актерами он прошел интенсивную подготовку, подобную военной. Они узнали, как работать с различным оружием. Это была невероятно интенсивная тренировка для актеров.







6. Холли Берри в роли Вивиен в Тропической лихорадке. «Тропическая лихорадка» была первым фильмом Холли Берри, и она была настолько предана роли, что не мылась в течение 2 недель.







7. Руни Мара в роли Лисбет Саландер в «Девушке с татуировкой дракона». Чтобы изобразить роль панк-хакера, Руни пришлось отбелить брови, отрезать волосы и проколоть бровь, губу и нос. Она также познакомилась с боевыми искусствами, ездой на мотоцикле и скейтбордингом.







8. Джейми Фокс в роли Рэя Чарльз в Рэй. Помимо ежедневных тренировок, Фоксу также приходилось носить протезы, наклеенные на глаза по 14 часов каждый день на съемочной площадке, чтобы изобразить слепоту Рэя Чарльза. За то же самое он также посещал Брайлевский институт. Он просыпался рано, чтобы сниматься дольше, и допоздна учился играть на пианино. Поэтому неудивительно, что он получил премию Оскар за его очень реалистичное выступление.







9. Мэтт Дэймон в роли Эндрю Иларио в фильме «Мужества в бою». Дэймон обратил внимание на строгую диету и режим тренировок, чтобы подготовиться к этой роли. Состояние его тела было настолько плохим, что после завершения фильма его пришлось подвергать медицинскому наблюдению в течение многих месяцев.







10. Крис Хемсворт в «В сердце моря». Трудно представить могучего Тора в такой резкой трансформации веса. За свою роль в фильме «В сердце моря» Хемсворт вместе с пятнадцатью своими крепкими коллегами работал на диете под названием «Затерянный в море», которая была настолько сложной, что каждый потерянный килограм ощущался как 5 килограмм. Актеры взвешивали себя каждый день, и это было все, о чем они говорили — их диета и какой вес они потеряли.







11. Роберт Де Ниро в роли Трэвиса Бикла в Таксисте. Чтобы подготовиться к своей легендарной роли, Де Ниро работал по 12 часов в Нью-Йорке. Он также исследовал психические заболевания и посетил базу армии США в Северной Италии, чтобы познакомиться с акцентом Среднего Запада.







12. Николь Кидман в роли Эрин Белл в Время возмездия Николь Кидман сыграла роль измученного детектива по имени Эрин Белл в «Время возмездия» и утверждала, что для того, чтобы жить в этом персонаже, потребовались недели, чтобы привыкнуть к ней. У нее также был грипп во время съемок, но она максимально использовала свою болезнь в своей работе. В конце концов она так плохо себя чувствовала, что едва могла стоять.







13. Эмма Стоун в Призраках бывших подружек. Эмма Стоун появилась в последнем комедийном фильме Мэтью МакКонахи «Призраки бывших подружек», в рыжем вьющемся парике. Трудно представить ее без ее великолепных волос и очаровательной внешности, но она, тем не менее, безупречно сыграла свою роль.



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