Румынский магазин «Букур»: когда он появился в советской Москве, и за чем там стояли очереди

В СССР были некоторые сети магазинов, однако далеко не многие остались на слуху сегодня. И среди тех, которые практически никогда не вспоминают, оказался магазин румынских товаров под названием «Букур». Вот только и он, несмотря на свою относительно недолгую историю работы в столице советского государства, был весьма уважаем гражданами, а за некоторыми товарами оттуда даже гонялись.
Яркий пример магазина из стран Варшавского договора. /Фото: moslenta.ru
История магазина из Румынии с забавным названием «Букур» в Москве началась в 1974 году, когда он был открылся на Пятницкой улице. Фактически эта торговая точка явилась демонстрацией сотрудничества между государствами региона Варшавского договора, поэтому магазин для румынских товаров появился совершенно оправданно. Особенно бросалось в глаза название, непривычное советскому уху - «Букур» в переводе с румынского обозначает «радость».
Упаковочная бумага с названием магазина. /Фото: meshok.net
В качестве торговой площади была выбрана пристройка к жилому дому по адресу улица Пятницкая, 39. Помещение отличалось весьма аскетичным в плане оформления: внизу - отделка чёрной плиткой, а сверху размещено название магазина. Внутри большую часть площади отдали под стеклянные витрины и несколько торговых залов. К слову, наполнены они были весьма серьёзно: закупиться там, в частности, можно было фруктами, консервами и алкоголем.
Вид снаружи на «Букур». /Фото: moslenta.ru
Вот как раз последний, по информации редакции novate.ru, и был объектом популярности среди советских граждан - особенно ценились румунские вина, такие как «Мурфалтар» и «Рымнинское». Однако не только продовольственная часть реализовывалась в магазине «Букур»: там покупались средства гигены, такие как шампуни или кремы; обувь в виде кроссовок производства компании «Томис»; текстиль - например, вышитые салфеты или скатерти, а также сувениры из дружественного Румынского государства.
Этикетка знаменитого румынского вина, которое продавали в магазине. /Фото: design.mageprint.ru
И хотя немало товаров из магазина «Букур» действительно пользовались спросом среди советских граджан, его история, особенно в сравнении с многими другими торговыми сетями подобного рода, которые существовали в те времена в Москве, оказалась недолгой. Так, как вспоминают москвичи и гости столицы, уже в первой половине восьмидесятых годов прошлого столетия он закрылся. Впрочем, сама торговая зона не осталась без внимания: в середине десятилетия на улице Пятницкая была открыта знаменитая «Берёзка».
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