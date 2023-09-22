Как выглядит и чем занимается в наши дни внучка Одри Хепбер и другие потомки звезд старого Голливуда

О детях знаменитостей Голливуда известно многое. Не удивительно, что многие из них продолжают дело своих звездных родителей, становясь актерами и актрисами. А чем занимаются сегодня их внуки? Потомки легендарных голливудских бабушек и дедушек также отличаются множеством талантов, красотой и амбициями.
Внучка Одри Хепберн - Эмма Феррер
Внучке Одри Хепберн – Эмме 29 лет. Девушка никогда не встречалась со своей бабушкой, так как родилась через год после ее смерти. Но унаследовала ее внешность, доброе сердце, щедрость и хватку менять жизнь вокруг себя.
Эмма начинала карьеру в модельном бизнесе, практиковалась в актерском мастерстве, а в двадцатилетнем возрасте снялась для обложки журнала Harper’s Bazaar, но все же выбрала то дело, которое пришлось ей по душе. Она поступила и обучалась в Академии искусств во Флоренции. Сегодня Эмма делится своими работами в соцсетях, а также своими мыслями и эмоциями.
Эмма Феррер. Фото: https://dzen.ru
Девушка, как и бабушка, занимается волонтерством и благотворительностью, сотрудничая с гуманитарными организациями и участвуя в акциях ЮНИСЕФ. Для нее является честью то, что ее сравнивают с Одри Хепберн, которая могла бы гордиться своей внучкой.
Внучка Брижит Бардо - Анн Шарье
Брижит Бордо никогда не испытывала особые материнские чувства. Ее единственный сын Николя был обделен вниманием матери с самого детства. А после развода с Жаком Шарье актриса и вовсе отдалилась от ребенка, оставив двухлетнего мальчика на воспитание своему отцу.
По истечении многих годов она все же решилась наладить отношения с Николя, однако особо близкими их не назовешь. Поэтому внучка Анн также оставалась без внимания со стороны знаменитой бабушки.
Но все же голливудская актриса могла бы гордиться своей внучкой, которая пошла по ее стопам. Анн Шарье является известной актрисой и телеведущей, но девушка не настолько популярна, как Брижит в свое время. От своей бабушки унаследовала красоту и обаяние. Анн любит готовить, а все ее свободное время занимает йога.
Внук Марлона Брандо - Туки Бранд
У отпрыска звезды Голливуда очень трагичная судьба. Туки Брандо является одним из внуков актера Марлона Брандо. Однако дед никогда не общался с внуком и даже не пожелал сделать его своим наследником.
Еще до рождения мальчика его отец трагически погиб в потасовке. Мать имела психическое расстройство и употребляла наркотики. Она покончила жизнь самоубийством, когда сыну было всего 5 лет.
Туки взяла на воспитание бабушка Тарита Териипия, которая являлась третьей супругой Марлона и состояла с ним в разводе. Мальчик рос на Таити, стал медиком, но зарабатывать благодаря своей яркой экзотической внешности. Парень работает в модельном бизнесе, причем очень успешно. Он является лицом дома Versace.
Пойти по стопам знаменитого дедушки и стать актером Тука не захотел, так как осознавал, что его неизбежно будут сравнивать со звездным предком.
Внучка Софи Лорен - Лючия София Понти
Голливудская звезда Софи Лорен в свое время по праву считалась иконой стиля. Старшая внучка легендарной актрисы - Лючия София Понти занимается танцами на профессиональном уровне. Все ее время занимают гастроли со своим танцевальным коллективом по всей стране.
Несмотря на все таланты девушки, а также ее внешние данные, Лючия не намерена заниматься актерской карьерой. Многие отмечают характерное внешнее сходство внучки и ее бабушки, хотя Лючия Софии Понти – блондинка.
Грейс Келли — внучки Жасмин Гримальди и Камилла Готтлиб
Голливудская актриса Грейс Келли вышла замуж за князя Монако, оставив кинокарьеру в зените славы. В титулованной семье родилось трое детей. У голливудской знаменитости 11 внуков. Две внучки Жасмин Гримальди и Камилла Готтлиб являются внебрачными детьми, поэтому не могут стать претендентками на престол Монако.
Камилла Роуз Готтлиб – ребенок принцессы Стефании от телохранителя, который не являлся ее официальным супругом. Поэтому девочка не может быть полноправным членом титулованной семьи. Камилла ведет активный образ жизни, создала организацию по разъяснению молодежи о последствиях езды на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения.
Жасмин Грейс Гримальди - дочь князя Альбера II, рожденная вне брака. Она занимается вокалом, снимается в кинолентах. Однако она также не имеет никаких прав на престол.
Элизабет Тейлор — внуки Куинн Тивей, Тарквин Уайлдинг и Рис Тивей
Дело своей знаменитой бабушки продолжили ее внуки Куинн Тивей, Тарквин Уайлдинг и Рис Тивей. Они занимаются благотворительностью в организации, основанной Элизабет Тейлор.
Ее старший внук Куинн Тивей стал сопредседателем благотворительного фонда. Кроме этого, потомок знаменитой актрисы является творческой личностью. Он художник, занимается фотоискусством, а также известен своими многочисленными выставками.
Тарквин Уайлдинг стал актером, снимает короткометражные фильмы, любит животных и увлекается мотоциклами. Кроме этого, помогает Куину Тивей в деятельности фонда Элизабет Тейлор.
Рис Тивей также не отстает от своих братьев. Внук знаменитой актрисы получил хорошее образование в Нью-Йорке. Занимается музыкой, считая ее делом своей жизни.
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