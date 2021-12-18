10 пикантных фактов, о которых умалчивают хрестоматийные учебники мифологии

Должно быть для учителей истории довольно нелегко преподавать классическую мифологию для школьников и пытаться найти хитрые способы, чтобы обойти щекотливые моменты. Ранние цивилизации не разделяли современное ханжество, а древние мифы были полны нецензурных и смешных историй.



1. Бог Атум – гермафродит

2. Афродита родилась, когда гениталии Урана были выброшены в море

3. Верёвка на тестикулах Локи

4. Кентавры были заядлыми насильниками

5. Скандинавские тролли, которые мочились в колодцы

6. Пенис Осириса съели рыбы

7. У Приапа была постоянная эрекция

8. Римляне поклонялись крылатому фаллосу

9. Локи родил лошадь по имени Слейпнир

10. Гор и Сет: кто кого обесчестил