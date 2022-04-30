8 самых плодовитых семей в мире, количество детей в которых действительно поражает

Мама, папа и 14 дочерей.
Некоторым современным парам кажется, что сегодня и один ребёнок - это непозволительная роскошь, тогда как другие заводят очень много детей. причины у всех разные: кто-то просто любит возиться с детьми, кто-то рожает мальчиков с мечтой о дочке (или наоборот), а для кого-то дети - настоящая политическая акция. В этом обзоре речь пойдёт о самых плодовитых семьях.
1. Женщина-рекордсмен по количеству детей
Жена крестьянина Федора Васильева.
Наибольшее количество детей (согласно официальным записям), рожденных от одной матери, составляет... 69. Жена Федора Васильева (1707 — 1782), крестьянина Шуйского уезда, Россия родила 16 близнецов, 7 тройняшек и 4 четверни. Существуют многочисленные источники, которые доказывают этот, казалось бы, невероятный факт. Также интересно, что только двое детей не сумели выжить.
2. Донор спермы — отец 800 детей
Когда и 800 детей не предел.
Мужчина, который считается самым плодовитым донором спермы в Великобритании, является биологическим отцом... 800 детей. 41-летний Саймон Уотсон продает свое «волшебное зелье» в течение 16 лет по £ 50 за «порцию» и в среднем становится отцом примерно один раз в неделю.
3. Мать 14 дочерей, которая надеется родить мальчика
Мама, папа и 14 дочерей.
29-летняя Августина Игера из Парижа, штат Техас - мать 14 дочерей, которая не теряет надежды родить мальчика. Каждый день она готовит 42 порции еды и спит всего по 2 часа.
4. Суррогатная мать, родившая 13 детей для других семей
Сурогатная мать-рекордсменка.
Женщине, которая получила название «самой плодовитой суррогатной матери Великобритании» врачи запретили далее рожать детей в 2013 году. 49-летняя Кароль Хорлок из Колчестера, графство Эссекс в течение последних 16 лет живет с постоянным партнером, от которого родила двое малышей. Также она родила 13 других детей в качестве суррогатной матери, в том числе близнецов и тройню.
5. Суперотец из ОАЭ, у которого 96 детей
Даад Мохаммед Мурад Абдул Рахман - отец 96 детей.
70-летний Даад Мохаммед Мурад Абдул Рахман из ОАЭ имеет более чем 170 детей и внуков, которые живут в 17 разных эмиратах. Его старшему сыну 49 лет, а младшей дочери всего 16 месяцев. Хотя сегодня у него 96 детей, до смерти он планирует довести их количество до 100.
6. Отец, у которого 40 детей от 20 разных женщин
Британский отец-рекордсмен.
У одного из самых плодовитых отцов Великобритании сегодня есть 40 детей от 20 разных женщин, но он утверждает, что хочет еще больше. 46-летний алкоголик Майк Холфин не верит в контрацепцию и любит постельные удовольствия. Он утверждает, что часто даже не может вспомнить имена всех своих детей, поэтому делает тату на спине после рождения очередного ребенка. Сейчас у него 22 татуировки с именами и 18 без (имена этих малышей ему попросту не сообщали).
7. Человек хочет усыновить 1000 детей, протестуя против политики Германии
1000 детей как протест.
Предприимчивый немец эксплуатирует лазейку в законодательстве и собирается стать законным отцом 1000 детей-иностранцев, чтобы они могли претендовать на немецкие паспорта. Юрген Хасс, который живет в Парагвае, но имеет немецкое гражданство, говорит, что это личный «акт мести» против государства. Бывший страховой агент, пенсия которого составляет $ 850, хочет помочь детям из малообеспеченных семей дать шанс на лучшую жизнь.
8. Бразильская пара, родившая 30 сыновей и мечтающая о дочери
С мечтой о дочке.
Ириней Круз и его жена Джусиклейде Сильва из Консейсан-ду-Койте пытаются «завести» дочь в течение почти 20 лет. Хотя до сих пор рождались одни сыновья, пара не унывает и собирается продолжать попытки. Всех мальчиков, возрастом от одного месяца до 18 лет, супруги называют в честь бразильских звезд футбола, таких как Роналдо и Ривалдо.
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